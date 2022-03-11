ANL 11.62 Increased By ▲ 0.62 (5.64%)
ASC 11.30 Increased By ▲ 0.29 (2.63%)
ASL 12.80 Increased By ▲ 0.39 (3.14%)
AVN 93.50 Increased By ▲ 4.65 (5.23%)
BOP 7.82 Increased By ▲ 0.11 (1.43%)
CNERGY 5.27 Increased By ▲ 0.12 (2.33%)
FFL 7.83 Increased By ▲ 0.12 (1.56%)
FNEL 7.09 Increased By ▲ 0.39 (5.82%)
GGGL 11.34 Increased By ▲ 0.34 (3.09%)
GGL 15.83 Increased By ▲ 0.43 (2.79%)
GTECH 7.80 Increased By ▲ 0.50 (6.85%)
HUMNL 6.80 Increased By ▲ 0.15 (2.26%)
KEL 3.05 Decreased By ▼ -0.01 (-0.33%)
KOSM 3.90 Increased By ▲ 0.05 (1.3%)
MLCF 33.95 Increased By ▲ 2.25 (7.1%)
PACE 3.60 Increased By ▲ 0.20 (5.88%)
PIBTL 6.31 Increased By ▲ 0.12 (1.94%)
PRL 11.65 Increased By ▲ 0.22 (1.92%)
PTC 7.71 Increased By ▲ 0.01 (0.13%)
SILK 1.15 Increased By ▲ 0.01 (0.88%)
SNGP 31.85 Increased By ▲ 0.40 (1.27%)
TELE 12.07 Increased By ▲ 0.47 (4.05%)
TPL 10.02 Increased By ▲ 0.56 (5.92%)
TPLP 23.56 Increased By ▲ 0.08 (0.34%)
TREET 31.85 Increased By ▲ 1.15 (3.75%)
TRG 79.20 Increased By ▲ 2.65 (3.46%)
UNITY 25.10 Increased By ▲ 1.01 (4.19%)
WAVES 14.14 Increased By ▲ 0.33 (2.39%)
WTL 1.69 Decreased By ▼ -0.02 (-1.17%)
YOUW 5.82 Increased By ▲ 0.09 (1.57%)
BR100 4,394 Increased By 105 (2.45%)
BR30 15,941 Increased By 484.1 (3.13%)
KSE100 43,854 Increased By 810.7 (1.88%)
KSE30 17,077 Increased By 328.7 (1.96%)

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Coronavirus
LOW
Source: covid.gov.pk
Pakistan Deaths
30,291
424hr
Pakistan Cases
1,516,789
63924hr
Sindh
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Punjab
503,279
Balochistan
35,403
Islamabad
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KPK
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Mar 11, 2022 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (March 10, 2022)...
Recorder Report 11 Mar, 2022

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (March 10, 2022)

=======================================
Per 100 kg
=======================================
Sugar                         8400-8450
Gur                         11000-12500
Shakar                      12500-14000
Ghee (16 kg)                  6800-7000
Almond (Kaghzi)             10000-42000
Almond (Simple)             12500-15000
Sogi                        40000-70000
Dry Date                    14000-20000
Chilli (Sabat)              26400-36000
Chilli (Pissi)              25000-31250
Turmeric                    15500-16500
Darchini (large)            26000-28000
Mong (Sabat)                10000-11000
Dal Mong (Chilka)           11000-11500
Dal Mong (Washed)           12000-13000
Dal Mash (Sabat)            18500-22000
Dal Mash (Chilka)           18000-20000
Dal Mash (Washed)           20000-23500
Dal Masoor (Local)          19000-20000
Dal Masoor (impor)          17000-17500
Masoor (salam-impor)        15000-15500
Masoor (salam-local)        16000-17500
Gram White                  13500-15000
Gram Black                  12500-12800
Dal Chana (Thin)            12300-12600
Dal Chana (Thick)           12800-13200
White Kidney Beans
(Lobia)                     18500-21500
Red Kidney Beans
(Lobia)                     21500-23500
---------------------------------------
Rice (per 100 kg)
---------------------------------------
Basmati Super (Old)         13000-15000
Basmati Super (new)         11500-14400
Kainat 1121                 13500-16000
Rice Basmati (386)            7500-9000
Basmati broken                6500-8000
---------------------------------------
Tea (per 1 kg)
---------------------------------------
Tea (Black)                     650-980
Tea (Green)                    500-1300
=======================================

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Akbari Mandi Lahore Grain Market Rates commodity rates

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