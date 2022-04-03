ANL 13.15 Increased By ▲ 0.14 (1.08%)
ASC 11.11 Increased By ▲ 0.05 (0.45%)
ASL 14.00 Decreased By ▼ -0.11 (-0.78%)
AVN 88.25 Decreased By ▼ -0.10 (-0.11%)
BOP 7.02 Increased By ▲ 0.06 (0.86%)
CNERGY 5.30 Increased By ▲ 0.11 (2.12%)
FFL 8.15 Increased By ▲ 0.09 (1.12%)
FNEL 7.04 Increased By ▲ 0.01 (0.14%)
GGGL 13.00 Decreased By ▼ -0.20 (-1.52%)
GGL 17.25 No Change ▼ 0.00 (0%)
GTECH 8.16 Decreased By ▼ -0.06 (-0.73%)
HUMNL 6.81 Increased By ▲ 0.07 (1.04%)
KEL 3.07 Decreased By ▼ -0.08 (-2.54%)
KOSM 4.06 Increased By ▲ 0.02 (0.5%)
MLCF 35.55 Decreased By ▼ -0.32 (-0.89%)
PACE 3.46 Decreased By ▼ -0.03 (-0.86%)
PIBTL 6.20 Decreased By ▼ -0.07 (-1.12%)
PRL 13.30 Increased By ▲ 0.65 (5.14%)
PTC 7.62 Decreased By ▼ -0.11 (-1.42%)
SILK 1.14 No Change ▼ 0.00 (0%)
SNGP 31.45 Decreased By ▼ -0.24 (-0.76%)
TELE 14.25 Increased By ▲ 0.08 (0.56%)
TPL 11.20 Decreased By ▼ -0.14 (-1.23%)
TPLP 20.80 Increased By ▲ 0.39 (1.91%)
TREET 34.11 Increased By ▲ 0.01 (0.03%)
TRG 78.90 Increased By ▲ 1.01 (1.3%)
UNITY 26.60 Increased By ▲ 0.45 (1.72%)
WAVES 14.50 Decreased By ▼ -0.53 (-3.53%)
WTL 1.73 Decreased By ▼ -0.06 (-3.35%)
YOUW 6.21 Decreased By ▼ -0.34 (-5.19%)
BR100 4,532 Increased By 18.3 (0.41%)
BR30 16,350 Increased By 45.8 (0.28%)
KSE100 45,061 Increased By 131.8 (0.29%)
KSE30 17,188 Increased By 70.8 (0.41%)

coronavirus
Coronavirus
LOW
Source: covid.gov.pk
Pakistan Deaths
30,360
124hr
Pakistan Cases
1,525,181
20824hr
Sindh
575,473
Punjab
505,087
Balochistan
35,475
Islamabad
135,083
KPK
219,081
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Apr 03, 2022 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Saturday (April 2, 2022)...
Recorder Report 03 Apr, 2022

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Saturday (April 2, 2022)

=======================================
                             Per 100 kg
=======================================
Sugar                         8150-8200
Gur                         10000-12500
Shakar                      12000-14000
Ghee (16 kg)                  6900-7200
Almond (Kaghzi)             10000-42000
Almond (Simple)             12500-15000
Sogi                        40000-70000
Dry Date                    14000-20000
Chilli (Sabat)              26400-36000
Chilli (Pissi)              25000-31250
Turmeric                    15500-16500
Darchini (large)            26000-28000
Mong (Sabat)                10000-12000
Dal Mong (Chilka)           11500-13000
Dal Mong (Washed)           12000-13000
Dal Mash (Sabat)            21000-22000
Dal Mash (Chilka)           22500-25000
Dal Mash (Washed)           25000-27000
Dal Masoor (Local)          19200-23000
Dal Masoor (impor)          17000-17500
Masoor (salam-impor)        19000-19600
Masoor (salam-local)        22000-23000
Gram White                   2000-21000
Gram Black                  13000-14000
Dal Chana (Thin)            14000-15000
Dal Chana (Thick)           15000-16000
White Kidney Beans (Lobia)  17000-19000
Red Kidney Beans (Lobia)    21500-23000
---------------------------------------
Rice (per 100 kg)
---------------------------------------
Basmati Super (Old)         13000-15000
Basmati Super (new)         13500-14400
Kainat 1121                 13500-16000
Rice Basmati (386)            9000-1000
Basmati broken               6500-10000
---------------------------------------
Tea (per 1 kg)
---------------------------------------
Tea (Black)                     650-980
Tea (Green)                    500-1300
=======================================

Copyright Business Recorder, 2022

Lahore Grain Market Rates commodity rates

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Lahore Grain Market Rates

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