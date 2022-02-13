ANL 14.01 Decreased By ▼ -0.07 (-0.5%)
ASC 14.20 Decreased By ▼ -0.30 (-2.07%)
ASL 15.04 Increased By ▲ 0.08 (0.53%)
AVN 104.50 Decreased By ▼ -3.50 (-3.24%)
BOP 8.44 Increased By ▲ 0.04 (0.48%)
CNERGY 6.05 Decreased By ▼ -0.09 (-1.47%)
FFL 9.19 Decreased By ▼ -0.12 (-1.29%)
FNEL 8.78 Decreased By ▼ -0.34 (-3.73%)
GGGL 13.77 Decreased By ▼ -0.43 (-3.03%)
GGL 21.77 Decreased By ▼ -0.68 (-3.03%)
GTECH 9.75 Decreased By ▼ -0.35 (-3.47%)
HUMNL 7.66 Decreased By ▼ -0.12 (-1.54%)
KEL 3.37 Increased By ▲ 0.01 (0.3%)
KOSM 4.26 Decreased By ▼ -0.22 (-4.91%)
MLCF 33.49 Decreased By ▼ -0.76 (-2.22%)
PACE 4.01 Decreased By ▼ -0.08 (-1.96%)
PIBTL 7.20 Decreased By ▼ -0.12 (-1.64%)
PRL 13.79 Decreased By ▼ -0.24 (-1.71%)
PTC 8.48 Decreased By ▼ -0.66 (-7.22%)
SILK 1.36 Decreased By ▼ -0.04 (-2.86%)
SNGP 33.71 Decreased By ▼ -0.28 (-0.82%)
TELE 17.35 Decreased By ▼ -0.95 (-5.19%)
TPL 14.95 Decreased By ▼ -0.75 (-4.78%)
TPLP 34.10 Decreased By ▼ -2.04 (-5.64%)
TREET 40.25 Decreased By ▼ -0.93 (-2.26%)
TRG 85.07 No Change ▼ 0.00 (0%)
UNITY 30.68 Decreased By ▼ -0.77 (-2.45%)
WAVES 15.78 Decreased By ▼ -0.04 (-0.25%)
WTL 2.15 Decreased By ▼ -0.10 (-4.44%)
YOUW 7.75 Decreased By ▼ -0.33 (-4.08%)
BR100 4,705 Decreased By -3.9 (-0.08%)
BR30 18,089 Decreased By -33.7 (-0.19%)
KSE100 46,079 Increased By 139.3 (0.3%)
KSE30 17,968 Increased By 30.2 (0.17%)

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Coronavirus
VERY HIGH
Source: covid.gov.pk
Pakistan Deaths
29,731
4424hr
Pakistan Cases
1,480,592
3,01924hr
Sindh
556,772
Punjab
494,238
Balochistan
35,017
Islamabad
132,892
KPK
208,817
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Feb 13, 2022 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Saturday (February 12, 2022)...
Recorder Report 13 Feb, 2022

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Saturday (February 12, 2022)

=======================================
                             Per 100 kg
=======================================
Sugar                         8200-8250
Gur                         11000-12500
Shakar                      12500-14000
Ghee (16 kg)                  6050-6225
Almond (Kaghzi)             10000-42000
Almond (Simple)             12500-15000
Sogi                        40000-70000
Dry Date                    14000-20000
Chilli (Sabat)              26400-36000
Chilli (Pissi)              25000-31250
Turmeric                    15500-16500
Darchini (large)            26000-28000
Mong (Sabat)                10000-11000
Dal Mong (Chilka)           11000-11500
Dal Mong (Washed)           12000-13000
Dal Mash (Sabat)            18500-22000
Dal Mash (Chilka)           18000-20000
Dal Mash (Washed)           20000-23500
Dal Masoor (Local)          19000-20000
Dal Masoor (impor)          17000-17500
Masoor (salam-impor)        15000-15500
Masoor (salam-local)        16000-17500
Gram White                  13500-15000
Gram Black                  12500-12800
Dal Chana (Thin)            12300-12600
Dal Chana (Thick)           12800-13200
White Kidney Beans (Lobia)  18500-21500
Red Kidney Beans (Lobia)    21500-23500
---------------------------------------
Rice (per 100 kg)
---------------------------------------
Basmati Super (Old)         13000-15000
Basmati Super (new)         11500-14400
Kainat 1121                 13500-16000
Rice Basmati (386)            7500-9000
Basmati broken                6500-8000
---------------------------------------
Tea (per 1 kg)
---------------------------------------
Tea (Black)                     650-980
Tea (Green)                    500-1300
=======================================

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Akbari Mandi Lahore Grain Market Rates commodity rates

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