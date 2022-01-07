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Lahore Grain Market Rates
LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (January 6, 2022)...
07 Jan 2022
LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Thursday (January 6, 2022)
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Per 100 kg
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Sugar 8900-9000
Gur 11000-12500
Shakar 12500-14000
Ghee (16 kg) 5600-5800
Almond (Kaghzi) 10000-42000
Almond (Simple) 12500-15000
Sogi 40000-70000
Dry Date 14000-20000
Chilli (Sabat) 26400-36000
Chilli (Pissi) 25000-31250
Turmeric 15500-16500
Darchini (large) 26000-28000
Mong (Sabat) 10000-11000
Dal Mong (Chilka) 11000-11500
Dal Mong (Washed) 12000-13000
Dal Mash (Sabat) 18500-22000
Dal Mash (Chilka) 18000-20000
Dal Mash (Washed) 20000-23500
Dal Masoor (Local) 19000-20000
Dal Masoor (impor) 17000-17500
Masoor (salam-impor) 15000-15500
Masoor (salam-local) 16000-17500
Gram White 13500-15000
Gram Black 12500-12800
Dal Chana (Thin) 12300-12600
Dal Chana (Thick) 12800-13200
White Kidney Beans
(Lobia) 18500-21500
Red Kidney Beans
(Lobia) 21500-23500
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Rice (per 100 kg)
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Basmati Super (Old) 13000-15000
Basmati Super (new) 11500-14400
Kainat 1121 13500-16000
Rice Basmati (386) 7500-9000
Basmati broken 6500-8000
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Tea (per 1 kg)
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Tea (Black) 650-980
Tea (Green) 500-1300
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