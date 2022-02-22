ANL 13.20 Decreased By ▼ -0.40 (-2.94%)
ASC 13.80 Decreased By ▼ -0.13 (-0.93%)
ASL 14.55 Increased By ▲ 0.13 (0.9%)
AVN 103.30 Decreased By ▼ -0.10 (-0.1%)
BOP 8.13 Decreased By ▼ -0.10 (-1.22%)
CNERGY 5.88 Decreased By ▼ -0.08 (-1.34%)
FFL 8.90 Decreased By ▼ -0.01 (-0.11%)
FNEL 8.38 Increased By ▲ 0.02 (0.24%)
GGGL 13.25 Decreased By ▼ -0.21 (-1.56%)
GGL 20.67 Decreased By ▼ -0.39 (-1.85%)
GTECH 9.03 Decreased By ▼ -0.14 (-1.53%)
HUMNL 7.62 Increased By ▲ 0.09 (1.2%)
KEL 3.29 Decreased By ▼ -0.15 (-4.36%)
KOSM 4.14 Decreased By ▼ -0.01 (-0.24%)
MLCF 32.55 Decreased By ▼ -0.42 (-1.27%)
PACE 3.95 Increased By ▲ 0.04 (1.02%)
PIBTL 7.06 Decreased By ▼ -0.04 (-0.56%)
PRL 13.27 Decreased By ▼ -0.29 (-2.14%)
PTC 8.20 Decreased By ▼ -0.05 (-0.61%)
SILK 1.29 Increased By ▲ 0.02 (1.57%)
SNGP 36.67 Decreased By ▼ -0.47 (-1.27%)
TELE 15.80 Decreased By ▼ -0.18 (-1.13%)
TPL 14.10 Decreased By ▼ -0.46 (-3.16%)
TPLP 30.41 Decreased By ▼ -1.74 (-5.41%)
TREET 38.51 Decreased By ▼ -0.62 (-1.58%)
TRG 83.00 Decreased By ▼ -2.01 (-2.36%)
UNITY 27.83 Decreased By ▼ -1.11 (-3.84%)
WAVES 15.23 Decreased By ▼ -0.07 (-0.46%)
WTL 1.85 Decreased By ▼ -0.09 (-4.64%)
YOUW 7.30 Decreased By ▼ -0.30 (-3.95%)
BR100 4,621 Decreased By -44.9 (-0.96%)
BR30 17,464 Decreased By -334.3 (-1.88%)
KSE100 45,363 Decreased By -313 (-0.69%)
KSE30 17,681 Decreased By -123.2 (-0.69%)

coronavirus
Coronavirus
HIGH
Source: covid.gov.pk
Pakistan Deaths
30,040
3124hr
Pakistan Cases
1,501,680
1,36024hr
Sindh
564,522
Punjab
499,063
Balochistan
35,274
Islamabad
133,839
KPK
214,955
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Feb 22, 2022 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (February 21, 2022)...
Recorder Report 22 Feb, 2022

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (February 21, 2022)

=======================================
Per 100 kg
=======================================
Sugar                         8550-8600
Gur                         11000-12500
Shakar                      12500-14000
Ghee (16 kg)                  6100-6325
Almond (Kaghzi)             10000-42000
Almond (Simple)             12500-15000
Sogi                        40000-70000
Dry Date                    14000-20000
Chilli (Sabat)              26400-36000
Chilli (Pissi)              25000-31250
Turmeric                    15500-16500
Darchini (large)            26000-28000
Mong (Sabat)                10000-11000
Dal Mong (Chilka)           11000-11500
Dal Mong (Washed)           12000-13000
Dal Mash (Sabat)            18500-22000
Dal Mash (Chilka)           18000-20000
Dal Mash (Washed)           20000-23500
Dal Masoor (Local)          19000-20000
Dal Masoor (impor)          17000-17500
Masoor (salam-impor)        15000-15500
Masoor (salam-local)        16000-17500
Gram White                  13500-15000
Gram Black                  12500-12800
Dal Chana (Thin)            12300-12600
Dal Chana (Thick)           12800-13200
White Kidney Beans
(Lobia)                     18500-21500
Red Kidney Beans
(Lobia)                     21500-23500
---------------------------------------
Rice (per 100 kg)
---------------------------------------
Basmati Super (Old)         13000-15000
Basmati Super (new)         11500-14400
Kainat 1121                 13500-16000
Rice Basmati (386)            7500-9000
Basmati broken                6500-8000
---------------------------------------
Tea (per 1 kg)
---------------------------------------
Tea (Black)                     650-980
Tea (Green)                    500-1300
=======================================

Copyright Business Recorder, 2022

grain grain export Grain Market grain crop

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