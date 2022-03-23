ANL 11.18 No Change ▼ 0.00 (0%)
ASC 10.35 Increased By ▲ 0.20 (1.97%)
ASL 12.30 Decreased By ▼ -0.07 (-0.57%)
AVN 84.45 Increased By ▲ 2.45 (2.99%)
BOP 6.85 Decreased By ▼ -0.01 (-0.15%)
CNERGY 5.01 Decreased By ▼ -0.06 (-1.18%)
FFL 7.49 Increased By ▲ 0.01 (0.13%)
FNEL 6.40 Increased By ▲ 0.30 (4.92%)
GGGL 10.06 Decreased By ▼ -0.04 (-0.4%)
GGL 14.14 Decreased By ▼ -0.07 (-0.49%)
GTECH 7.25 Decreased By ▼ -0.04 (-0.55%)
HUMNL 6.60 Decreased By ▼ -0.02 (-0.3%)
KEL 2.90 Decreased By ▼ -0.07 (-2.36%)
KOSM 3.69 Increased By ▲ 0.02 (0.54%)
MLCF 34.30 Increased By ▲ 0.45 (1.33%)
PACE 3.10 Increased By ▲ 0.02 (0.65%)
PIBTL 6.05 Increased By ▲ 0.02 (0.33%)
PRL 11.05 Increased By ▲ 0.18 (1.66%)
PTC 7.49 Increased By ▲ 0.09 (1.22%)
SILK 1.14 Increased By ▲ 0.03 (2.7%)
SNGP 29.74 Increased By ▲ 0.11 (0.37%)
TELE 10.09 Increased By ▲ 0.24 (2.44%)
TPL 10.02 Increased By ▲ 0.35 (3.62%)
TPLP 17.96 Increased By ▲ 0.65 (3.76%)
TREET 29.93 Increased By ▲ 0.53 (1.8%)
TRG 72.66 Increased By ▲ 1.76 (2.48%)
UNITY 23.85 Increased By ▲ 0.14 (0.59%)
WAVES 13.44 Increased By ▲ 0.09 (0.67%)
WTL 1.55 Increased By ▲ 0.10 (6.9%)
YOUW 5.57 Increased By ▲ 0.10 (1.83%)
BR100 4,287 Decreased By -9.7 (-0.23%)
BR30 15,019 Increased By 123.1 (0.83%)
KSE100 43,177 Decreased By -53.2 (-0.12%)
KSE30 16,470 Decreased By -24.2 (-0.15%)

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Source: covid.gov.pk
Pakistan Deaths
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224hr
Pakistan Cases
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22824hr
Sindh
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Punjab
504,507
Balochistan
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Islamabad
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Mar 23, 2022 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (March 22, 2022)...
Recorder Report 23 Mar, 2022

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (March 22, 2022)

=======================================
                             Per 100 kg
=======================================
Sugar                         8150-8200
Gur                         10000-12500
Shakar                      12000-14000
Ghee (16 kg)                  6800-7150
Almond (Kaghzi)             10000-42000
Almond (Simple)             12500-15000
Sogi                        40000-70000
Dry Date                    14000-20000
Chilli (Sabat)              26400-36000
Chilli (Pissi)              25000-31250
Turmeric                    15500-16500
Darchini (large)            26000-28000
Mong (Sabat)                10000-12000
Dal Mong (Chilka)           11500-13000
Dal Mong (Washed)           12000-13000
Dal Mash (Sabat)            21000-22000
Dal Mash (Chilka)           22500-25000
Dal Mash (Washed)           25000-27000
Dal Masoor (Local)          19200-23000
Dal Masoor (impor)          17000-17500
Masoor (salam-impor)        19000-19600
Masoor (salam-local)        22000-23000
Gram White                   2000-21000
Gram Black                  13000-14000
Dal Chana (Thin)            14000-15000
Dal Chana (Thick)           15000-16000
White Kidney Beans (Lobia)  17000-19000
Red Kidney Beans (Lobia)    21500-23000
---------------------------------------
Rice (per 100 kg)
---------------------------------------
Basmati Super (Old)         13000-15000
Basmati Super (new)         13500-14400
Kainat 1121                 13500-16000
Rice Basmati (386)            9000-1000
Basmati broken               6500-10000
---------------------------------------
Tea (per 1 kg)
---------------------------------------
Tea (Black)                     650-980
Tea (Green)                    500-1300
=======================================

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grain Akbari Mandi commodity rates

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Lahore Grain Market Rates

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