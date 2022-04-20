ANL 12.75 Decreased By ▼ -1.05 (-7.61%)
ASC 11.20 Decreased By ▼ -0.81 (-6.74%)
ASL 13.53 Decreased By ▼ -0.36 (-2.59%)
AVN 102.70 Decreased By ▼ -3.20 (-3.02%)
BOP 7.05 Decreased By ▼ -0.07 (-0.98%)
CNERGY 6.13 Decreased By ▼ -0.58 (-8.64%)
FFL 8.45 Decreased By ▼ -0.38 (-4.3%)
FNEL 7.30 Decreased By ▼ -0.25 (-3.31%)
GGGL 13.70 Decreased By ▼ -1.27 (-8.48%)
GGL 19.20 Decreased By ▼ -2.60 (-11.93%)
GTECH 10.75 Decreased By ▼ -1.45 (-11.89%)
HUMNL 7.34 Decreased By ▼ -0.37 (-4.8%)
KEL 3.02 Decreased By ▼ -0.08 (-2.58%)
KOSM 4.00 Decreased By ▼ -0.12 (-2.91%)
MLCF 37.84 Increased By ▲ 0.30 (0.8%)
PACE 3.70 Decreased By ▼ -0.25 (-6.33%)
PIBTL 6.85 Decreased By ▼ -0.26 (-3.66%)
PRL 14.80 Decreased By ▼ -1.20 (-7.5%)
PTC 7.81 Decreased By ▼ -0.15 (-1.88%)
SILK 1.15 Increased By ▲ 0.02 (1.77%)
SNGP 32.90 Increased By ▲ 0.10 (0.3%)
TELE 14.70 Decreased By ▼ -0.35 (-2.33%)
TPL 12.29 Decreased By ▼ -0.91 (-6.89%)
TPLP 22.52 Decreased By ▼ -1.03 (-4.37%)
TREET 35.85 Decreased By ▼ -1.66 (-4.43%)
TRG 82.45 Decreased By ▼ -3.98 (-4.6%)
UNITY 26.10 Decreased By ▼ -1.31 (-4.78%)
WAVES 15.51 Increased By ▲ 0.02 (0.13%)
WTL 1.80 Decreased By ▼ -0.11 (-5.76%)
YOUW 6.10 Decreased By ▼ -0.30 (-4.69%)
BR100 4,672 Decreased By -34 (-0.72%)
BR30 17,182 Decreased By -688.6 (-3.85%)
KSE100 46,333 Decreased By -268.2 (-0.58%)
KSE30 17,863 Decreased By -43.5 (-0.24%)
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Apr 20, 2022 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (April 19, 2022)...
Recorder Report 20 Apr, 2022

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (April 19, 2022)

=======================================
Per 100 kg
=======================================
Sugar                              8200
Gur                          9000-11000
Shakar                      11000-13000
Ghee (16 kg)                  7000-7200
Almond (Kaghzi)             10000-42000
Almond (Simple)             12500-15000
Sogi                        40000-70000
Dry Date                    14000-20000
Chilli (Sabat)              26400-36000
Chilli (Pissi)              25000-31250
Turmeric                    15500-16500
Darchini (large)            26000-28000
Mong (Sabat)                10000-12000
Dal Mong (Chilka)           11500-13000
Dal Mong (Washed)           12000-13000
Dal Mash (Sabat)            21000-22000
Dal Mash (Chilka)           22500-25000
Dal Mash (Washed)           25000-27000
Dal Masoor (Local)          19200-23000
Dal Masoor (impor)          17000-17500
Masoor (salam-impor)        19000-19600
Masoor (salam-local)        22000-23000
Gram White                   2000-21000
Gram Black                  13000-14000
Dal Chana (Thin)            14000-15000
Dal Chana (Thick)           15000-16000
White Kidney Beans
(Lobia)                     17000-19000
Red Kidney Beans
(Lobia)                     21500-23000
---------------------------------------
Rice (per 100 kg)
---------------------------------------
Basmati Super (Old)         15000-17000
Basmati Super (new)         14000-15000
Kainat 1121                 16000-18000
Rice Basmati (386)           9000-11000
Basmati broken               6600-10000
---------------------------------------
Tea (per 1 kg)
---------------------------------------
Tea (Black)                     650-980
Tea (Green)                    500-1300
=======================================

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Akbari Mandi Lahore Grain Market Rates commodity rates

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Lahore Grain Market Rates

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