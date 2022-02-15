ANL 13.53 Decreased By ▼ -0.48 (-3.43%)
ASC 14.03 Decreased By ▼ -0.17 (-1.2%)
ASL 14.56 Decreased By ▼ -0.48 (-3.19%)
AVN 100.95 Decreased By ▼ -3.55 (-3.4%)
BOP 8.43 Decreased By ▼ -0.01 (-0.12%)
CNERGY 6.02 Decreased By ▼ -0.03 (-0.5%)
FFL 9.05 Decreased By ▼ -0.14 (-1.52%)
FNEL 8.50 Decreased By ▼ -0.28 (-3.19%)
GGGL 13.50 Decreased By ▼ -0.27 (-1.96%)
GGL 21.29 Decreased By ▼ -0.48 (-2.2%)
GTECH 9.55 Decreased By ▼ -0.20 (-2.05%)
HUMNL 7.53 Decreased By ▼ -0.13 (-1.7%)
KEL 3.32 Decreased By ▼ -0.05 (-1.48%)
KOSM 4.19 Decreased By ▼ -0.07 (-1.64%)
MLCF 32.79 Decreased By ▼ -0.70 (-2.09%)
PACE 3.95 Decreased By ▼ -0.06 (-1.5%)
PIBTL 7.07 Decreased By ▼ -0.13 (-1.81%)
PRL 13.61 Decreased By ▼ -0.18 (-1.31%)
PTC 8.35 Decreased By ▼ -0.13 (-1.53%)
SILK 1.34 Decreased By ▼ -0.02 (-1.47%)
SNGP 34.40 Increased By ▲ 0.69 (2.05%)
TELE 16.78 Decreased By ▼ -0.57 (-3.29%)
TPL 14.47 Decreased By ▼ -0.48 (-3.21%)
TPLP 32.35 Decreased By ▼ -1.75 (-5.13%)
TREET 39.40 Decreased By ▼ -0.85 (-2.11%)
TRG 85.43 Increased By ▲ 0.36 (0.42%)
UNITY 29.85 Decreased By ▼ -0.83 (-2.71%)
WAVES 15.37 Decreased By ▼ -0.41 (-2.6%)
WTL 2.11 Decreased By ▼ -0.04 (-1.86%)
YOUW 7.69 Decreased By ▼ -0.06 (-0.77%)
BR100 4,657 Decreased By -48.2 (-1.02%)
BR30 17,717 Decreased By -372.2 (-2.06%)
KSE100 45,644 Decreased By -435.3 (-0.94%)
KSE30 17,791 Decreased By -176.7 (-0.98%)

coronavirus
Coronavirus
VERY HIGH
Source: covid.gov.pk
Pakistan Deaths
29,828
2724hr
Pakistan Cases
1,488,958
2,59724hr
Sindh
560,036
Punjab
496,134
Balochistan
35,111
Islamabad
133,277
KPK
211,112
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Feb 15, 2022 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (February 14, 2022)...
Recorder Report 15 Feb, 2022

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (February 14, 2022)

=======================================
Per 100 kg
=======================================
Sugar                         8150-8200
Gur                         11000-12500
Shakar                      12500-14000
Ghee (16 kg)                  6050-6275
Almond (Kaghzi)             10000-42000
Almond (Simple)             12500-15000
Sogi                        40000-70000
Dry Date                    14000-20000
Chilli (Sabat)              26400-36000
Chilli (Pissi)              25000-31250
Turmeric                    15500-16500
Darchini (large)            26000-28000
Mong (Sabat)                10000-11000
Dal Mong (Chilka)           11000-11500
Dal Mong (Washed)           12000-13000
Dal Mash (Sabat)            18500-22000
Dal Mash (Chilka)           18000-20000
Dal Mash (Washed)           20000-23500
Dal Masoor (Local)          19000-20000
Dal Masoor (impor)          17000-17500
Masoor (salam-impor)        15000-15500
Masoor (salam-local)        16000-17500
Gram White                  13500-15000
Gram Black                  12500-12800
Dal Chana (Thin)            12300-12600
Dal Chana (Thick)           12800-13200
White Kidney Beans
(Lobia)                     18500-21500
Red Kidney Beans
(Lobia)                     21500-23500
---------------------------------------
Rice (per 100 kg)
---------------------------------------
Basmati Super (Old)         13000-15000
Basmati Super (new)         11500-14400
Kainat 1121                 13500-16000
Rice Basmati (386)            7500-9000
Basmati broken                6500-8000
---------------------------------------
Tea (per 1 kg)
---------------------------------------
Tea (Black)                     650-980
Tea (Green)                    500-1300
=======================================

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Akbari Mandi Lahore Grain Market Rates commodity rates

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