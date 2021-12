KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Friday (December 17, 2021).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 Leon Disc. Alpine Marine 16-12-2021 Apollon Mogas Services OP-3 Jo Rowan Disc. Gac 15-12-2021 Mogas Pakistan B-6/B-7 Celsius Disc. United marine 15-12-2021 Naples Container Agency B-9/B-8 X-Press Disc. Load X-Press Feeders 14-12-2021 Anglesey Container Shipping Agency B-10/B-11 Newseas Disc. General Seahawks 16-12-2021 Jasper Cargo Pvt. Ltd B-13/B-14 Cuma Disc. Canola Ocean Services 16-12-2021 B-17/B-16 Tan Binh 245 Load Crystal Sea 15-11-2021 Clinkers Services Nmb-1 Al Naeemi 2 Load Rice Al Faizan 30-11-2021 International ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-24 Kemet Star Disc. Wheat Gac Pakistan 14-12-2021 Pvt. Ltd ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= NIL ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Songa Dream 17-12-2021 L/2500 Chemical - Fu Xing Zhi Lu 18-12-2021 L/2500 Lube Oil - Independent Spirit 17-12-2021 D/L Container - TS Mumbai 17-12-2021 D/L Container - As Alva 17-12-2021 D/L Container - Cosco Thailand 18-12-2021 D/L Container - Northern Guard 18-12-2021 D/L Container - Safeen Pride 18-12-2021 D/L Container - Mohar 18-12-2021 L/21250 Cement - Flc Harmony 19-12-2021 D/13064 General Cargo - Nordultra 19-12-2021 L/59500 Clinkers - Aprilia 18-12-2021 L/35000 Talc Powder - ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Caledonia 17-12-2021 Container Ship - Navig8 Saiph 17-12-2021 Tanker - Kota Padang 17-12-2021 Cement - M.T Karachi 17-12-2021 Tanker - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 DaKang Gen. Cargo Cosco Dec. 15, 2021 MW-2 Unicorn Steel coil Asia Marine Dec. 16, 2021 MW-4 Nil ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Virtuous Coal G.A.C Dec. 15, 2021 Striker PIBT African Coal Wilhelmsen Dec. 16, 2021 Spoon Bill ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Maersk Nile Containers Maersk Pak Dec. 16, 2021 ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Nord Spring Containers Hapag Dec. 16, 2021 QICT MSC Eyra Containers MSC Pak Dec. 16, 2021 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Ince Akdeniz Wheat PNSC Dec. 13, 2021 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Mesameer LNG G.S.A Dec. 16, 2021 ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Glory Harvest LPG Pal Liner Dec. 15, 2021 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL White Purl LPG G.S.A Dec. 16, 2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Khairpur Gas oil Trans Marine Dec. 17, 2021 ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Maersk Nile Containers Maersk Pak Dec. 17, 2021 Nord Spring Containers Hapag -do- MSC Eyra Containers MSC Pak -do- DaKang Gen. Cargo Cosco -do- Glory Harvest LPG Pal Liner -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Danubia Condensate Alpine Dec. 17, 2021 FLC Harmony Wind Mill Legend Shipping -do- Afra Laurel Furnace oil PNSC Waiting for berths Chemroad Hope Palm oil Alpine - Talara Mogas Alpine - Gulf Crystal Mogas GAC - Las Palmas Coal G.A.C - WO LONG SONG Steel Coil China logistic - Kirana Naree Steel coil G.A.C - Diamantina Soya bean Alpine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Silver Emily Palm oil Alpine Dec. 17, 2021 Teera Bhum Containers Cosco Dec. 18, 2021 Cape Marin Containers Maersk Pak -do- =============================================================================

