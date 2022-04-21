ANL 12.83 Increased By ▲ 0.08 (0.63%)
ASC 10.99 Decreased By ▼ -0.21 (-1.88%)
ASL 13.20 Decreased By ▼ -0.33 (-2.44%)
AVN 83.30 Decreased By ▼ -19.40 (-18.89%)
BOP 7.05 No Change ▼ 0.00 (0%)
CNERGY 6.34 Increased By ▲ 0.21 (3.43%)
FFL 8.40 Decreased By ▼ -0.05 (-0.59%)
FNEL 7.26 Decreased By ▼ -0.04 (-0.55%)
GGGL 14.01 Increased By ▲ 0.31 (2.26%)
GGL 19.38 Increased By ▲ 0.18 (0.94%)
GTECH 10.66 Decreased By ▼ -0.09 (-0.84%)
HUMNL 7.66 Increased By ▲ 0.32 (4.36%)
KEL 2.96 Decreased By ▼ -0.06 (-1.99%)
KOSM 3.90 Decreased By ▼ -0.10 (-2.5%)
MLCF 35.70 Decreased By ▼ -2.14 (-5.66%)
PACE 3.61 Decreased By ▼ -0.09 (-2.43%)
PIBTL 6.72 Decreased By ▼ -0.13 (-1.9%)
PRL 15.18 Increased By ▲ 0.38 (2.57%)
PTC 7.70 Decreased By ▼ -0.11 (-1.41%)
SILK 1.14 Decreased By ▼ -0.01 (-0.87%)
SNGP 32.77 Decreased By ▼ -0.13 (-0.4%)
TELE 14.97 Increased By ▲ 0.27 (1.84%)
TPL 12.22 Decreased By ▼ -0.07 (-0.57%)
TPLP 23.55 Increased By ▲ 1.03 (4.57%)
TREET 35.50 Decreased By ▼ -0.35 (-0.98%)
TRG 84.30 Increased By ▲ 1.85 (2.24%)
UNITY 25.48 Decreased By ▼ -0.62 (-2.38%)
WAVES 15.25 Decreased By ▼ -0.26 (-1.68%)
WTL 1.78 Decreased By ▼ -0.02 (-1.11%)
YOUW 5.99 Decreased By ▼ -0.11 (-1.8%)
BR100 4,622 Decreased By -50 (-1.07%)
BR30 17,186 Increased By 3.2 (0.02%)
KSE100 45,943 Decreased By -390.2 (-0.84%)
KSE30 17,690 Decreased By -172.5 (-0.97%)

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Coronavirus
LOW
Source: covid.gov.pk
Pakistan Deaths
30,368
024hr
Pakistan Cases
1,527,589
10324hr
Sindh
576,677
Punjab
505,810
Balochistan
35,483
Islamabad
135,165
KPK
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Apr 21, 2022 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (April 20, 2022)...
Recorder Report 21 Apr, 2022

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (April 20, 2022)

=======================================
Per 100 kg
=======================================
Sugar                              8200
Gur                          9000-11000
Shakar                      11000-13000
Ghee (16 kg)                  7000-7200
Almond (Kaghzi)             10000-42000
Almond (Simple)             12500-15000
Sogi                        40000-70000
Dry Date                    14000-20000
Chilli (Sabat)              26400-36000
Chilli (Pissi)              25000-31250
Turmeric                    15500-16500
Darchini (large)            26000-28000
Mong (Sabat)                10000-12000
Dal Mong (Chilka)           11500-13000
Dal Mong (Washed)           12000-13000
Dal Mash (Sabat)            21000-22000
Dal Mash (Chilka)           22500-25000
Dal Mash (Washed)           25000-27000
Dal Masoor (Local)          19200-23000
Dal Masoor (impor)          17000-17500
Masoor (salam-impor)        19000-19600
Masoor (salam-local)        22000-23000
Gram White                   2000-21000
Gram Black                  13000-14000
Dal Chana (Thin)            14000-15000
Dal Chana (Thick)           15000-16000
White Kidney Beans
(Lobia)                     17000-19000
Red Kidney Beans
(Lobia)                     21500-23000
---------------------------------------
Rice (per 100 kg)
---------------------------------------
Basmati Super (Old)         15000-17000
Basmati Super (new)         14000-15000
Kainat 1121                 16000-18000
Rice Basmati (386)           9000-11000
Basmati broken               6600-10000
---------------------------------------
Tea (per 1 kg)
---------------------------------------
Tea (Black)                     650-980
Tea (Green)                    500-1300
=======================================

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Akbari Mandi Lahore Grain Market Rates commodity rates

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