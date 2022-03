KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Tuesday (March 8, 2022).

===================================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS ===================================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares ===================================================================================================== B&B Sec. Adamjee Life Ass. 25,000 23.00 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 23.00 Pearl Sec. Agha Steel Ind. 75,000 22.00 Total/Weighted Avg. Rate 75,000 22.00 Khanani Sec. Hub Power 7,000 69.58 Total/Weighted Avg. Rate 7,000 69.58 Taurus Sec. IBL HealthCare Ltd. 553 58.00 Total/Weighted Avg. Rate 553 58.00 Fikree's (SMC) Image Pakistan Ltd. 1,000 15.70 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 15.70 MRA Sec. Jah. Siddiqui & Co. 10,000 20.00 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 20.00 M. M. M. A. Khanani Millat Tractors 800 1,002.00 Total/Weighted Avg. Rate 800 1,002.00 Adeel & Nadeem Sec. Modaraba Al-Mali 10,500 9.50 Total/Weighted Avg. Rate 10,500 9.50 MSMANIAR Financials National Bank Pak. 100,000 35.38 Alfalah Sec. 461,500 30.10 Total/Weighted Avg. Rate 561,500 31.04 Shaffi Securities P. S. O. 1,000 162.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 162.00 Pearl Sec. P.T.C.L.A 120,500 9.00 Total/Weighted Avg. Rate 120,500 9.00 Shaffi Securities Sazgar Engineering 1,700 80.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,700 80.00 D.J.M. Sec. TPL Properties Ltd 150,000 27.43 Chase Securities 7,000 32.00 Total/Weighted Avg. Rate 157,000 27.63 BMA Capital United Bank Limited 322,827 144.21 Total/Weighted Avg. Rate 322,827 144.21 D.J.M. Sec. Unity Foods Limited 400,000 25.13 Chase Securities 8,000 27.66 Total/Weighted Avg. Rate 408,000 25.18 ===================================================================================================== Total Turnover 1,702,380 =====================================================================================================

