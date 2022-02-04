ANL 14.61 Increased By ▲ 0.66 (4.73%)
ASC 15.50 Decreased By ▼ -0.06 (-0.39%)
ASL 15.95 Increased By ▲ 0.21 (1.33%)
AVN 112.80 Increased By ▲ 0.84 (0.75%)
BOP 8.51 Increased By ▲ 0.02 (0.24%)
CNERGY 6.39 Increased By ▲ 0.02 (0.31%)
FFL 9.45 Decreased By ▼ -0.01 (-0.11%)
FNEL 9.00 Increased By ▲ 0.12 (1.35%)
GGGL 14.81 Increased By ▲ 0.36 (2.49%)
GGL 22.95 Increased By ▲ 0.63 (2.82%)
GTECH 10.30 Increased By ▲ 0.23 (2.28%)
HUMNL 7.63 Increased By ▲ 0.36 (4.95%)
KEL 3.34 Increased By ▲ 0.10 (3.09%)
KOSM 4.55 Increased By ▲ 0.11 (2.48%)
MLCF 35.65 Increased By ▲ 0.30 (0.85%)
PACE 4.29 Decreased By ▼ -0.01 (-0.23%)
PIBTL 7.50 Decreased By ▼ -0.04 (-0.53%)
PRL 14.80 Increased By ▲ 0.14 (0.95%)
PTC 8.96 Increased By ▲ 0.03 (0.34%)
SILK 1.40 Decreased By ▼ -0.03 (-2.1%)
SNGP 34.12 Increased By ▲ 0.23 (0.68%)
TELE 18.48 Increased By ▲ 0.83 (4.7%)
TPL 15.69 Increased By ▲ 0.72 (4.81%)
TPLP 35.22 Increased By ▲ 2.62 (8.04%)
TREET 42.40 Increased By ▲ 1.10 (2.66%)
TRG 86.17 Increased By ▲ 0.71 (0.83%)
UNITY 31.94 Decreased By ▼ -0.01 (-0.03%)
WAVES 16.80 Decreased By ▼ -0.10 (-0.59%)
WTL 2.33 Increased By ▲ 0.05 (2.19%)
YOUW 8.10 Increased By ▲ 0.45 (5.88%)
BR100 4,715 Decreased By -39.4 (-0.83%)
BR30 18,483 Decreased By -233.9 (-1.25%)
KSE100 45,863 Decreased By -256.2 (-0.56%)
KSE30 17,955 Decreased By -114.3 (-0.63%)

coronavirus
Coronavirus
VERY HIGH
Source: covid.gov.pk
Pakistan Deaths
29,372
4224hr
Pakistan Cases
1,442,263
5,83024hr
Sindh
546,141
Punjab
483,779
Balochistan
34,557
Islamabad
129,758
KPK
197,937
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Feb 04, 2022 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Markets

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (February 3, 2022)...
Recorder Report 04 Feb, 2022

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (February 3, 2022)

=======================================
                             Per 100 kg
=======================================
Sugar                         8500-8550
Gur                         11000-12500
Shakar                      12500-14000
Ghee (16 kg)                  5900-6125
Almond (Kaghzi)             10000-42000
Almond (Simple)             12500-15000
Sogi                        40000-70000
Dry Date                    14000-20000
Chilli (Sabat)              26400-36000
Chilli (Pissi)              25000-31250
Turmeric                    15500-16500
Darchini (large)            26000-28000
Mong (Sabat)                10000-11000
Dal Mong (Chilka)           11000-11500
Dal Mong (Washed)           12000-13000
Dal Mash (Sabat)            18500-22000
Dal Mash (Chilka)           18000-20000
Dal Mash (Washed)           20000-23500
Dal Masoor (Local)          19000-20000
Dal Masoor (impor)          17000-17500
Masoor (salam-impor)        15000-15500
Masoor (salam-local)        16000-17500
Gram White                  13500-15000
Gram Black                  12500-12800
Dal Chana (Thin)            12300-12600
Dal Chana (Thick)           12800-13200
White Kidney Beans (Lobia)  18500-21500
Red Kidney Beans (Lobia)    21500-23500
---------------------------------------
Rice (per 100 kg)
---------------------------------------
Basmati Super (Old)         13000-15000
Basmati Super (new)         11500-14400
Kainat 1121                 13500-16000
Rice Basmati (386)            7500-9000
Basmati broken                6500-8000
---------------------------------------
Tea (per 1 kg)
---------------------------------------
Tea (Black)                     650-980
Tea (Green)                    500-1300
=======================================

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grain grain export Grain Market grain crop

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