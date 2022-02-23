ANL 12.45 Decreased By ▼ -0.75 (-5.68%)
ASC 13.25 Decreased By ▼ -0.55 (-3.99%)
ASL 14.05 Decreased By ▼ -0.50 (-3.44%)
AVN 99.40 Decreased By ▼ -3.90 (-3.78%)
BOP 7.95 Decreased By ▼ -0.18 (-2.21%)
CNERGY 5.69 Decreased By ▼ -0.19 (-3.23%)
FFL 8.61 Decreased By ▼ -0.29 (-3.26%)
FNEL 7.80 Decreased By ▼ -0.58 (-6.92%)
GGGL 13.00 Decreased By ▼ -0.25 (-1.89%)
GGL 19.79 Decreased By ▼ -0.88 (-4.26%)
GTECH 8.81 Decreased By ▼ -0.22 (-2.44%)
HUMNL 7.35 Decreased By ▼ -0.27 (-3.54%)
KEL 3.26 Decreased By ▼ -0.03 (-0.91%)
KOSM 4.05 Decreased By ▼ -0.09 (-2.17%)
MLCF 31.94 Decreased By ▼ -0.61 (-1.87%)
PACE 3.83 Decreased By ▼ -0.12 (-3.04%)
PIBTL 6.98 Decreased By ▼ -0.08 (-1.13%)
PRL 13.01 Decreased By ▼ -0.26 (-1.96%)
PTC 7.90 Decreased By ▼ -0.30 (-3.66%)
SILK 1.28 Decreased By ▼ -0.01 (-0.78%)
SNGP 36.00 Decreased By ▼ -0.67 (-1.83%)
TELE 14.75 Decreased By ▼ -1.05 (-6.65%)
TPL 13.45 Decreased By ▼ -0.65 (-4.61%)
TPLP 28.65 Decreased By ▼ -1.76 (-5.79%)
TREET 37.00 Decreased By ▼ -1.51 (-3.92%)
TRG 77.09 Decreased By ▼ -5.91 (-7.12%)
UNITY 27.05 Decreased By ▼ -0.78 (-2.8%)
WAVES 14.76 Decreased By ▼ -0.47 (-3.09%)
WTL 1.81 Decreased By ▼ -0.04 (-2.16%)
YOUW 7.10 Decreased By ▼ -0.20 (-2.74%)
BR100 4,566 Decreased By -54.3 (-1.17%)
BR30 16,813 Decreased By -650.1 (-3.72%)
KSE100 45,012 Decreased By -350.7 (-0.77%)
KSE30 17,513 Decreased By -167.6 (-0.95%)

coronavirus
Coronavirus
LOW
Source: covid.gov.pk
Pakistan Deaths
30,053
1324hr
Pakistan Cases
1,502,641
96124hr
Sindh
564,895
Punjab
499,365
Balochistan
35,284
Islamabad
133,936
KPK
215,087
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Feb 23, 2022 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (February 22, 2022)...
Recorder Report 23 Feb, 2022

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (February 22, 2022)

=======================================
Per 100 kg
=======================================
Sugar                         8450-8500
Gur                         11000-12500
Shakar                      12500-14000
Ghee (16 kg)                  6150-6375
Almond (Kaghzi)             10000-42000
Almond (Simple)             12500-15000
Sogi                        40000-70000
Dry Date                    14000-20000
Chilli (Sabat)              26400-36000
Chilli (Pissi)              25000-31250
Turmeric                    15500-16500
Darchini (large)            26000-28000
Mong (Sabat)                10000-11000
Dal Mong (Chilka)           11000-11500
Dal Mong (Washed)           12000-13000
Dal Mash (Sabat)            18500-22000
Dal Mash (Chilka)           18000-20000
Dal Mash (Washed)           20000-23500
Dal Masoor (Local)          19000-20000
Dal Masoor (impor)          17000-17500
Masoor (salam-impor)        15000-15500
Masoor (salam-local)        16000-17500
Gram White                  13500-15000
Gram Black                  12500-12800
Dal Chana (Thin)            12300-12600
Dal Chana (Thick)           12800-13200
White Kidney Beans
(Lobia)                     18500-21500
Red Kidney Beans
(Lobia)                     21500-23500
---------------------------------------
Rice (per 100 kg)
---------------------------------------
Basmati Super (Old)         13000-15000
Basmati Super (new)         11500-14400
Kainat 1121                 13500-16000
Rice Basmati (386)            7500-9000
Basmati broken                6500-8000
---------------------------------------
Tea (per 1 kg)
---------------------------------------
Tea (Black)                     650-980
Tea (Green)                    500-1300
=======================================

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Akbari Mandi Lahore Grain Market Rates commodity rates

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