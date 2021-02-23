ANL 30.51 Decreased By ▼ -0.97 (-3.08%)
ASC 16.08 Increased By ▲ 0.23 (1.45%)
ASL 23.70 Decreased By ▼ -0.40 (-1.66%)
AVN 102.80 Decreased By ▼ -1.10 (-1.06%)
BOP 9.19 Decreased By ▼ -0.23 (-2.44%)
BYCO 10.89 Increased By ▲ 0.49 (4.71%)
DGKC 134.00 Decreased By ▼ -1.35 (-1%)
EPCL 49.10 Increased By ▲ 0.20 (0.41%)
FCCL 24.75 Decreased By ▼ -0.81 (-3.17%)
FFBL 26.25 Decreased By ▼ -0.35 (-1.32%)
FFL 16.70 Decreased By ▼ -0.25 (-1.47%)
HASCOL 11.85 Increased By ▲ 0.18 (1.54%)
HUBC 84.74 Decreased By ▼ -0.41 (-0.48%)
HUMNL 8.10 Increased By ▲ 0.40 (5.19%)
JSCL 27.35 Increased By ▲ 0.35 (1.3%)
KAPCO 37.67 Decreased By ▼ -1.03 (-2.66%)
KEL 4.06 Decreased By ▼ -0.06 (-1.46%)
LOTCHEM 14.96 Decreased By ▼ -0.09 (-0.6%)
MLCF 46.70 Decreased By ▼ -0.32 (-0.68%)
PAEL 40.10 Decreased By ▼ -0.79 (-1.93%)
PIBTL 12.46 Decreased By ▼ -0.09 (-0.72%)
POWER 11.05 Decreased By ▼ -0.09 (-0.81%)
PPL 90.25 Decreased By ▼ -1.75 (-1.9%)
PRL 26.83 Decreased By ▼ -0.67 (-2.44%)
PTC 9.07 Increased By ▲ 0.17 (1.91%)
SILK 1.45 Decreased By ▼ -0.05 (-3.33%)
SNGP 40.35 Increased By ▲ 0.25 (0.62%)
TRG 147.10 Increased By ▲ 9.81 (7.15%)
UNITY 33.40 Decreased By ▼ -0.24 (-0.71%)
WTL 1.55 Decreased By ▼ -0.04 (-2.52%)
BR100 4,947 Decreased By ▼ -32.39 (-0.65%)
BR30 25,886 Increased By ▲ 45.5 (0.18%)
KSE100 45,890 Decreased By ▼ -337.61 (-0.73%)
KSE30 19,059 Decreased By ▼ -171.55 (-0.89%)
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Feb 23, 2021 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (February 22, 2021)...
Recorder Report 23 Feb 2021

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (February 22, 2021)

=======================================
Per 100 kg
=======================================
Sugar                              9000
Gur                         10000-11000
Shakar                      11000-12500
Ghee (16 kg)                  3850-4240
Almond (Kaghzi)             30000-42000
Almond (Simple)             12500-15000
Sogi                        25000-28000
Dry Date                    14000-20000
Chilli (Sabat)              26400-32000
Chilli (Pissi)              25000-31250
Turmeric                    15500-16500
Darchini (large)            26000-28000
Mong (Sabat)                18000-19000
Dal Mong (Chilka)           17500-19500
Dal Mong (Washed)           18000-20000
Dal Mash (Sabat)            17000-19000
Dal Mash (Chilka)           20000-22000
Dal Mash (Washed)           20000-24000
Dal Masoor (Local)          15000-16000
Dal Masoor (impor)          12500-14000
Masoor (salam-impor)        10000-12700
Masoor (salam-local)        14500-15000
Gram White                  10000-12500
Gram Black                  11400-12500
Dal Chana (Thin)            11800-12500
Dal Chana (Thick)           13000-14000
White Kidney Beans (Lobia)  17000-17500
Red Kidney Beans (Lobia)    21000-25000
---------------------------------------
Rice (per 100 kg)
---------------------------------------
Basmati Super (Old)         12500-16000
Basmati Super (new)         11000-13500
Kainat 1121                 11000-12500
Rice Basmati (386)           8500-10000
Basmati broken                6000-8500
---------------------------------------
Tea (per 1 kg)
---------------------------------------
Tea (Black)                     350-550
Tea (Green)                    900-1300
=======================================

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