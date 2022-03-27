ANL 11.30 Increased By ▲ 0.04 (0.36%)
ASC 10.20 Decreased By ▼ -0.16 (-1.54%)
ASL 12.85 Increased By ▲ 0.30 (2.39%)
AVN 87.30 Increased By ▲ 0.80 (0.92%)
BOP 6.90 Increased By ▲ 0.05 (0.73%)
CNERGY 5.23 Increased By ▲ 0.13 (2.55%)
FFL 7.61 No Change ▼ 0.00 (0%)
FNEL 6.25 Decreased By ▼ -0.17 (-2.65%)
GGGL 10.43 Increased By ▲ 0.08 (0.77%)
GGL 14.26 Decreased By ▼ -0.24 (-1.66%)
GTECH 7.35 Decreased By ▼ -0.01 (-0.14%)
HUMNL 6.41 Decreased By ▼ -0.17 (-2.58%)
KEL 2.91 Decreased By ▼ -0.02 (-0.68%)
KOSM 3.70 Increased By ▲ 0.05 (1.37%)
MLCF 33.95 Decreased By ▼ -0.95 (-2.72%)
PACE 3.22 Increased By ▲ 0.10 (3.21%)
PIBTL 6.03 Decreased By ▼ -0.02 (-0.33%)
PRL 12.33 Increased By ▲ 0.98 (8.63%)
PTC 7.54 Decreased By ▼ -0.09 (-1.18%)
SILK 1.14 Increased By ▲ 0.02 (1.79%)
SNGP 29.83 Decreased By ▼ -0.18 (-0.6%)
TELE 10.49 Increased By ▲ 0.14 (1.35%)
TPL 9.98 Decreased By ▼ -0.10 (-0.99%)
TPLP 17.93 Decreased By ▼ -0.22 (-1.21%)
TREET 30.50 Decreased By ▼ -0.27 (-0.88%)
TRG 76.14 Decreased By ▼ -0.71 (-0.92%)
UNITY 25.12 Increased By ▲ 0.62 (2.53%)
WAVES 13.55 Increased By ▲ 0.25 (1.88%)
WTL 1.56 Increased By ▲ 0.02 (1.3%)
YOUW 5.74 Increased By ▲ 0.18 (3.24%)
BR100 4,350 Increased By 6.1 (0.14%)
BR30 15,418 Increased By 7.1 (0.05%)
KSE100 43,551 Increased By 28.6 (0.07%)
KSE30 16,657 Increased By 35.4 (0.21%)

coronavirus
Coronavirus
LOW
Source: covid.gov.pk
Pakistan Deaths
30,340
424hr
Pakistan Cases
1,523,590
18924hr
Sindh
574,549
Punjab
504,765
Balochistan
35,468
Islamabad
135,016
KPK
218,860
Brecorder Logo
Mar 27, 2022 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Markets

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Saturday (March 26, 2022)...
Recorder Report 27 Mar, 2022

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Saturday (March 26, 2022)

=======================================
                             Per 100 kg
=======================================
Sugar                         8150-8200
Gur                         10000-12500
Shakar                      12000-14000
Ghee (16 kg)                  6900-7200
Almond (Kaghzi)             10000-42000
Almond (Simple)             12500-15000
Sogi                        40000-70000
Dry Date                    14000-20000
Chilli (Sabat)              26400-36000
Chilli (Pissi)              25000-31250
Turmeric                    15500-16500
Darchini (large)            26000-28000
Mong (Sabat)                10000-12000
Dal Mong (Chilka)           11500-13000
Dal Mong (Washed)           12000-13000
Dal Mash (Sabat)            21000-22000
Dal Mash (Chilka)           22500-25000
Dal Mash (Washed)           25000-27000
Dal Masoor (Local)          19200-23000
Dal Masoor (impor)          17000-17500
Masoor (salam-impor)        19000-19600
Masoor (salam-local)        22000-23000
Gram White                   2000-21000
Gram Black                  13000-14000
Dal Chana (Thin)            14000-15000
Dal Chana (Thick)           15000-16000
White Kidney Beans (Lobia)  17000-19000
Red Kidney Beans (Lobia)    21500-23000
---------------------------------------
Rice (per 100 kg)
---------------------------------------
Basmati Super (Old)         13000-15000
Basmati Super (new)         13500-14400
Kainat 1121                 13500-16000
Rice Basmati (386)            9000-1000
Basmati broken               6500-10000
---------------------------------------
Tea (per 1 kg)
---------------------------------------
Tea (Black)                     650-980
Tea (Green)                    500-1300
=======================================

Copyright Business Recorder, 2022

grain Akbari Mandi commodity rates

Comments

1000 characters

Lahore Grain Market Rates

Biden meets top Ukrainian ministers

ECC seeks details of subsidies to farmers

Covid-19 pandemic: Pakistan accumulates over $10bn new debt: ADB

Infrastructure projects: FBR to be asked to incentivise retail, institutional investors

Two ‘dissidents’ deny they have left the ruling party

Four PTI ‘dissidents’ likely to return to the fold today?

PPP sees a conspiracy aimed at creating a ‘bloodbath’

PTI delegation meets with BAP leaders

Pakistan, Uzbekistan and Afghanistan: Trilateral working meeting takes up railway project

Khunjerab Pass to be reopened on April 1

Read more stories