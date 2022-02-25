ANL 11.75 Decreased By ▼ -1.05 (-8.2%)
ASC 12.29 Decreased By ▼ -1.03 (-7.73%)
ASL 13.10 Decreased By ▼ -0.95 (-6.76%)
AVN 92.55 Decreased By ▼ -7.15 (-7.17%)
BOP 7.58 Decreased By ▼ -0.22 (-2.82%)
CNERGY 5.15 Decreased By ▼ -0.53 (-9.33%)
FFL 7.87 Decreased By ▼ -0.89 (-10.16%)
FNEL 6.81 Decreased By ▼ -0.94 (-12.13%)
GGGL 12.12 Decreased By ▼ -1.03 (-7.83%)
GGL 18.45 Decreased By ▼ -1.53 (-7.66%)
GTECH 8.15 Decreased By ▼ -0.87 (-9.65%)
HUMNL 6.60 Decreased By ▼ -0.70 (-9.59%)
KEL 3.14 Decreased By ▼ -0.14 (-4.27%)
KOSM 3.70 Decreased By ▼ -0.41 (-9.98%)
MLCF 32.10 Decreased By ▼ -2.09 (-6.11%)
PACE 3.47 Decreased By ▼ -0.48 (-12.15%)
PIBTL 6.60 Decreased By ▼ -0.30 (-4.35%)
PRL 12.00 Decreased By ▼ -1.00 (-7.69%)
PTC 7.75 Decreased By ▼ -0.27 (-3.37%)
SILK 1.18 Decreased By ▼ -0.09 (-7.09%)
SNGP 32.98 Decreased By ▼ -1.93 (-5.53%)
TELE 14.19 Decreased By ▼ -1.16 (-7.56%)
TPL 13.26 Decreased By ▼ -1.10 (-7.66%)
TPLP 28.44 Decreased By ▼ -2.47 (-7.99%)
TREET 34.64 Decreased By ▼ -2.76 (-7.38%)
TRG 71.46 Decreased By ▼ -5.72 (-7.41%)
UNITY 25.32 Decreased By ▼ -2.03 (-7.42%)
WAVES 14.15 Decreased By ▼ -0.79 (-5.29%)
WTL 1.69 Decreased By ▼ -0.15 (-8.15%)
YOUW 6.45 Decreased By ▼ -0.81 (-11.16%)
BR100 4,421 Decreased By -170.7 (-3.72%)
BR30 15,814 Decreased By -1146.4 (-6.76%)
KSE100 43,831 Decreased By -1302.4 (-2.89%)
KSE30 17,050 Decreased By -534.1 (-3.04%)

coronavirus
Coronavirus
LOW
Source: covid.gov.pk
Pakistan Deaths
30,139
2524hr
Pakistan Cases
1,506,450
1,12224hr
Sindh
566,505
Punjab
500,395
Balochistan
35,316
Islamabad
134,169
KPK
215,743
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Feb 25, 2022 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (February 24, 2022)...
Recorder Report 25 Feb, 2022

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (February 24, 2022)

=======================================
                             Per 100 kg
=======================================
Sugar                         8450-8500
Gur                         11000-12500
Shakar                      12500-14000
Ghee (16 kg)                  6350-6475
Almond (Kaghzi)             10000-42000
Almond (Simple)             12500-15000
Sogi                        40000-70000
Dry Date                    14000-20000
Chilli (Sabat)              26400-36000
Chilli (Pissi)              25000-31250
Turmeric                    15500-16500
Darchini (large)            26000-28000
Mong (Sabat)                10000-11000
Dal Mong (Chilka)           11000-11500
Dal Mong (Washed)           12000-13000
Dal Mash (Sabat)            18500-22000
Dal Mash (Chilka)           18000-20000
Dal Mash (Washed)           20000-23500
Dal Masoor (Local)          19000-20000
Dal Masoor (impor)          17000-17500
Masoor (salam-impor)        15000-15500
Masoor (salam-local)        16000-17500
Gram White                  13500-15000
Gram Black                  12500-12800
Dal Chana (Thin)            12300-12600
Dal Chana (Thick)           12800-13200
White Kidney Beans (Lobia)  18500-21500
Red Kidney Beans (Lobia)    21500-23500
---------------------------------------
Rice (per 100 kg)
---------------------------------------
Basmati Super (Old)         13000-15000
Basmati Super (new)         11500-14400
Kainat 1121                 13500-16000
Rice Basmati (386)            7500-9000
Basmati broken                6500-8000
---------------------------------------
Tea (per 1 kg)
---------------------------------------
Tea (Black)                     650-980
Tea (Green)                    500-1300
=======================================

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