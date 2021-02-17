ANL 31.05 Decreased By ▼ -0.15 (-0.48%)
ASC 15.53 Decreased By ▼ -0.02 (-0.13%)
ASL 24.25 Increased By ▲ 0.40 (1.68%)
AVN 99.20 Increased By ▲ 1.50 (1.54%)
BOP 9.17 Increased By ▲ 0.27 (3.03%)
BYCO 9.21 Increased By ▲ 0.06 (0.66%)
DGKC 141.65 Increased By ▲ 3.71 (2.69%)
EPCL 48.10 Increased By ▲ 0.31 (0.65%)
FCCL 27.27 Increased By ▲ 0.67 (2.52%)
FFBL 27.30 Increased By ▲ 1.00 (3.8%)
FFL 16.90 Increased By ▲ 0.10 (0.6%)
HASCOL 11.39 Increased By ▲ 0.25 (2.24%)
HUBC 87.47 Decreased By ▼ -1.53 (-1.72%)
HUMNL 7.11 Increased By ▲ 1.04 (17.13%)
JSCL 25.10 Increased By ▲ 1.30 (5.46%)
KAPCO 40.40 Increased By ▲ 0.40 (1%)
KEL 4.18 Decreased By ▼ -0.01 (-0.24%)
LOTCHEM 15.14 Increased By ▲ 0.04 (0.26%)
MLCF 48.26 Increased By ▲ 0.91 (1.92%)
PAEL 41.00 Increased By ▲ 0.85 (2.12%)
PIBTL 12.92 Increased By ▲ 0.21 (1.65%)
POWER 11.25 Increased By ▲ 0.09 (0.81%)
PPL 92.95 Increased By ▲ 0.59 (0.64%)
PRL 27.20 Increased By ▲ 0.11 (0.41%)
PTC 9.04 Increased By ▲ 0.26 (2.96%)
SILK 1.60 Increased By ▲ 0.03 (1.91%)
SNGP 41.55 Decreased By ▼ -0.45 (-1.07%)
TRG 126.15 Increased By ▲ 3.85 (3.15%)
UNITY 34.32 Increased By ▲ 0.88 (2.63%)
WTL 1.54 Increased By ▲ 0.01 (0.65%)
BR100 5,046 Increased By ▲ 69.58 (1.4%)
BR30 25,905 Increased By ▲ 386.64 (1.52%)
KSE100 46,868 Increased By ▲ 492.36 (1.06%)
KSE30 19,619 Increased By ▲ 272.19 (1.41%)
Business Recorder Logo
Feb 17, 2021 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
Markets

Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (February 16, 2021)...
Recorder Report 17 Feb 2021

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Tuesday (February 16, 2021)

=======================================
Per 100 kg
=======================================
Sugar                         9150-9200
Gur                         10000-11000
Shakar                      11000-12500
Ghee (16 kg)                  3850-4240
Almond (Kaghzi)             30000-42000
Almond (Simple)             12500-15000
Sogi                        25000-28000
Dry Date                    14000-20000
Chilli (Sabat)              26400-32000
Chilli (Pissi)              25000-31250
Turmeric                    15500-16500
Darchini (large)            26000-28000
Mong (Sabat)                18000-19000
Dal Mong (Chilka)           17500-19500
Dal Mong (Washed)           18000-20000
Dal Mash (Sabat)            17000-19000
Dal Mash (Chilka)           20000-22000
Dal Mash (Washed)           20000-24000
Dal Masoor (Local)          15000-16000
Dal Masoor (impor)          12500-14000
Masoor (salam-impor)        10000-12700
Masoor (salam-local)        14500-15000
Gram White                  10000-12500
Gram Black                  11400-12500
Dal Chana (Thin)            11800-12500
Dal Chana (Thick)           13000-14000
White Kidney Beans (Lobia)  17000-17500
Red Kidney Beans (Lobia)    21000-25000
---------------------------------------
Rice (per 100 kg)
---------------------------------------
Basmati Super (Old)         12500-16000
Basmati Super (new)         11000-13500
Kainat 1121                 11000-12500
Rice Basmati (386)           8500-10000
Basmati broken                6000-8500
---------------------------------------
Tea (per 1 kg)
---------------------------------------
Tea (Black)                     350-550
Tea (Green)                    900-1300
=======================================

Copyright Business Recorder, 2021

grain commodity Grain Market Rates Akbari Mandi Lahore Grain Market Rates

Lahore Grain Market Rates

Hafeez describes it as ‘a good development’

NRPs maintaining RDAs: Simplified tax regime unveiled

Import of sugar by TCP: Cabinet grants PPRA exemption ‘in national interest’

Millions struggle without power as cold snap grips US

Article 218(3) of Constitution: SC asks CEC to file ‘elaborate’ statement

Taliban call on US to honour withdrawal deal

Remaining 40pc PL target to be met by June-end: officials

ML-1 facing delay in absence of firm loan commitment

Transportation of coastal goods: FBR directs shipping vessels to install online tracking device

TI-P urges Senate chief to withdraw bill on RTI

Read more stories

Comments are closed on this story.