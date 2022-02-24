ANL 12.80 Increased By ▲ 0.35 (2.81%)
ASC 13.32 Increased By ▲ 0.07 (0.53%)
ASL 14.05 No Change ▼ 0.00 (0%)
AVN 99.70 Increased By ▲ 0.30 (0.3%)
BOP 7.80 Decreased By ▼ -0.15 (-1.89%)
CNERGY 5.68 Decreased By ▼ -0.01 (-0.18%)
FFL 8.76 Increased By ▲ 0.15 (1.74%)
FNEL 7.75 Decreased By ▼ -0.05 (-0.64%)
GGGL 13.15 Increased By ▲ 0.15 (1.15%)
GGL 19.98 Increased By ▲ 0.19 (0.96%)
GTECH 9.02 Increased By ▲ 0.21 (2.38%)
HUMNL 7.30 Decreased By ▼ -0.05 (-0.68%)
KEL 3.28 Increased By ▲ 0.02 (0.61%)
KOSM 4.11 Increased By ▲ 0.06 (1.48%)
MLCF 34.19 Increased By ▲ 2.25 (7.04%)
PACE 3.95 Increased By ▲ 0.12 (3.13%)
PIBTL 6.90 Decreased By ▼ -0.08 (-1.15%)
PRL 13.00 Decreased By ▼ -0.01 (-0.08%)
PTC 8.02 Increased By ▲ 0.12 (1.52%)
SILK 1.27 Decreased By ▼ -0.01 (-0.78%)
SNGP 34.91 Decreased By ▼ -1.09 (-3.03%)
TELE 15.35 Increased By ▲ 0.60 (4.07%)
TPL 14.36 Increased By ▲ 0.91 (6.77%)
TPLP 30.91 Increased By ▲ 2.26 (7.89%)
TREET 37.40 Increased By ▲ 0.40 (1.08%)
TRG 77.18 Increased By ▲ 0.09 (0.12%)
UNITY 27.35 Increased By ▲ 0.30 (1.11%)
WAVES 14.94 Increased By ▲ 0.18 (1.22%)
WTL 1.84 Increased By ▲ 0.03 (1.66%)
YOUW 7.26 Increased By ▲ 0.16 (2.25%)
BR100 4,592 Increased By 25.1 (0.55%)
BR30 16,961 Increased By 147.1 (0.87%)
KSE100 45,133 Increased By 120.7 (0.27%)
KSE30 17,584 Increased By 71 (0.41%)

coronavirus
Coronavirus
LOW
Source: covid.gov.pk
Pakistan Deaths
30,096
4324hr
Pakistan Cases
1,503,873
1,23224hr
Sindh
565,319
Punjab
499,768
Balochistan
35,294
Islamabad
133,988
KPK
215,337
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Feb 24, 2022 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (February 23, 2022)...
Recorder Report 24 Feb, 2022

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Wednesday (February 23, 2022)

=======================================
Per 100 kg
=======================================
Sugar                         8450-8500
Gur                         11000-12500
Shakar                      12500-14000
Ghee (16 kg)                  6150-6375
Almond (Kaghzi)             10000-42000
Almond (Simple)             12500-15000
Sogi                        40000-70000
Dry Date                    14000-20000
Chilli (Sabat)              26400-36000
Chilli (Pissi)              25000-31250
Turmeric                    15500-16500
Darchini (large)            26000-28000
Mong (Sabat)                10000-11000
Dal Mong (Chilka)           11000-11500
Dal Mong (Washed)           12000-13000
Dal Mash (Sabat)            18500-22000
Dal Mash (Chilka)           18000-20000
Dal Mash (Washed)           20000-23500
Dal Masoor (Local)          19000-20000
Dal Masoor (impor)          17000-17500
Masoor (salam-impor)        15000-15500
Masoor (salam-local)        16000-17500
Gram White                  13500-15000
Gram Black                  12500-12800
Dal Chana (Thin)            12300-12600
Dal Chana (Thick)           12800-13200
White Kidney Beans
(Lobia)                     18500-21500
Red Kidney Beans
(Lobia)                     21500-23500
---------------------------------------
Rice (per 100 kg)
---------------------------------------
Basmati Super (Old)         13000-15000
Basmati Super (new)         11500-14400
Kainat 1121                 13500-16000
Rice Basmati (386)            7500-9000
Basmati broken                6500-8000
---------------------------------------
Tea (per 1 kg)
---------------------------------------
Tea (Black)                     650-980
Tea (Green)                    500-1300
=======================================

Copyright Business Recorder, 2022

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