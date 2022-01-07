ANL 13.89 Increased By ▲ 0.08 (0.58%)
ASC 14.00 Decreased By ▼ -0.30 (-2.1%)
ASL 15.37 Decreased By ▼ -0.73 (-4.53%)
AVN 102.25 Decreased By ▼ -0.59 (-0.57%)
BOP 8.45 Decreased By ▼ -0.03 (-0.35%)
CNERGY 6.79 Increased By ▲ 0.08 (1.19%)
FFL 9.61 Increased By ▲ 0.02 (0.21%)
FNEL 10.10 Decreased By ▼ -0.31 (-2.98%)
GGGL 14.80 Decreased By ▼ -0.31 (-2.05%)
GGL 24.35 Decreased By ▼ -0.76 (-3.03%)
GTECH 10.72 Decreased By ▼ -0.14 (-1.29%)
HUMNL 6.54 Decreased By ▼ -0.15 (-2.24%)
KEL 3.34 Decreased By ▼ -0.04 (-1.18%)
KOSM 4.44 Increased By ▲ 0.28 (6.73%)
MLCF 35.45 Decreased By ▼ -1.00 (-2.74%)
PACE 4.16 Increased By ▲ 0.06 (1.46%)
PIBTL 7.59 Decreased By ▼ -0.27 (-3.44%)
PRL 15.45 Increased By ▲ 0.27 (1.78%)
PTC 8.75 Decreased By ▼ -0.02 (-0.23%)
SILK 1.38 Decreased By ▼ -0.02 (-1.43%)
SNGP 34.40 Decreased By ▼ -0.46 (-1.32%)
TELE 17.75 Increased By ▲ 0.09 (0.51%)
TPL 16.75 Decreased By ▼ -0.28 (-1.64%)
TPLP 32.32 Decreased By ▼ -0.43 (-1.31%)
TREET 42.30 Decreased By ▼ -0.50 (-1.17%)
TRG 114.33 Decreased By ▼ -9.11 (-7.38%)
UNITY 28.55 Decreased By ▼ -0.35 (-1.21%)
WAVES 15.90 Decreased By ▼ -0.21 (-1.3%)
WTL 2.38 Increased By ▲ 0.20 (9.17%)
YOUW 7.27 Increased By ▲ 0.57 (8.51%)
BR100 4,631 Decreased By -52.8 (-1.13%)
BR30 19,424 Decreased By -792.3 (-3.92%)
KSE100 45,082 Decreased By -325.6 (-0.72%)
KSE30 17,760 Decreased By -110.4 (-0.62%)

coronavirus
Coronavirus
LOW
Source: covid.gov.pk
Pakistan Deaths
28,961
624hr
Pakistan Cases
1,301,141
1,29324hr
Sindh
484,985
Punjab
446,676
Balochistan
33,655
Islamabad
109,093
KPK
181,614
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Jan 07, 2022 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (January 6, 2022)...
Recorder Report 07 Jan 2022

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (January 6, 2022)

=======================================
Per 100 kg
=======================================
Sugar                         8900-9000
Gur                         11000-12500
Shakar                      12500-14000
Ghee (16 kg)                  5600-5800
Almond (Kaghzi)             10000-42000
Almond (Simple)             12500-15000
Sogi                        40000-70000
Dry Date                    14000-20000
Chilli (Sabat)              26400-36000
Chilli (Pissi)              25000-31250
Turmeric                    15500-16500
Darchini (large)            26000-28000
Mong (Sabat)                10000-11000
Dal Mong (Chilka)           11000-11500
Dal Mong (Washed)           12000-13000
Dal Mash (Sabat)            18500-22000
Dal Mash (Chilka)           18000-20000
Dal Mash (Washed)           20000-23500
Dal Masoor (Local)          19000-20000
Dal Masoor (impor)          17000-17500
Masoor (salam-impor)        15000-15500
Masoor (salam-local)        16000-17500
Gram White                  13500-15000
Gram Black                  12500-12800
Dal Chana (Thin)            12300-12600
Dal Chana (Thick)           12800-13200
White Kidney Beans
(Lobia)                     18500-21500
Red Kidney Beans
(Lobia)                     21500-23500
---------------------------------------
Rice (per 100 kg)
---------------------------------------
Basmati Super (Old)         13000-15000
Basmati Super (new)         11500-14400
Kainat 1121                 13500-16000
Rice Basmati (386)            7500-9000
Basmati broken                6500-8000
---------------------------------------
Tea (per 1 kg)
---------------------------------------
Tea (Black)                     650-980
Tea (Green)                    500-1300
=======================================

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