ANL 14.06 Decreased By ▼ -0.55 (-3.76%)
ASC 15.00 Decreased By ▼ -0.50 (-3.23%)
ASL 15.70 Decreased By ▼ -0.25 (-1.57%)
AVN 111.80 Decreased By ▼ -1.00 (-0.89%)
BOP 8.60 Increased By ▲ 0.09 (1.06%)
CNERGY 6.32 Decreased By ▼ -0.07 (-1.1%)
FFL 9.30 Decreased By ▼ -0.15 (-1.59%)
FNEL 9.23 Increased By ▲ 0.23 (2.56%)
GGGL 14.40 Decreased By ▼ -0.41 (-2.77%)
GGL 22.52 Decreased By ▼ -0.43 (-1.87%)
GTECH 10.32 Increased By ▲ 0.02 (0.19%)
HUMNL 7.62 Decreased By ▼ -0.01 (-0.13%)
KEL 3.24 Decreased By ▼ -0.10 (-2.99%)
KOSM 4.38 Decreased By ▼ -0.17 (-3.74%)
MLCF 34.80 Decreased By ▼ -0.85 (-2.38%)
PACE 4.15 Decreased By ▼ -0.14 (-3.26%)
PIBTL 7.45 Decreased By ▼ -0.05 (-0.67%)
PRL 14.62 Decreased By ▼ -0.18 (-1.22%)
PTC 8.87 Decreased By ▼ -0.09 (-1%)
SILK 1.38 Decreased By ▼ -0.02 (-1.43%)
SNGP 33.95 Decreased By ▼ -0.17 (-0.5%)
TELE 17.76 Decreased By ▼ -0.72 (-3.9%)
TPL 14.70 Decreased By ▼ -0.99 (-6.31%)
TPLP 33.49 Decreased By ▼ -1.73 (-4.91%)
TREET 41.30 Decreased By ▼ -1.10 (-2.59%)
TRG 85.73 Decreased By ▼ -0.44 (-0.51%)
UNITY 31.28 Decreased By ▼ -0.66 (-2.07%)
WAVES 16.40 Decreased By ▼ -0.40 (-2.38%)
WTL 2.32 Decreased By ▼ -0.01 (-0.43%)
YOUW 7.70 Decreased By ▼ -0.40 (-4.94%)
BR100 4,729 Increased By 13.5 (0.29%)
BR30 18,402 Decreased By -81.1 (-0.44%)
KSE100 45,910 Increased By 46.7 (0.1%)
KSE30 17,969 Increased By 13.9 (0.08%)

coronavirus
Coronavirus
VERY HIGH
Source: covid.gov.pk
Pakistan Deaths
29,553
3724hr
Pakistan Cases
1,465,910
2,79924hr
Sindh
553,112
Punjab
490,103
Balochistan
34,853
Islamabad
131,987
KPK
204,084
Business Recorder Logo
Feb 09, 2022 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Markets

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (February 8, 2022)...
Recorder Report 09 Feb, 2022

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (February 8, 2022)

=======================================
                             Per 100 kg
=======================================
Sugar                         8350-8400
Gur                         11000-12500
Shakar                      12500-14000
Ghee (16 kg)                  6000-6175
Almond (Kaghzi)             10000-42000
Almond (Simple)             12500-15000
Sogi                        40000-70000
Dry Date                    14000-20000
Chilli (Sabat)              26400-36000
Chilli (Pissi)              25000-31250
Turmeric                    15500-16500
Darchini (large)            26000-28000
Mong (Sabat)                10000-11000
Dal Mong (Chilka)           11000-11500
Dal Mong (Washed)           12000-13000
Dal Mash (Sabat)            18500-22000
Dal Mash (Chilka)           18000-20000
Dal Mash (Washed)           20000-23500
Dal Masoor (Local)          19000-20000
Dal Masoor (impor)          17000-17500
Masoor (salam-impor)        15000-15500
Masoor (salam-local)        16000-17500
Gram White                  13500-15000
Gram Black                  12500-12800
Dal Chana (Thin)            12300-12600
Dal Chana (Thick)           12800-13200
White Kidney Beans (Lobia)  18500-21500
Red Kidney Beans (Lobia)    21500-23500
---------------------------------------
Rice (per 100 kg)
---------------------------------------
Basmati Super (Old)         13000-15000
Basmati Super (new)         11500-14400
Kainat 1121                 13500-16000
Rice Basmati (386)            7500-9000
Basmati broken                6500-8000
---------------------------------------
Tea (per 1 kg)
---------------------------------------
Tea (Black)                     650-980
Tea (Green)                    500-1300
=======================================

Copyright Business Recorder, 2022

Akbari Mandi Lahore Grain Market Rates commodity rates

Comments

Comments are closed.

Lahore Grain Market Rates

Saindak project: SML-MCC lease contract period may be extended to 2037

Tarin, WB officials discuss RISE-II

FC’s, Rangers’ salaries raised

US-China tensions: Pakistan wants bridging role: PM

Sialkot-Kharian Motorway: Govt to issue sovereign guarantee

Matters relating to sales tax, income tax, FED: FY23 budget to envisage ‘one’ document for business community, general public

Stability in wheat prices: Balochistan asked to take required steps

Real estate projects: ICPL launches ‘Tameer Fund’

PPP required to rebuild ‘trust’, says PML-N’s Khaqan

Mayor elections of D I Khan: IHC suspends ECP’s Gandapur disqualification decision

Read more stories