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Exchange rates: buying and selling
17 Apr 2021
KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Friday (April 16, 2021).
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CURRENCY SYMBOL TT TT
Selling Buying
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U.S DOLLAR USD 153.30 152.80
EURO EUR 183.42 182.83
JAPANESE YEN JPY 1.4085 1.4039
BRITISH POUND GBP 210.98 210.29
SWISS FRANC CHF 166.23 165.69
CANADIAN DOLLAR CAD 122.28 121.88
AUSTRALIAN DOLAR AUD 118.54 118.15
SWEDISH KRONA SEK 18.24 18.18
NORWEGIAN KRONE NOK 18.28 18.22
DANISH KRONE DKK 24.66 24.58
NEWZEALAND DOLLAR NZD 109.79 109.44
SINGAPORE DOLLAR SGD 114.80 114.43
HONGKONG DOLLAR HKD 19.81 19.75
KOREAN WON KRW 0.1371 0.1367
CHINESE YUAN CNY 23.60 23.52
MALAYSIAN RINGGIT MYR 37.17 37.05
THAI BAHT THB 4.90 04.89
U.E.A DIRHAM AED 41.75 41.61
SAUDI RIYAL SAR 40.92 40.78
QATAR RIYAL QAR 42.12 41.98
KUWAITI DINAR KWD 509.23 507.58
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