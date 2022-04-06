ANL 12.09 Decreased By ▼ -0.05 (-0.41%)
ASC 10.68 Increased By ▲ 0.16 (1.52%)
ASL 13.54 Decreased By ▼ -0.26 (-1.88%)
AVN 88.50 Increased By ▲ 1.51 (1.74%)
BOP 6.95 No Change ▼ 0.00 (0%)
CNERGY 5.08 Decreased By ▼ -0.02 (-0.39%)
FFL 7.75 Decreased By ▼ -0.10 (-1.27%)
FNEL 6.81 Decreased By ▼ -0.04 (-0.58%)
GGGL 12.16 Increased By ▲ 0.12 (1%)
GGL 15.92 Decreased By ▼ -0.16 (-1%)
GTECH 7.85 Increased By ▲ 0.13 (1.68%)
HUMNL 6.55 Decreased By ▼ -0.10 (-1.5%)
KEL 2.91 Decreased By ▼ -0.02 (-0.68%)
KOSM 3.82 Decreased By ▼ -0.02 (-0.52%)
MLCF 33.40 Decreased By ▼ -0.29 (-0.86%)
PACE 3.32 Increased By ▲ 0.07 (2.15%)
PIBTL 6.00 Decreased By ▼ -0.04 (-0.66%)
PRL 12.20 Decreased By ▼ -0.03 (-0.25%)
PTC 7.45 Increased By ▲ 0.10 (1.36%)
SILK 1.10 Decreased By ▼ -0.01 (-0.9%)
SNGP 31.12 Increased By ▲ 0.32 (1.04%)
TELE 14.33 Increased By ▲ 0.35 (2.5%)
TPL 10.48 No Change ▼ 0.00 (0%)
TPLP 18.98 Decreased By ▼ -0.28 (-1.45%)
TREET 32.00 Increased By ▲ 0.04 (0.13%)
TRG 75.70 Increased By ▲ 0.10 (0.13%)
UNITY 24.58 Decreased By ▼ -0.32 (-1.29%)
WAVES 13.66 Decreased By ▼ -0.32 (-2.29%)
WTL 1.66 Increased By ▲ 0.02 (1.22%)
YOUW 5.86 Decreased By ▼ -0.02 (-0.34%)
BR100 4,392 Decreased By -2.4 (-0.05%)
BR30 15,642 Decreased By -18.9 (-0.12%)
KSE100 43,928 Increased By 26 (0.06%)
KSE30 16,753 Increased By 16.6 (0.1%)

coronavirus
Coronavirus
LOW
Source: covid.gov.pk
Pakistan Deaths
30,361
024hr
Pakistan Cases
1,525,923
14824hr
Sindh
575,949
Punjab
505,224
Balochistan
35,478
Islamabad
135,103
KPK
219,173
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Apr 06, 2022 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (April 5, 2022)...
Recorder Report 06 Apr, 2022

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (April 5, 2022)

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                             Per 100 kg
=======================================
Sugar                         8200-8260
Gur                         10000-12500
Shakar                      12000-14000
Ghee (16 kg)                  6900-7200
Almond (Kaghzi)             10000-42000
Almond (Simple)             12500-15000
Sogi                        40000-70000
Dry Date                    14000-20000
Chilli (Sabat)              26400-36000
Chilli (Pissi)              25000-31250
Turmeric                    15500-16500
Darchini (large)            26000-28000
Mong (Sabat)                10000-12000
Dal Mong (Chilka)           11500-13000
Dal Mong (Washed)           12000-13000
Dal Mash (Sabat)            21000-22000
Dal Mash (Chilka)           22500-25000
Dal Mash (Washed)           25000-27000
Dal Masoor (Local)          19200-23000
Dal Masoor (impor)          17000-17500
Masoor (salam-impor)        19000-19600
Masoor (salam-local)        22000-23000
Gram White                   2000-21000
Gram Black                  13000-14000
Dal Chana (Thin)            14000-15000
Dal Chana (Thick)           15000-16000
White Kidney Beans (Lobia)  17000-19000
Red Kidney Beans (Lobia)    21500-23000
---------------------------------------
Rice (per 100 kg)
---------------------------------------
Basmati Super (Old)         13000-15000
Basmati Super (new)         13500-14400
Kainat 1121                 13500-16000
Rice Basmati? (386)           9000-1000
Basmati broken               6500-10000
---------------------------------------
Tea (per 1 kg)
---------------------------------------
Tea (Black)                     650-980
Tea (Green)                    500-1300
=======================================

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grain Akbari Mandi Lahore Grain Market Rates commodity rates

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