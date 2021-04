KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Friday (April 23, 2021).

============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- OP-2 Sovereign Disc. Alpine\ 21-04-2021 Mogas Marine Service B-1 Al Disc. Wilhelmsen 22-04-2021 Mahboobah Chemical Ship Services B-3 Norderney Load Project 22-04-2021 Defence Shipping Store B-4 Archagelos Load Universal 20-04-2021 Gabriel Clinkers Shipping B-5 Mystras Disc. Alpine 15-04-2021 Soya Bean Marine Seed Services B-6/B-7 Ever Ursula Disc. Green Pak 20-04-2021 Load Container B-8/B-9 Oel Disc. Eastwind 21-04-2021 Kedarnath Load Shipping Container B-10/B-11 run Fu 3 Load Crystal 22-04-2021 Mill Scale Sea Services B-13/B-14 Doric Arrow Disc. Eastwind 19-04-2021 Soya Bean Shipping Seeds B-15/B-14 Star Disc. Wma 20-04-2021 Bovarius Rock Ship Care Phosphate B-16/B-17 Jin Hao Disc. DAP Wma Ship 15-04-2021 Care Services ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-21 Gail Disc. Sea 21-04-2021 Chickpeas Trade Shipping B-26/B-27 Wan Hai 611 Disc. Riazeda 21-04-2021 Load Container ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Ever Ursula 23-04-2021 Disc. Load Container Green Pak ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Capriornus 23-04-2021 D/794 Unit NYK Lines Pakistan Leader Jsp Vento 23-04-2021 D/General Cargo Gulf Maritime Services Hyundai 24-04-2021 D/L Container United Marine Agencies Privilege Northern 24-04-2021 D/L Container Hapag Lloyd Pakistan Dexterity Cosco Aden 24-04-2021 D/L Container Cosco Shipping Lines Pakistan Hai Nam 89 24-04-2021 D/13095 General Cargo Facilities Shipping ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= M.T Quetta 23-04-2021 Tanker - As Cypria 23-04-2021 Container Ship - Oriental 23-04-2021 Tanker - Freesis Sea Power 23-04-2021 Tanker - Oel Badrinath 23-04-2021 Container Ship - Worldera 2 23-04-2021 Clinkers - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Adam Pearl Rice G.A.C 21.04.2021 MW-2 Evangelia-L Rice East Wind 20.04.2021 MW-4 Nil ----------------------------------------------------------------------------- PORT QASIM ELECTRIC POWER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT Nalvuhu Coal Sino Trans 21.04.2021 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Obsidian Palm oil Alpine 22.04.2021 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Beteigeuze Soya bean Alpine 15.04.2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Cap Male Containers Maersk Pak 23.04.2021 Blue Bird Gas oil Wilhelmsen -do- TSS Neptune Containers -do- Chemroad Sky Chemicals -do- ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Nalvuhu Coal Sino Trans 23.04.2021 ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Risa Mogas Alpine 23.04.2021 African Baza Cement Global Maritime Waiting for berth Nord Merkur Gas oil Trans Marine - Amazon Gas oil Alpine - Fortitude Mehmet Aksoy Canola Ocean Services - Shalamr Furnace oil Trans Marine - Pacific Anna Mogas Alpine - Gas Athena LPG M. International - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Safmarine Containers Maersk Pak 23.04.2021 Ngami MOL Globe Containers Ocean Network -do- Teera Bhum Containers 24.04.2021 MSC Nicole Containers MSC Pak -do- Lobito LNG G.S.A -do- Lotus-A Containers 25.04.2021 Neo Energy LNG G.S.A -do- =============================================================================

