KARACHI: Board Meetings of Companies listed on the Pakistan Stock Exchange.

========================================================= NAME OF COMPANY DATE TIME ========================================================= EFG Hermes Pakistan Limited 22-03-2022 16:00 Honda Atlas Cars (Pakistan) Ltd 22-03-2022 10:00 Security Investment Bank Ltd 22-03-2022 16:30 Silkbank Limited 22-03-2022 13:00 Engro Polymer & Chemicals Ltd 22-03-2022 17:30 Pak Suzuki Motor Company Ltd 22-03-2022 10:00 Sanifi-Aventis Pakistan Ltd 24-03-2022 16:00 Apollo Textile Mills Ltd 24-03-2022 14:00 Apollo Textile Mills Ltd 24-03-2022 14:00 Zil Limited 24-03-2022 11:00 East West Insurance Company Ltd 25-03-2022 16:30 Summit Bank Limited 25-03-2022 10:30 IGI Life Insurance Limited 25-03-2022 16:30 Octopus Digital Limited 25-03-2022 10:00 AGP Limited 25-03-2022 15:00 Reliance Insurance Company Ltd 26-03-2022 12:30 IGI Holdings Limited 28-03-2022 16:00 Unilever Pakistan Foods Ltd 26-04-2022 14:30 =========================================================

