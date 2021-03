KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Thursday (March 11, 2021).

================================================================================ CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS ================================================================================ Member Company Turnover Rates Name of Shares ================================================================================ D.J.M. Sec. Agha Steel Ind. 72,216 29.92 Total/Weighted Avg. Rate 72,216 29.92 Azee Sec. Azgard Nine Ltd. 20,000 31.00 Total/Weighted Avg. Rate 20,000 31.00 Arif Habib Ltd. Bank AL-Habib 150,000 65.02 Total/Weighted Avg. Rate 150,000 65.02 Topline Sec. D.G.Cement 17,000 115.14 Total/Weighted Avg. Rate 17,000 115.14 Arif Habib Ltd. Dewan Cement Ltd. 400,000 11.00 Total/Weighted Avg. Rate 400,000 11.00 D.J.M. Sec. Engro Corporation 37,706 290.79 Arif Habib Ltd. 30,000 290.79 Total/Weighted Avg. Rate 67,706 290.79 D.J.M. Sec. Engro Fertilizers 25,375 64.15 Total/Weighted Avg. Rate 25,375 64.15 D.J.M. Sec. Engro Polymer & Chem 64,893 44.09 MRA Sec. 5,000 46.85 Total/Weighted Avg. Rate 69,893 44.29 Next Capital Fauji Bin Qasim 100,000 20.00 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 20.00 D.J.M. Sec. Fauji Fertilizer 55,386 102.06 Total/Weighted Avg. Rate 55,386 102.06 Topline Sec. Ghandhara Ind. Ltd. 25,000 227.75 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 227.75 D.J.M. Sec. GlaxoSmithKline Cons. 2,459 212.78 Total/Weighted Avg. Rate 2,459 212.78 D.J.M. Sec. Hub Power 98,340 80.70 Total/Weighted Avg. Rate 98,340 80.70 D.J.M. Sec. Kohat Cement 39,289 205.41 Total/Weighted Avg. Rate 39,289 205.41 D.J.M. Sec. Kohinoor Textile 94,194 63.47 Total/Weighted Avg. Rate 94,194 63.47 D.J.M. Sec. Kot Addu Power Co. 23,419 37.76 Growth Sec. 10,000 37.12 Total/Weighted Avg. Rate 33,419 37.57 D.J.M. Sec. Lucky Cement 15,135 799.42 Total/Weighted Avg. Rate 15,135 799.42 High Land Securities Maple Leaf Cement 3,000 42.50 Total/Weighted Avg. Rate 3,000 42.50 D.J.M. Sec. Mari Petroleum Co. 8,469 1,550.16 Total/Weighted Avg. Rate 8,469 1,550.16 D.J.M. Sec. Meezan Bank Ltd. 85,777 109.30 Total/Weighted Avg. Rate 85,777 109.30 D.J.M. Sec. Mughal Iron & Steel 3,591 93.77 Total/Weighted Avg. Rate 3,591 93.77 D.J.M. Sec. Nishat Mills 70,752 100.33 Total/Weighted Avg. Rate 70,752 100.32 D.J.M. Sec. O.G.D.C. 72,980 100.31 Total/Weighted Avg. Rate 72,980 100.31 D.J.M. Sec. Pak Oilfields 10,007 387.32 Total/Weighted Avg. Rate 10,007 387.32 D.J.M. Sec. Pak. Int. Bulk Terminal 207,095 9.99 Total/Weighted Avg. Rate 207,095 9.99 D.J.M. Sec. Pakistan Petroleum 82,181 85.39 Azee Sec. 19,000 86.57 Total/Weighted Avg. Rate 101,181 85.61 B&B Sec. Panthers Tyres Ltd 20,000 63.00 Total/Weighted Avg. Rate 20,000 63.00 FDM Capital Saif Power Ltd. 12,000 16.45 Total/Weighted Avg. Rate 12,000 16.45 D.J.M. Sec. Searle Company Ltd. 47,684 236.15 Azee Sec. 5,000 247.94 Total/Weighted Avg. Rate 52,684 237.27 D.J.M. Sec. Shabbir Tiles 27,219 22.40 Total/Weighted Avg. Rate 27,219 22.40 D.J.M. Sec. Systems Ltd. 8,722 427.61 Total/Weighted Avg. Rate 8,722 427.61 D.J.M. Sec. Thal Limited 18,524 385.28 Total/Weighted Avg. Rate 18,524 385.28 MRA Sec. TRG Pakistan Ltd. 20 145.00 Total/Weighted Avg. Rate 20 145.00 Arif Habib Ltd. United Bank Limited 50,000 123.58 Alfalah Sec. 6,250 127.16 Total/Weighted Avg. Rate 56,250 123.98 Arif Habib Ltd. Unity Foods Limited 2,500,000 28.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,500,000 28.00 JS Global Cap. Worldcall TelecomLtd 1,500 0.50 Total/Weighted Avg. Rate 1,500 0.50 ================================================================================ Total Turnover 4,545,183 ================================================================================

