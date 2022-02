KARACHI: Board Meetings of Companies listed on the Pakistan Stock Exchange.

========================================================= NAME OF COMPANY DATE TIME ========================================================= Image Pakistan Limited 18-Feb-2022 10:00 Hi-Tech Lubricants bLimited 18-Feb-2022 16:00 JS Global Capital Limited 18-Feb-2022 10:30 D.G. Khan Cement Limited 18-Feb-2022 11:15 The Bank of Punjab 18-Feb-2022 11:30 Faysal Asset Management Ltd-Open end 18-Feb-2022 14:45 Macter International Ltd 19-Feb-2022 15:00 Gatron (industries) Limited 19-Feb-2022 11:00 Fauji Cement Company Ltd 21-Feb-2022 11:00 J.K . Spinning Mills Limited 21-Feb-2022 11:00 Shield Corporation Ltd 21-Feb-2022 11:00 Atlas Asset Management Ltd-Open end 21-Feb-2022 11:30 Thal Limited 21-Feb-2022 15:30 Pakistan Stock Exchange Limited 21-Feb-2022 14:00 Orix Modaraba 21-Feb-2022 10:00 Meezan Bank Limited 21-Feb-2022 12:00 Citi Pharma Limited 21-Feb-2022 14:00 Nishat Mills Limited 21-Feb-2022 11:30 Bolan Castings Limited 21-Feb-2022 11:30 Abdullah Shah Ghazi Sugar Mills Ltd 21-Feb-2022 11:00 Merit Packaging Limited 21-Feb-2022 15:00 Summit Bank Limited 21-Feb-2022 11:00 Kohinoor Energy Limited 21-Feb-2022 14:30 Khalid Siraj Textile Mills Ltd 21-Feb-2022 10:30 Otsuka Pakistan Limited 22-Feb-2022 10:30 Kot Addu Power Company Ltd 22-Feb-2022 10:30 Gillette Pakistan Limited 22-Feb-2022 16:15 Atlas Battery Limited 22-Feb-2022 11:00 EFU Life Assurance Limited 22-Feb-2022 11:00 Idrees Textile Mills Limited 22-Feb-2022 12:00 Rupali Polyester Limited 22-Feb-2022 11:30 OLP Financial Services Pakistan Ltd 22-Feb-2022 12:30 Artistic Denim Mills Limited 22-Feb-2022 16:00 Dynea Pakistan Limited 22-Feb-2022 15:00 Habib Metropolitan Bank Ltd 22-Feb-2022 15:00 First Pak Modaraba 22-Feb-2022 12:00 First Prudential Modaraba 22-Feb-2022 12:30 KASB Modaraba 22-Feb-2022 11:30 Awwal Modaraba 22-Feb-2022 11:00 Cnergyico PK Limited 22-Feb-2022 12:00 Maple Leaf Cement Factory Ltd 22-Feb-2022 15:30 BIPL Securities Limited 22-Feb-2022 12:00 Pakistan Hotels Developers Ltd 22-Feb-2022 15:00 Trust Securities & Brokerage Ltd 22-Feb-2022 14:30 Khyber Textile Mills Ltd 22-Feb-2022 11:00 TPL Trakker Limited 22-Feb-2022 12:00 Millat Tractors Limited 22-Feb-2022 14:00 United Bank Limited 23-Feb-2022 10:00 J S Investments Limited 23-Feb-2022 15:00 First Al-Noor Modaraba 23-Feb-2022 16:00 Berger Paints Pakistan Ltd 23-Feb-2022 10:15 Towellers Limited 23-Feb-2022 12:00 Faysal Bank Limited 23-Feb-2022 11:00 JS Investments Limited-Open end 23-Feb-2022 15:00 National Foods Limited 23-Feb-2022 15:00 First UDL Modaraba 23-Feb-2022 11:00 Oil & Gas Development Company Limited 23-Feb-2022 12:30 EFU General Insurance Limited 23-Feb-2022 11:00 GoodLuck Industries Ltd 24-Feb-2022 11:00 Zephyr Textiles Limited 24-Feb-2022 10:30 Olympia Mills Limited 24-Feb-2022 11:00 Ghandhara Tyre and Rubber Company Ltd 24-Feb-2022 11:00 Sitara Peroxide Limited 24-Feb-2022 16:00 Habib Bank Limited 24-Feb-2022 10:00 Hafiz Limited 24-Feb-2022 11:30 Haji Mohammad Ismail Mills Ltd 24-Feb-2022 14:00 Pakistan Tobacco Company Ltd 24-Feb-2022 14:00 Tata Textile Mills Ltd 24-Feb-2022 10:30 S G Allied Businesses Limited 25-Feb-2022 09:30 S .G. Power Limited 25-Feb-2022 10:30 Buxly Paints Limited 25-Feb-2022 11:30 Shabbir Tiles & Ceramics Ltd 26-Feb-2022 16:00 Buxly Paints Limited 26-Feb-2022 11:30 Ashfaq Textile Mills Ltd 28-Feb-2022 09:00 Ali Asghar Textile Mills Ltd 28-Feb-2022 14:00 Premium Textile Mills Ltd 28-Feb-2022 11:30 Unilever Pakistan Foods Ltd 28-Feb-2022 14:30 Dawood Hercules Corporation Ltd 01-Mar-2022 15:00 Dawood Lawrencepur Ltd 03-Mar-2022 14:30 =========================================================

Copyright Business Recorder, 2022