ANL 35.31 Decreased By ▼ -0.69 (-1.92%)
ASC 14.75 Increased By ▲ 0.05 (0.34%)
ASL 26.00 Increased By ▲ 0.30 (1.17%)
AVN 89.10 Decreased By ▼ -0.40 (-0.45%)
BOP 7.77 Increased By ▲ 0.03 (0.39%)
BYCO 10.05 Decreased By ▼ -0.03 (-0.3%)
DGKC 122.65 Decreased By ▼ -1.15 (-0.93%)
EPCL 58.20 Increased By ▲ 0.05 (0.09%)
FCCL 23.88 Decreased By ▼ -0.17 (-0.71%)
FFBL 28.75 Decreased By ▼ -0.40 (-1.37%)
FFL 15.63 Decreased By ▼ -0.12 (-0.76%)
HASCOL 9.60 Decreased By ▼ -0.05 (-0.52%)
HUBC 79.14 Increased By ▲ 0.39 (0.5%)
HUMNL 6.41 Decreased By ▼ -0.03 (-0.47%)
JSCL 20.80 Decreased By ▼ -0.40 (-1.89%)
KAPCO 39.90 No Change ▼ 0.00 (0%)
KEL 3.78 No Change ▼ 0.00 (0%)
LOTCHEM 16.60 Decreased By ▼ -0.08 (-0.48%)
MLCF 46.00 Decreased By ▼ -0.31 (-0.67%)
PAEL 35.56 Decreased By ▼ -0.09 (-0.25%)
PIBTL 10.34 Increased By ▲ 0.12 (1.17%)
POWER 9.28 Increased By ▲ 0.09 (0.98%)
PPL 85.90 Decreased By ▼ -0.33 (-0.38%)
PRL 24.72 Decreased By ▼ -0.18 (-0.72%)
PTC 9.90 Decreased By ▼ -0.01 (-0.1%)
SILK 1.26 Increased By ▲ 0.02 (1.61%)
SNGP 41.63 Decreased By ▼ -0.37 (-0.88%)
TRG 165.10 Increased By ▲ 1.80 (1.1%)
UNITY 30.40 Increased By ▲ 0.02 (0.07%)
WTL 1.56 Increased By ▲ 0.02 (1.3%)
BR100 4,874 Increased By ▲ 12.26 (0.25%)
BR30 25,700 Increased By ▲ 11.25 (0.04%)
KSE100 45,306 Increased By ▲ 75.45 (0.17%)
KSE30 18,538 Increased By ▲ 28.18 (0.15%)

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Markets

Exchange rates: buying and selling

Recorder Report 17 Apr 2021

KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Friday (April 16, 2021).

===========================================
CURRENCY          SYMBOL      TT         TT
                          Selling    Buying
===========================================
U.S DOLLAR           USD   153.30    152.80
EURO                 EUR   183.42    182.83
JAPANESE YEN         JPY   1.4085    1.4039
BRITISH POUND        GBP   210.98    210.29
SWISS FRANC          CHF   166.23    165.69
CANADIAN DOLLAR      CAD   122.28    121.88
AUSTRALIAN DOLAR     AUD   118.54    118.15
SWEDISH KRONA        SEK    18.24     18.18
NORWEGIAN KRONE      NOK    18.28     18.22
DANISH KRONE         DKK    24.66     24.58
NEWZEALAND DOLLAR    NZD   109.79    109.44
SINGAPORE DOLLAR     SGD   114.80    114.43
HONGKONG DOLLAR      HKD    19.81     19.75
KOREAN WON           KRW   0.1371    0.1367
CHINESE YUAN         CNY    23.60     23.52
MALAYSIAN RINGGIT    MYR    37.17     37.05
THAI BAHT            THB     4.90     04.89
U.E.A DIRHAM         AED    41.75     41.61
SAUDI RIYAL          SAR    40.92     40.78
QATAR RIYAL          QAR    42.12     41.98
KUWAITI DINAR        KWD   509.23    507.58
===========================================

Copyright Business Recorder, 2021

Euro Swiss franc British pound US dollar Exchange rates Treasury Management Division of NBP

Exchange rates: buying and selling

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Social media shutdown for hours

Opposition MNAs seek copy of govt-TLP agreement

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PD looks to ‘facilitators’ to get NAB clean chit

Sugar mills may temporarily shut down operations: CCP

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