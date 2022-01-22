ANL 12.62 Increased By ▲ 0.32 (2.6%)
ASC 14.65 Increased By ▲ 0.55 (3.9%)
ASL 15.60 Increased By ▲ 0.56 (3.72%)
AVN 104.25 Increased By ▲ 4.00 (3.99%)
BOP 8.42 Decreased By ▼ -0.01 (-0.12%)
CNERGY 6.47 Increased By ▲ 0.07 (1.09%)
FFL 9.17 Increased By ▲ 0.10 (1.1%)
FNEL 8.95 Increased By ▲ 0.28 (3.23%)
GGGL 13.40 Increased By ▲ 0.22 (1.67%)
GGL 20.88 Increased By ▲ 0.98 (4.92%)
GTECH 9.70 Increased By ▲ 0.30 (3.19%)
HUMNL 6.60 No Change ▼ 0.00 (0%)
KEL 3.16 Increased By ▲ 0.06 (1.94%)
KOSM 4.34 Increased By ▲ 0.29 (7.16%)
MLCF 33.65 Increased By ▲ 0.17 (0.51%)
PACE 4.20 Increased By ▲ 0.14 (3.45%)
PIBTL 7.24 Increased By ▲ 0.07 (0.98%)
PRL 14.34 Increased By ▲ 0.23 (1.63%)
PTC 8.68 Decreased By ▼ -0.01 (-0.12%)
SILK 1.34 Increased By ▲ 0.01 (0.75%)
SNGP 33.80 Increased By ▲ 0.20 (0.6%)
TELE 17.88 Increased By ▲ 0.63 (3.65%)
TPL 13.50 Increased By ▲ 0.48 (3.69%)
TPLP 28.02 Increased By ▲ 2.46 (9.62%)
TREET 39.69 Increased By ▲ 0.99 (2.56%)
TRG 83.30 Increased By ▲ 1.56 (1.91%)
UNITY 27.85 Increased By ▲ 0.54 (1.98%)
WAVES 15.05 Increased By ▲ 0.35 (2.38%)
WTL 2.22 Increased By ▲ 0.08 (3.74%)
YOUW 8.09 Increased By ▲ 0.55 (7.29%)
BR100 4,597 Increased By 11.2 (0.24%)
BR30 17,781 Increased By 212.3 (1.21%)
KSE100 45,018 Increased By 192.3 (0.43%)
KSE30 17,748 Increased By 81.8 (0.46%)

coronavirus
Coronavirus
VERY HIGH
Source: covid.gov.pk
Pakistan Deaths
29,077
1224hr
Pakistan Cases
1,360,019
6,54024hr
Sindh
520,415
Punjab
460,335
Balochistan
33,855
Islamabad
115,939
KPK
183,865
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Jan 22, 2022 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Markets

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Friday (January 21, 2022)...
Recorder Report 22 Jan, 2022

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Friday (January 21, 2022)

=======================================
                             Per 100 kg
=======================================
Sugar                         8800-8850
Gur                         11000-12500
Shakar                      12500-14000
Ghee (16 kg)                  5700-5900
Almond (Kaghzi)             10000-42000
Almond (Simple)             12500-15000
Sogi                        40000-70000
Dry Date                    14000-20000
Chilli (Sabat)              26400-36000
Chilli (Pissi)              25000-31250
Turmeric                    15500-16500
Darchini (large)            26000-28000
Mong (Sabat)                10000-11000
Dal Mong (Chilka)           11000-11500
Dal Mong (Washed)           12000-13000
Dal Mash (Sabat)            18500-22000
Dal Mash (Chilka)           18000-20000
Dal Mash (Washed)           20000-23500
Dal Masoor (Local)          19000-20000
Dal Masoor (impor)          17000-17500
Masoor (salam-impor)        15000-15500
Masoor (salam-local)        16000-17500
Gram White                  13500-15000
Gram Black                  12500-12800
Dal Chana (Thin)            12300-12600
Dal Chana (Thick)           12800-13200
White Kidney Beans (Lobia)  18500-21500
Red Kidney Beans (Lobia)    21500-23500
---------------------------------------
Rice (per 100 kg)
---------------------------------------
Basmati Super (Old)         13000-15000
Basmati Super (new)         11500-14400
Kainat 1121                 13500-16000
Rice Basmati (386)            7500-9000
Basmati broken                6500-8000
---------------------------------------
Tea (per 1 kg)
---------------------------------------
Tea (Black)                     650-980
Tea (Green)                    500-1300
=======================================

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Akbari Mandi Lahore Grain Market Rates commodity rates

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