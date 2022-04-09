ANL 12.70 Increased By ▲ 0.70 (5.83%)
ASC 10.81 Increased By ▲ 0.17 (1.6%)
ASL 12.98 Decreased By ▼ -0.12 (-0.92%)
AVN 90.02 Increased By ▲ 1.03 (1.16%)
BOP 7.15 Increased By ▲ 0.35 (5.15%)
CNERGY 5.18 Increased By ▲ 0.08 (1.57%)
FFL 7.84 Increased By ▲ 0.18 (2.35%)
FNEL 7.04 Increased By ▲ 0.35 (5.23%)
GGGL 13.45 Increased By ▲ 0.51 (3.94%)
GGL 17.56 Increased By ▲ 1.06 (6.42%)
GTECH 8.10 Decreased By ▼ -0.01 (-0.12%)
HUMNL 6.78 Increased By ▲ 0.29 (4.47%)
KEL 2.91 Increased By ▲ 0.01 (0.34%)
KOSM 3.87 Increased By ▲ 0.12 (3.2%)
MLCF 33.16 Increased By ▲ 0.16 (0.48%)
PACE 3.33 Increased By ▲ 0.04 (1.22%)
PIBTL 6.00 No Change ▼ 0.00 (0%)
PRL 13.00 Increased By ▲ 0.65 (5.26%)
PTC 7.66 Increased By ▲ 0.16 (2.13%)
SILK 1.13 Increased By ▲ 0.03 (2.73%)
SNGP 30.84 Decreased By ▼ -0.01 (-0.03%)
TELE 15.02 Increased By ▲ 0.57 (3.94%)
TPL 10.98 Increased By ▲ 0.53 (5.07%)
TPLP 19.90 Increased By ▲ 1.08 (5.74%)
TREET 33.85 Increased By ▲ 1.40 (4.31%)
TRG 76.01 Increased By ▲ 0.95 (1.27%)
UNITY 24.95 Increased By ▲ 0.49 (2%)
WAVES 14.35 Increased By ▲ 0.30 (2.14%)
WTL 1.72 Increased By ▲ 0.08 (4.88%)
YOUW 5.78 Increased By ▲ 0.10 (1.76%)
BR100 4,433 Increased By 71 (1.63%)
BR30 15,896 Increased By 301.3 (1.93%)
KSE100 44,445 Increased By 657.8 (1.5%)
KSE30 17,014 Increased By 306.1 (1.83%)

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Coronavirus
LOW
Source: covid.gov.pk
Pakistan Deaths
30,361
024hr
Pakistan Cases
1,526,234
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Sindh
576,110
Punjab
505,307
Balochistan
35,479
Islamabad
135,112
KPK
219,223
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Apr 09, 2022 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Friday (April 08, 2022)...
Recorder Report 09 Apr, 2022

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Friday (April 08, 2022)

=======================================
Per 100 kg
=======================================
Sugar                         8200-8260
Gur                         10000-12500
Shakar                      12000-14000
Ghee (16 kg)                  6900-7200
Almond (Kaghzi)             10000-42000
Almond (Simple)             12500-15000
Sogi                        40000-70000
Dry Date                    14000-20000
Chilli (Sabat)              26400-36000
Chilli (Pissi)              25000-31250
Turmeric                    15500-16500
Darchini (large)            26000-28000
Mong (Sabat)                10000-12000
Dal Mong (Chilka)           11500-13000
Dal Mong (Washed)           12000-13000
Dal Mash (Sabat)            21000-22000
Dal Mash (Chilka)           22500-25000
Dal Mash (Washed)           25000-27000
Dal Masoor (Local)          19200-23000
Dal Masoor (impor)          17000-17500
Masoor (salam-impor)        19000-19600
Masoor (salam-local)        22000-23000
Gram White                   2000-21000
Gram Black                  13000-14000
Dal Chana (Thin)            14000-15000
Dal Chana (Thick)           15000-16000
White Kidney Beans
(Lobia)                     17000-19000
Red Kidney Beans
(Lobia)                     21500-23000
---------------------------------------
Rice (per 100 kg)
---------------------------------------
Basmati Super (Old)         13000-15000
Basmati Super (new)         13500-14400
Kainat 1121                 13500-16000
Rice Basmati (386)            9000-1000
Basmati broken               6500-10000
---------------------------------------
Tea (per 1 kg)
---------------------------------------
Tea (Black)                     650-980
Tea (Green)                    500-1300
=======================================

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