KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Friday (May 28, 2021).

============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- OP-2 Lefkara Load Alpine Marine S 26-05-2021 Naphtha B-1 Al Disc. Wilhelmsen Ship 27-05-2021 Mahboobah Chemical B-2 Fmt Disc. Alpine Marine S 27-05-2021 Gumuldur Chemical B-4 Zi Jing Load Swift 27-05-2021 Song Iron Ore Shipping B-5 Apj Shirin Disc. Sea Hawks 27-05-2021 General Asia Global Cargo B-6/B-7 Independent Disc. Riazeda 27-05-2021 Spirit Load Container B-8/B-9 X-Press Disc. X-Press 25-05-2021 Bardsey Load Feeders Container Shipping B-10/B-11 You & Island Disc. Dap WMA 25-05-2021 Shipcare B-11/B-12 Sakizayz Disc. Ocean 24-05-2021 Brave Canola Services B-13/B-14 Navios Disc Ocean 25-05-2021 Sagittarius Soya Bean Services Seeds B-15/B-14 U Glory Disc. Legend 24-05-2021 General Shipping Cargo & Logistic B-17/B-16 Ikan Pulas Load Talc Project 22-05-2021 Powder Shipping Nmb-2 Al Khaiber Load Rice N.S 20-05-2021 Shipping ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-24 Mohar Load Sirius 21-05-2021 Cement Logistic B-25 Chanya Naree Load Crystal 27-05-2021 Cement Sea Services B-26/B-27 Msc Samu Disc. Msc Agency 28-05-2021 Load Container ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE SOUTH WHARF ----------------------------------------------------------------------------- Saptl-3 Guenther Schultte Eastwind 27-05-2021 Disc. Shipping Co. Load Container Saptl-4 Beijing Disc. Cosco 27-05-2021 Load Shipping Container ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Mohar 28-05-2021 Load Cement Sirius Logistic Lefkara 28-05-2021 Load Naphtha Alpine Marine Services ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Kota Lumba 28-05-2021 D/L Container Pacific Delta Shipping Bernadette 28-05-2021 D/L Container Ocean Sea Pvt. Ltd. M.T Quetta 29-05-2021 D/69850 Crude Oil PNSC Hyundai 29-05-2021 D/L Container United Marine Agency Paramount Thorswind 29-05-2021 D/L Container Diamond Shipping Cma Cgm 29-05-2021 D/L Container Cma Cgm Pakistan Fidelio Ever Dainty 29-05-2021 D/L Container Green Bulk Shipping Nordspring 29-05-2021 D/L Container Hapag Lloyd Pakistan Ken Sea 29-05-2021 D/25750 DAP Bulk Shipping Aency Worldera-1 29-05-2021 L/49550 Clinkers Crystal Sea Services ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Chem Master 28-05-2021 Tanker - Cepheus 28-05-2021 Car Carrier - Leader Sl Tweety 28-05-2021 Container Ship - Chem 28-05-2021 Tanker - Raod Eccho M.T Karachi 28-05-2021 Tanker - X-Press 28-05-2021 Container Ship - Bardsey Orea 28-05-2021 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Da Wei Bitumen Transmarine 26.05.2021 Shan MW-2 Sallizarr Rice Ocean Service 26.05.2021 Forte MW-4 Josco Coal Wilhelmsen 27.05.2021 Hui Zhou ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT CMB Coal Wilhelmsen 26.05.2021 Chikako PIBT Inthira Coal Ocean services 27.05.2021 Naree ----------------------------------------------------------------------------- PORT QASIM ELECTRIC POWER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT Sider Tis Coal Sino Trans 22.05.2021 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Falcon Palm oil Alpine 26.05.2021 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Marathopolis Containers Maersk Pak 27.05.2021 ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Express Containers Hapag 27.05.2021 Rome ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Petal Lady Gas oil Alpine 27.05.2021 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Cap Race Soya Bean WMA 19.05.2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Solaris LNG G.A.C 28.05.2021 Marangas Tory LNG G.A.C -do- ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= CMB Chikako Coal Wilhelmsen 28.05.2021 Da Wei Shan Bitumen Transmarine -do- Express Rome Containers Hapag -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Neptune Palm kernel Alpine Waiting for berth FJ Star Coal Wilhelmsen - IDC Diamond Coal Sino Trans - Serene Amelia Coal East Wind - Shanghai Bulker Coal Wilhelmsen - Akti Coal East Wind - Pacific Talent Coal East Wind - Idee Fixe Coal Sino Trans - Myrto Soya bean Alpine - Al-Soor-II Gas oil Transmarine - AG Mars Gas oil Alpine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Cap Carmel Containers Maersk Pak 28.05.2021 CMA Containers Maersk Pak -do- CGM Fidelio Mary Star Containers Riazeda -do- Diyala Containers CMA CGM 29.05.2021 Ikaria Containers Hapag -do- CMA CGM Containers CM ACGM 30.05.2021 Cendrillion MSC Denisse Containers MSC Pak -do- Kits Nevis Containers Riazeda -do- Umm Bab LNG GSA -do- =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2021