ANL 14.30 Decreased By ▼ -0.26 (-1.79%)
ASC 13.90 No Change ▼ 0.00 (0%)
ASL 15.33 Decreased By ▼ -0.49 (-3.1%)
AVN 102.99 Decreased By ▼ -3.78 (-3.54%)
BOP 8.75 Increased By ▲ 0.05 (0.57%)
CNERGY 7.16 Increased By ▲ 0.09 (1.27%)
FFL 9.68 Decreased By ▼ -0.08 (-0.82%)
FNEL 9.41 Decreased By ▼ -0.44 (-4.47%)
GGGL 15.30 Decreased By ▼ -0.20 (-1.29%)
GGL 23.31 Decreased By ▼ -0.50 (-2.1%)
GTECH 10.36 Decreased By ▼ -0.14 (-1.33%)
HUMNL 6.68 Decreased By ▼ -0.10 (-1.47%)
KEL 3.31 Decreased By ▼ -0.02 (-0.6%)
KOSM 4.53 Decreased By ▼ -0.05 (-1.09%)
MLCF 34.10 Decreased By ▼ -0.75 (-2.15%)
PACE 4.57 Decreased By ▼ -0.07 (-1.51%)
PIBTL 7.56 Decreased By ▼ -0.11 (-1.43%)
PRL 15.09 Decreased By ▼ -0.06 (-0.4%)
PTC 9.29 Increased By ▲ 0.02 (0.22%)
SILK 1.53 Decreased By ▼ -0.02 (-1.29%)
SNGP 34.52 Increased By ▲ 0.03 (0.09%)
TELE 18.09 Decreased By ▼ -0.26 (-1.42%)
TPL 16.10 Decreased By ▼ -0.15 (-0.92%)
TPLP 30.40 Decreased By ▼ -0.95 (-3.03%)
TREET 41.40 Decreased By ▼ -0.48 (-1.15%)
TRG 103.90 Decreased By ▼ -0.05 (-0.05%)
UNITY 28.50 Decreased By ▼ -1.05 (-3.55%)
WAVES 15.80 No Change ▼ 0.00 (0%)
WTL 2.47 Decreased By ▼ -0.03 (-1.2%)
YOUW 8.28 Decreased By ▼ -0.02 (-0.24%)
BR100 4,715 Decreased By -13.6 (-0.29%)
BR30 19,257 Decreased By -290.2 (-1.48%)
KSE100 45,763 Increased By 0.3 (0%)
KSE30 17,999 Decreased By -2.8 (-0.02%)

coronavirus
Coronavirus
VERY HIGH
Source: covid.gov.pk
Pakistan Deaths
28,999
724hr
Pakistan Cases
1,315,834
3,56724hr
Sindh
494,064
Punjab
450,686
Balochistan
33,682
Islamabad
110,243
KPK
181,996
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Jan 15, 2022 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Friday (January 14, 2022)...
Recorder Report 15 Jan, 2022

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Friday (January 14, 2022)

=======================================
Per 100 kg
=======================================
Sugar                         8900-8940
Gur                         11000-12500
Shakar                      12500-14000
Ghee (16 kg)                  5600-5850
Almond (Kaghzi)             10000-42000
Almond (Simple)             12500-15000
Sogi                        40000-70000
Dry Date                    14000-20000
Chilli (Sabat)              26400-36000
Chilli (Pissi)              25000-31250
Turmeric                    15500-16500
Darchini (large)            26000-28000
Mong (Sabat)                10000-11000
Dal Mong (Chilka)           11000-11500
Dal Mong (Washed)           12000-13000
Dal Mash (Sabat)            18500-22000
Dal Mash (Chilka)           18000-20000
Dal Mash (Washed)           20000-23500
Dal Masoor (Local)          19000-20000
Dal Masoor (impor)          17000-17500
Masoor (salam-impor)        15000-15500
Masoor (salam-local)        16000-17500
Gram White                  13500-15000
Gram Black                  12500-12800
Dal Chana (Thin)            12300-12600
Dal Chana (Thick)           12800-13200
White Kidney Beans
(Lobia)                     18500-21500
Red Kidney Beans
(Lobia)                     21500-23500
---------------------------------------
Rice (per 100 kg)
---------------------------------------
Basmati Super (Old)         13000-15000
Basmati Super (new)         11500-14400
Kainat 1121                 13500-16000
Rice Basmati (386)            7500-9000
Basmati broken                6500-8000
---------------------------------------
Tea (per 1 kg)
---------------------------------------
Tea (Black)                     650-980
Tea (Green)                    500-1300
=======================================

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Akbari Mandi Lahore Grain Market Rates commodity rates

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