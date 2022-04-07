ANL 12.23 Increased By ▲ 0.14 (1.16%)
ASC 10.70 Increased By ▲ 0.02 (0.19%)
ASL 13.70 Increased By ▲ 0.16 (1.18%)
AVN 89.74 Increased By ▲ 1.24 (1.4%)
BOP 6.92 Decreased By ▼ -0.03 (-0.43%)
CNERGY 5.13 Increased By ▲ 0.05 (0.98%)
FFL 7.85 Increased By ▲ 0.10 (1.29%)
FNEL 6.84 Increased By ▲ 0.03 (0.44%)
GGGL 12.50 Increased By ▲ 0.34 (2.8%)
GGL 16.30 Increased By ▲ 0.38 (2.39%)
GTECH 8.03 Increased By ▲ 0.18 (2.29%)
HUMNL 6.80 Increased By ▲ 0.25 (3.82%)
KEL 2.92 Increased By ▲ 0.01 (0.34%)
KOSM 3.85 Increased By ▲ 0.03 (0.79%)
MLCF 33.65 Increased By ▲ 0.25 (0.75%)
PACE 3.35 Increased By ▲ 0.03 (0.9%)
PIBTL 6.05 Increased By ▲ 0.05 (0.83%)
PRL 12.30 Increased By ▲ 0.10 (0.82%)
PTC 7.45 No Change ▼ 0.00 (0%)
SILK 1.13 Increased By ▲ 0.03 (2.73%)
SNGP 30.90 Decreased By ▼ -0.22 (-0.71%)
TELE 14.60 Increased By ▲ 0.27 (1.88%)
TPL 10.57 Increased By ▲ 0.09 (0.86%)
TPLP 19.20 Increased By ▲ 0.22 (1.16%)
TREET 32.84 Increased By ▲ 0.84 (2.63%)
TRG 75.55 Decreased By ▼ -0.15 (-0.2%)
UNITY 25.09 Increased By ▲ 0.51 (2.07%)
WAVES 14.06 Increased By ▲ 0.40 (2.93%)
WTL 1.70 Increased By ▲ 0.04 (2.41%)
YOUW 5.85 Decreased By ▼ -0.01 (-0.17%)
BR100 4,413 Increased By 21.9 (0.5%)
BR30 15,768 Increased By 126.5 (0.81%)
KSE100 44,111 Increased By 183 (0.42%)
KSE30 16,841 Increased By 88 (0.53%)

coronavirus
Coronavirus
LOW
Source: covid.gov.pk
Pakistan Deaths
30,361
024hr
Pakistan Cases
1,525,923
14824hr
Sindh
575,949
Punjab
505,224
Balochistan
35,478
Islamabad
135,103
KPK
219,173
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Apr 07, 2022 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Markets

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (April 6, 2022)...
Recorder Report 07 Apr, 2022

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (April 6, 2022)

=======================================
                             Per 100 kg
=======================================
Sugar                         8200-8260
Gur                         10000-12500
Shakar                      12000-14000
Ghee (16 kg)                  6900-7200
Almond (Kaghzi)             10000-42000
Almond (Simple)             12500-15000
Sogi                        40000-70000
Dry Date                    14000-20000
Chilli (Sabat)              26400-36000
Chilli (Pissi)              25000-31250
Turmeric                    15500-16500
Darchini (large)            26000-28000
Mong (Sabat)                10000-12000
Dal Mong (Chilka)           11500-13000
Dal Mong (Washed)           12000-13000
Dal Mash (Sabat)            21000-22000
Dal Mash (Chilka)           22500-25000
Dal Mash (Washed)           25000-27000
Dal Masoor (Local)          19200-23000
Dal Masoor (impor)          17000-17500
Masoor (salam-impor)        19000-19600
Masoor (salam-local)        22000-23000
Gram White                   2000-21000
Gram Black                  13000-14000
Dal Chana (Thin)            14000-15000
Dal Chana (Thick)           15000-16000
White Kidney Beans (Lobia)  17000-19000
Red Kidney Beans (Lobia)    21500-23000
---------------------------------------
Rice (per 100 kg)
---------------------------------------
Basmati Super (Old)         13000-15000
Basmati Super (new)         13500-14400
Kainat 1121                 13500-16000
Rice Basmati (386)            9000-1000
Basmati broken               6500-10000
---------------------------------------
Tea (per 1 kg)
---------------------------------------
Tea (Black)                     650-980
Tea (Green)                    500-1300
=======================================

Copyright Business Recorder, 2022

Grain prices grain export Grain Market grain crop

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