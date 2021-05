KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Tuesday (May 25, 2021).

============================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS ============================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares ============================================================================================== Alfalah Sec. Adamjee Insurance 576,500 40.25 Total/Weighted Avg. Rate 576,500 40.25 Fawad Yusuf Sec. AGP Limited 50,000 100.00 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 100.00 MRA Sec. Agritech Ltd. 25,000 4.90 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 4.90 Fawad Yusuf Sec. Aisha Steel Mills Lt 173,000 23.00 Total/Weighted Avg. Rate 173,000 23.00 Topline Sec. Atlas Honda 49,200 464.00 Total/Weighted Avg. Rate 49,200 464.00 Alfalah Sec. Bank Al-Falah Ltd. 3,004,239 31.20 Total/Weighted Avg. Rate 3,004,239 31.20 Fawad Yusuf Sec. Bank AL-Habib 200,000 66.00 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 66.00 Fikree's (SMC) Engro Corporation 500 308.50 Total/Weighted Avg. Rate 500 308.50 Fortune Sec. Engro Polymer & Che 500,000 49.00 Khadim Ali S. Engro Polymer & Che 500 51.90 Bukhari Sec. Total/Weighted Avg. Rate 500,500 49.00 Vector Sec. Fauji Foods Limited 100,000 16.17 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 16.17 Fawad Yusuf Sec. Ferozsons Lab. 35,600 320.00 Total/Weighted Avg. Rate 35,600 320.00 MRA Sec. Flying Cement Co. Lt 15,000 12.00 Total/Weighted Avg. Rate 15,000 12.00 Time Sec. Hascol Petroleum 25,000 10.55 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 10.55 MRA Sec. Int. Ind. 500 210.45 Total/Weighted Avg. Rate 500 210.45 Fortune Sec. Jah. Siddiqui & Co. 336,500 20.00 N.U.A. Sec. Jah. Siddiqui & Co. 100,000 25.25 Total/Weighted Avg. Rate 436,500 21.20 Fawad Yusuf Sec. JS Bank Ltd. 1,923,000 5.10 Total/Weighted Avg. Rate 1,923,000 5.10 Fawad Yusuf Sec. Kot Addu Power Comp. 100,000 39.00 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 39.00 Topline Sec. MCB Bank Ltd. 125,000 162.26 Total/Weighted Avg. Rate 125,000 162.26 Brains Securities Media Times Limited 15,000 3.50 Total/Weighted Avg. Rate 15,000 3.50 Azee Sec. Nimir Resins Ltd 50,000 17.60 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 17.60 Topline Sec. P.T.C.L.A 120,500 9.20 Topline Sec. P.T.C.L.A 120,500 9.20 Total/Weighted Avg. Rate 241,000 9.20 Topline Sec. Packages Limited 20,400 479.89 Total/Weighted Avg. Rate 20,400 479.89 Topline Sec. Pak Oilfields 35,000 367.00 Total/Weighted Avg. Rate 35,000 367.00 Fawad Yusuf Sec. Pak. Int. Bulk Termi 482,000 10.00 Total/Weighted Avg. Rate 482,000 10.00 MRA Sec. Worldcall TelecomLtd 50,000 2.00 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 2.00 ============================================================================================== Total Turnover 8,232,939 ==============================================================================================

Copyright Business Recorder, 2021