KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Wednesday (March 10, 2021).

======================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS ======================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares ======================================================================================== M. M. M. A. Khanani Al Shaheer Corp. 2,000 14.30 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 14.30 Vector Sec. Amreli Steels Ltd. 1,500 41.90 Total/Weighted Avg. Rate 1,500 41.90 Equity Master Sec. B.O.Punjab 68,500 8.94 Total/Weighted Avg. Rate 68,500 8.94 Next Capital Balochistan Wheel 19,000 77.50 Total/Weighted Avg. Rate 19,000 77.50 Alfalah Sec. Bank Al-Falah Ltd. 2,000,000 33.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,000,000 33.00 MRA Sec. BYCO Petroleum 40,000 9.91 Total/Weighted Avg. Rate 40,000 9.91 Azee Sec. Fauji Fertilizer 36,500 103.50 Total/Weighted Avg. Rate 36,500 103.50 Alfalah Sec. Faysal Bank 4,000,000 17.00 Total/Weighted Avg. Rate 4,000,000 17.00 Growth Sec. Javedan Corporation 35,000 28.00 Total/Weighted Avg. Rate 35,000 28.00 Alfalah Sec. K-Electric Limited 4,421,500 3.90 Total/Weighted Avg. Rate 4,421,500 3.90 Ghani Osman Sec. Loads Limited 3,000 14.40 Total/Weighted Avg. Rate 3,000 14.40 Ismail Iqbal Sec. Lucky Cement 500,000 795.50 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 795.50 Topline Sec. Maple Leaf Cement 100,000 42.32 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 42.32 N.U.A. Sec. Mughal Iron & Steel 500 97.50 Total/Weighted Avg. Rate 500 97.50 Alfalah Sec. National Bank Pak. 2,000,000 34.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,000,000 34.00 M. M. M. A. Khanani Pak Elektron 2,000 32.38 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 32.38 M. M. M. A. Khanani Pak. Int. Bulk Terminal 10,000 10.61 Topline Sec. 696,000 10.63 Total/Weighted Avg. Rate 706,000 10.63 Azee Sec. Pioneer Cement 24,000 114.00 Total/Weighted Avg. Rate 24,000 114.00 Topline Sec. Power Cement Limited 1,300,000 9.35 Equity Master Sec. 50,000 9.36 Total/Weighted Avg. Rate 1,350,000 9.35 Fortune Sec. Shell Pakistan 100,000 108.00 Growth Sec. 2,500 191.80 K & I Global 20,000 175.00 Total/Weighted Avg. Rate 122,500 120.65 M. M. M. A. Khanani The Organic Meat Co 12,000 27.92 Total/Weighted Avg. Rate 12,000 27.92 B&B Sec. Tri-Star Poly 2,500 10.75 Total/Weighted Avg. Rate 2,500 10.75 ======================================================================================== Total Turnover 15,446,500 ========================================================================================

Copyright Business Recorder, 2021