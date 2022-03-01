ANL 12.26 Increased By ▲ 0.66 (5.69%)
ASC 12.55 Increased By ▲ 0.30 (2.45%)
ASL 13.18 Decreased By ▼ -0.04 (-0.3%)
AVN 95.76 Increased By ▲ 2.12 (2.26%)
BOP 7.95 Increased By ▲ 0.16 (2.05%)
CNERGY 5.60 Increased By ▲ 0.29 (5.46%)
FFL 8.14 Increased By ▲ 0.19 (2.39%)
FNEL 7.45 Increased By ▲ 0.20 (2.76%)
GGGL 12.75 Increased By ▲ 1.00 (8.51%)
GGL 19.46 Increased By ▲ 1.41 (7.81%)
GTECH 8.84 Increased By ▲ 0.99 (12.61%)
HUMNL 7.20 Increased By ▲ 0.18 (2.56%)
KEL 3.28 Increased By ▲ 0.02 (0.61%)
KOSM 4.09 Increased By ▲ 0.11 (2.76%)
MLCF 33.75 Increased By ▲ 0.90 (2.74%)
PACE 3.75 Increased By ▲ 0.17 (4.75%)
PIBTL 6.79 Increased By ▲ 0.09 (1.34%)
PRL 12.55 Increased By ▲ 0.40 (3.29%)
PTC 7.90 Decreased By ▼ -0.08 (-1%)
SILK 1.22 Increased By ▲ 0.05 (4.27%)
SNGP 33.90 Increased By ▲ 0.27 (0.8%)
TELE 14.45 Increased By ▲ 0.64 (4.63%)
TPL 13.93 Increased By ▲ 1.03 (7.98%)
TPLP 31.09 Increased By ▲ 2.40 (8.37%)
TREET 34.60 Increased By ▲ 1.68 (5.1%)
TRG 69.50 Decreased By ▼ -0.34 (-0.49%)
UNITY 27.35 Increased By ▲ 0.80 (3.01%)
WAVES 14.58 Increased By ▲ 0.67 (4.82%)
WTL 1.84 Increased By ▲ 0.10 (5.75%)
YOUW 6.82 Increased By ▲ 0.30 (4.6%)
BR100 4,512 Increased By 74.3 (1.67%)
BR30 16,352 Increased By 383.5 (2.4%)
KSE100 44,461 Increased By 476.8 (1.08%)
KSE30 17,313 Increased By 221.8 (1.3%)

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Coronavirus
LOW
Source: covid.gov.pk
Pakistan Deaths
30,178
524hr
Pakistan Cases
1,509,360
85624hr
Sindh
567,761
Punjab
501,370
Balochistan
35,326
Islamabad
134,336
KPK
216,119
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Mar 01, 2022 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (February 28, 2022)...
Recorder Report 01 Mar, 2022

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (February 28, 2022)

=======================================
                             Per 100 kg
=======================================
Sugar                         8450-8500
Gur                         11000-12500
Shakar                      12500-14000
Ghee (16 kg)                  6350-6475
Almond (Kaghzi)             10000-42000
Almond (Simple)             12500-15000
Sogi                        40000-70000
Dry Date                    14000-20000
Chilli (Sabat)              26400-36000
Chilli (Pissi)              25000-31250
Turmeric                    15500-16500
Darchini (large)            26000-28000
Mong (Sabat)                10000-11000
Dal Mong (Chilka)           11000-11500
Dal Mong (Washed)           12000-13000
Dal Mash (Sabat)            18500-22000
Dal Mash (Chilka)           18000-20000
Dal Mash (Washed)           20000-23500
Dal Masoor (Local)          19000-20000
Dal Masoor (impor)          17000-17500
Masoor (salam-impor)        15000-15500
Masoor (salam-local)        16000-17500
Gram White                  13500-15000
Gram Black                  12500-12800
Dal Chana (Thin)            12300-12600
Dal Chana (Thick)           12800-13200
White Kidney Beans (Lobia)  18500-21500
Red Kidney Beans (Lobia)    21500-23500
---------------------------------------
Rice (per 100 kg)
---------------------------------------
Basmati Super (Old)         13000-15000
Basmati Super (new)         11500-14400
Kainat 1121                 13500-16000
Rice Basmati? (386)           7500-9000
Basmati broken                6500-8000
---------------------------------------
Tea (per 1 kg)
---------------------------------------
Tea (Black)                     650-980
Tea (Green)                    500-1300
=======================================

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Akbari Mandi Lahore Grain Market Rates commodity rates

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