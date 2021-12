KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (December 22, 2021).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-3 M.T. Disc. Crude Pakistan National Lahore Oil Shipping Corp. 22-12-2021 B-5 Aprilia Load Project 18-12-2021 Talc Powder Shipping B-5 Aprilia Load Project 18-12-2021 Talc Powder Shipping B-7/B-6 Kota Disc. Load Pacific Delta Nekad Container Shipping Pvt.L 21-12-2021 B-9/B-8 Ever Disc. Load Green Pak Ursula Container Shipping Pvt. 20-12-2021 B-10/B-11 New Disc. Yellow Alpine 22-12-2021 Wavelet Soyabean Marine Services B-12/B-11 Nordultra Load Crystal 19-12-2021 Clinkers Sea Services B-13/B-14 Cuma Disc. Ocean 16-12-2021 Canola Services B-16/B-17 Athena Disc. General Sea Hawks 20-12-2021 Cargo Pvt. Ltd ----------------------------------------------------------------------------- Alongside WEST Wharf ----------------------------------------------------------------------------- B-19 Hilda Load Ocean Pride Rice Shipping Pvt Lt 21-12-2021 B-20 Pegasus Load Bulk Shipping 17-12-2021 01 Rice Agencies B-26/B-27 OOCL Disc. Load OOCL 21-12-2021 Guangzhou Container Pakistan B-28/B-29 Cosco Disc. Load Cosco Shipping 21-12-2021 Rotterdam Container Lines Pakistan ----------------------------------------------------------------------------- Alongside SOUTH Wharf ----------------------------------------------------------------------------- Saplt-4 Gfs Disc. Load Eastwind 21-12-2021 Perfect Container Shipping Company ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Athena 22-12-2021 Disc. General Sea Hawks Cargo Pvt. Ltd Gfs Perfect 22-12-2021 Disc. Load Eastwind Container Shipping Company ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Oriental Tulip 22-12-2021 L/9000 ETHANOL - Melody 22-12-2021 D/20000 CARBON - Safeen Pride 22-12-2021 D/L CONTAINER - Glen Canyon 23-12-2021 D/L CONTAINER - Hyundai Oakland 23-12-2021 D/L CONTAINER - Flc Harmony 22-12-2021 D/13064 - GENERAL CARGO ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Northern Guard 22-12-2021 Container Ship - Al Farouk 22-12-2021 Carrier - Independent Spirit 22-12-2021 Container Ship - M.T. Shalamar 22-12-2021 Tanker - Juist 22-12-2021 General Cargo - Fu Xing Zhi Lu 22-12-2021 Tanker - Apl Antwerp 22-12-2021 Container Ship - Demeter 22-12-2021 Tanker - Cape Tees 22-12-2021 Tanker - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 FLC Wind Legend Dec. 17, 2021 Harmony Mill Shipping MW-2 Nil MW-4 Nil ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Chemroad Palm Alpine Dec. 20, 2021 Hope oil ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Seamax Containers Inch Dec. 21, 2021 Norwalk Cape ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Containers MSC Dec. 21, 2021 Cancun Pak ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Gulf Mogas GAC Dec. 21, 2021 Crystal ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Diamantina Soya Alpine Dec. 19, 2021 bean ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Kirana Naree Steel coil G.A.C Dec. 22, 2021 Al-Nauman LNG G.S.A -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Nil Dec. 22, 2021 ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Chem Tiger Chemicals Alpine Dec. 22, 2021 Sea Harmony Coal East Wind -do- Blue Akihabara Coal Sino Trans -do- Irenes Ray Containers MSC Pak -do- Norstar Interpid Gas oil Alpine Waiting for berths Nakhal Silver Gas oil G.A.C - Afra Laurel Furnace oil PNSC - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Glen Canyon Containers Ocean Network Dec. 22 2021 Safeen Pride Containers MSC Pak Dec. 23, 2021 Athenian Containers -do- =============================================================================

