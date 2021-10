KARACHI: The following transactions member to member subsequently reported on Friday (October 1, 2021).

==================================================================================================================== MEMBERS HAVE SUBSEQUENTLY REPORTED THE FOLLOWING TRANSACTIONS MEMBER TO MEMBER ==================================================================================================================== As on: 01-10-2021 ==================================================================================================================== Member Name Member Name Company Turnover Rates Buyer Seller of Shares ==================================================================================================================== Cedar Capital Pearl Sec. Ghani Global Holding 700,000 48.10 Total/Weighted Avg. Rate 700,000 48.10 ASDA Sec. Standard Cap. Sec. Service Ind. 28,350 511.12 Total/Weighted Avg. Rate 28,350 511.12 JS Global Cap. BIPL Securities Sindh Modaraba 150,000 6.00 Total/Weighted Avg. Rate 150,000 6.00 M. M. M. A. Khanani High Land Securities Sui Northern Gas 4,000 47.85 High Land Securities M. M. M. A. Khanani 4,000 48.25 Total/Weighted Avg. Rate 8,000 48.05 ==================================================================================================================== Total Turnover 886,350 ====================================================================================================================

