ANL 30.00 Decreased By ▼ -0.51 (-1.67%)
ASC 15.70 Decreased By ▼ -0.38 (-2.36%)
ASL 24.20 Increased By ▲ 0.50 (2.11%)
AVN 98.80 Decreased By ▼ -4.00 (-3.89%)
BOP 9.10 Decreased By ▼ -0.09 (-0.98%)
BYCO 10.45 Decreased By ▼ -0.44 (-4.04%)
DGKC 132.50 Decreased By ▼ -1.50 (-1.12%)
EPCL 48.91 Decreased By ▼ -0.19 (-0.39%)
FCCL 25.05 Increased By ▲ 0.30 (1.21%)
FFBL 25.96 Decreased By ▼ -0.29 (-1.1%)
FFL 16.65 Decreased By ▼ -0.05 (-0.3%)
HASCOL 11.19 Decreased By ▼ -0.66 (-5.57%)
HUBC 84.99 Increased By ▲ 0.25 (0.3%)
HUMNL 7.60 Decreased By ▼ -0.50 (-6.17%)
JSCL 26.40 Decreased By ▼ -0.95 (-3.47%)
KAPCO 37.10 Decreased By ▼ -0.57 (-1.51%)
KEL 4.12 Increased By ▲ 0.06 (1.48%)
LOTCHEM 15.34 Increased By ▲ 0.38 (2.54%)
MLCF 46.73 Increased By ▲ 0.03 (0.06%)
PAEL 39.65 Decreased By ▼ -0.45 (-1.12%)
PIBTL 12.45 Decreased By ▼ -0.01 (-0.08%)
POWER 10.95 Decreased By ▼ -0.10 (-0.9%)
PPL 91.60 Increased By ▲ 1.35 (1.5%)
PRL 27.15 Increased By ▲ 0.32 (1.19%)
PTC 9.10 Increased By ▲ 0.03 (0.33%)
SILK 1.44 Decreased By ▼ -0.01 (-0.69%)
SNGP 39.80 Decreased By ▼ -0.55 (-1.36%)
TRG 137.60 Decreased By ▼ -9.50 (-6.46%)
UNITY 33.00 Decreased By ▼ -0.40 (-1.2%)
WTL 1.64 Increased By ▲ 0.09 (5.81%)
BR100 4,919 Decreased By ▼ -28.37 (-0.57%)
BR30 25,577 Decreased By ▼ -308.52 (-1.19%)
KSE100 45,729 Decreased By ▼ -161.29 (-0.35%)
KSE30 18,985 Decreased By ▼ -73.64 (-0.39%)
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Feb 24, 2021 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (February 23, 2021)...
Recorder Report 24 Feb 2021

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (February 23, 2021)

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Per 100 kg
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Sugar                              9000
Gur                         10000-11000
Shakar                      11000-12500
Ghee (16 kg)                  3850-4240
Almond (Kaghzi)             30000-42000
Almond (Simple)             12500-15000
Sogi                        25000-28000
Dry Date                    14000-20000
Chilli (Sabat)              26400-32000
Chilli (Pissi)              25000-31250
Turmeric                    15500-16500
Darchini (large)            26000-28000
Mong (Sabat)                18000-19000
Dal Mong (Chilka)           17500-19500
Dal Mong (Washed)           18000-20000
Dal Mash (Sabat)            17000-19000
Dal Mash (Chilka)           20000-22000
Dal Mash (Washed)           20000-24000
Dal Masoor (Local)          15000-16000
Dal Masoor (impor)          12500-14000
Masoor (salam-impor)        10000-12700
Masoor (salam-local)        14500-15000
Gram White                  10000-12500
Gram Black                  11400-12500
Dal Chana (Thin)            11800-12500
Dal Chana (Thick)           13000-14000
White Kidney Beans (Lobia)  17000-17500
Red Kidney Beans (Lobia)    21000-25000
---------------------------------------
Rice (per 100 kg)
---------------------------------------
Basmati Super (Old)         12500-16000
Basmati Super (new)         11000-13500
Kainat 1121                 11000-12500
Rice Basmati (386)           8500-10000
Basmati broken                6000-8500
---------------------------------------
Tea (per 1 kg)
---------------------------------------
Tea (Black)                     350-550
Tea (Green)                    900-1300
=======================================

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Lahore Grain Market Rates

Lahore Grain Market Rates

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