ANL 11.95 Increased By ▲ 0.30 (2.58%)
ASC 11.17 Increased By ▲ 0.26 (2.38%)
ASL 12.65 Increased By ▲ 0.02 (0.16%)
AVN 87.82 Increased By ▲ 0.34 (0.39%)
BOP 7.84 Increased By ▲ 0.10 (1.29%)
CNERGY 5.24 Increased By ▲ 0.09 (1.75%)
FFL 7.68 Increased By ▲ 0.09 (1.19%)
FNEL 6.80 Decreased By ▼ -0.17 (-2.44%)
GGGL 11.34 Increased By ▲ 0.32 (2.9%)
GGL 15.50 Increased By ▲ 0.12 (0.78%)
GTECH 7.77 No Change ▼ 0.00 (0%)
HUMNL 6.70 Increased By ▲ 0.09 (1.36%)
KEL 3.02 Decreased By ▼ -0.01 (-0.33%)
KOSM 3.75 No Change ▼ 0.00 (0%)
MLCF 34.85 Increased By ▲ 1.05 (3.11%)
PACE 3.32 Increased By ▲ 0.07 (2.15%)
PIBTL 6.10 Decreased By ▼ -0.05 (-0.81%)
PRL 11.30 Increased By ▲ 0.03 (0.27%)
PTC 7.54 Decreased By ▼ -0.01 (-0.13%)
SILK 1.04 Decreased By ▼ -0.07 (-6.31%)
SNGP 32.12 Increased By ▲ 0.12 (0.38%)
TELE 11.20 Decreased By ▼ -0.21 (-1.84%)
TPL 10.10 Decreased By ▼ -0.27 (-2.6%)
TPLP 23.39 Increased By ▲ 0.60 (2.63%)
TREET 30.90 No Change ▼ 0.00 (0%)
TRG 77.06 Increased By ▲ 0.15 (0.2%)
UNITY 24.21 Increased By ▲ 1.06 (4.58%)
WAVES 13.88 Decreased By ▼ -0.18 (-1.28%)
WTL 1.65 Decreased By ▼ -0.02 (-1.2%)
YOUW 5.70 Increased By ▲ 0.05 (0.88%)
BR100 4,388 Increased By 29.6 (0.68%)
BR30 15,649 Increased By 126.4 (0.81%)
KSE100 43,976 Increased By 255.9 (0.59%)
KSE30 17,019 Increased By 96.2 (0.57%)

coronavirus
Coronavirus
LOW
Source: covid.gov.pk
Pakistan Deaths
30,317
424hr
Pakistan Cases
1,520,120
49324hr
Sindh
572,555
Punjab
504,045
Balochistan
35,447
Islamabad
134,878
KPK
218,357
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Mar 17, 2022 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (March 16, 2022)...
Recorder Report 17 Mar, 2022

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (March 16, 2022)

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                             Per 100 kg
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Sugar                         8200-8300
Gur                         11000-12500
Shakar                      12500-14000
Ghee (16 kg)                  6800-7000
Almond (Kaghzi)             10000-42000
Almond (Simple)             12500-15000
Sogi                        40000-70000
Dry Date                    14000-20000
Chilli (Sabat)              26400-36000
Chilli (Pissi)              25000-31250
Turmeric                    15500-16500
Darchini (large)            26000-28000
Mong (Sabat)                10000-11000
Dal Mong (Chilka)           11000-11500
Dal Mong (Washed)           12000-13000
Dal Mash (Sabat)            18500-22000
Dal Mash (Chilka)           18000-20000
Dal Mash (Washed)           20000-23500
Dal Masoor (Local)          19000-20000
Dal Masoor (impor)          17000-17500
Masoor (salam-impor)        15000-15500
Masoor (salam-local)        16000-17500
Gram White                  13500-15000
Gram Black                  12500-12800
Dal Chana (Thin)            12300-12600
Dal Chana (Thick)           12800-13200
White Kidney Beans (Lobia)  18500-21500
Red Kidney Beans (Lobia)    21500-23500
---------------------------------------
Rice (per 100 kg)
---------------------------------------
Basmati Super (Old)         13000-15000
Basmati Super (new)         11500-14400
Kainat 1121                 13500-16000
Rice Basmati (386)            7500-9000
Basmati broken                6500-8000
---------------------------------------
Tea (per 1 kg)
---------------------------------------
Tea (Black)                     650-980
Tea (Green)                    500-1300
=======================================

Copyright Business Recorder, 2022

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