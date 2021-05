KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (May 18, 2021).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.T Quetta Disc. PNSC 16-05-2021 Crude Oil B-6/B-7 Mol Disc. Load Ocean Network 17-05-2021 Grandeur Container Express B-8/B-9 Oel Disc. Load Eastwind 18-05-2021 Kedarnath Container Shipping B-11/B-12 Pacific Disc Dap Wma Shipcare 17-05-2021 Sophia Services B-15/B-14 Sweet Load Crystal Sea 16-05-2021 Lady III Clinkers Services ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-21 Zi Jing Zong Disc General Cosco Shipping 17-05-2021 Cargo Lines B-24/B-25 Fu Rong Disc General Cosco Shipping 15-05-2021 Song Cargo Lines ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= M.T Quetta 19-05-2021 Disc. Crude Oil PNSC ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Sc Mercury 18-05-2021 D/2000 Chemical Alpine Marine Services Xin Pu Dong 18-05-2021 D/L Container Cosco Shipping Lines Diyala 18-05-2021 D/L Container X-press Feeders Shipping Paramita 19-05-2021 D/4000 Eastwind Caustic Soda Shipping Xin Qing Dao 19-05-2021 D/L Container Cosco Shipping Lines Budapest Express 19-05-2021 D/L Container Hapag Lloyd Pakistan Msc Samu 19-05-2021 D/L Container Msc Agency Pakistan U Glory 19-05-2021 D/27742 Legend Shipping General Cargo & Logistic Anka Sky 19-05-2021 L/69 General Gulf Maritimes Bulk Cargo Services Courageous 19-05-2021 L/55000 Clinkers Ocean Services ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Ital Lirica 18-05-2021 Container Ship - Wan Hai 613 18-05-2021 Container Ship - Fu Rong Song 18-05-2021 General Cargo - Barbara 18-05-2021 Container Ship - Shilling 18-05-2021 Container Ship - Apl Norway 18-05-2021 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 SC Mercury Chemicals Alpine 16.05.2021 MW-2 Cleantec Rice Ocean World 17.05.2021 MW-4 Britain Bay Coal Sino Trans 17.05.2021 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT AP Astarea Coal Wilhelmsen 17.05.2021 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Asia Palm oil Alpine 17.05.2021 Evergreen ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Sphene Containers Maersk Pak 17.05.2021 QICT Diyala Containers COSCO 17.05.2021 ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Paris Containers MSC Pak 17.05.2021 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Aristos Gas oil Transmarine 16.05.2021 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Lemessos Soya bean Alpine 08.05.2021 Wind ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Al-Marrouna LNG G.S.A 15.05.2021 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Chemroad Chemicals Alpine 17.05.2021 Rose ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Al-Marrouna LNG G.S.A 18.05.2021 Petrel Bulker Coal East Wind -do- Yasa Emirhan Coal Sino Trans -do- ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Chemroad Rose Chemicals Alpine 18.05.2021 SC Mercury Chemicals Alpine -do- Sphene Containers Maersk Pak -do- Diyala Containers COSCO -do- MSC Paris Containers MSC Pak -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= SG Friendship Chemicals Alpine 18.05.2021 MSC Samu Containers MSC Pak -do- Jabal Shams Coal G.A.C -do- Maritime Rosemary Palm oil Alpine -do- Aurelia Palm oil Alpine Waiting for berth Eva Usuki Palm oil Alpine - Nefeli Coal East Wind - Cap Race Soya Bean WMA - Lusail LNG G.S.A - Caesar Mogas Alpine - Sea Helios Gas oil Alpine - BW Clyde Gas oil G.A.C - Al-Salam-II Gas oil Transmarine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= MSC Esthi Containers MSC Pak 18.05.2021 Argolikos Containers -do- MSC Levina Containers MSC Pak 19.05.2021 =============================================================================

