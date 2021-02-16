ANL 31.20 Decreased By ▼ -0.28 (-0.89%)
ASC 15.55 Decreased By ▼ -0.34 (-2.14%)
ASL 23.85 Increased By ▲ 1.10 (4.84%)
AVN 97.70 Increased By ▲ 1.70 (1.77%)
BOP 8.90 Decreased By ▼ -0.10 (-1.11%)
BYCO 9.15 Decreased By ▼ -0.20 (-2.14%)
DGKC 137.94 Increased By ▲ 6.04 (4.58%)
EPCL 47.79 Increased By ▲ 0.23 (0.48%)
FCCL 26.60 Increased By ▲ 0.30 (1.14%)
FFBL 26.30 Increased By ▲ 0.05 (0.19%)
FFL 16.80 No Change ▼ 0.00 (0%)
HASCOL 11.14 Increased By ▲ 0.03 (0.27%)
HUBC 89.00 Increased By ▲ 0.20 (0.23%)
HUMNL 6.07 Decreased By ▼ -0.38 (-5.89%)
JSCL 23.80 Decreased By ▼ -0.80 (-3.25%)
KAPCO 40.00 Decreased By ▼ -0.25 (-0.62%)
KEL 4.19 Decreased By ▼ -0.09 (-2.1%)
LOTCHEM 15.10 Decreased By ▼ -0.15 (-0.98%)
MLCF 47.35 Increased By ▲ 2.00 (4.41%)
PAEL 40.15 Increased By ▲ 0.30 (0.75%)
PIBTL 12.71 Increased By ▲ 0.06 (0.47%)
POWER 11.16 Decreased By ▼ -0.10 (-0.89%)
PPL 92.36 Increased By ▲ 2.01 (2.22%)
PRL 27.09 Increased By ▲ 0.24 (0.89%)
PTC 8.78 Decreased By ▼ -0.22 (-2.44%)
SILK 1.57 No Change ▼ 0.00 (0%)
SNGP 42.00 Increased By ▲ 2.60 (6.6%)
TRG 122.30 Increased By ▲ 3.95 (3.34%)
UNITY 33.44 Decreased By ▼ -0.16 (-0.48%)
WTL 1.53 Increased By ▲ 0.13 (9.29%)
BR100 4,977 Increased By ▲ 51.71 (1.05%)
BR30 25,518 Increased By ▲ 264.49 (1.05%)
KSE100 46,376 Increased By ▲ 567.23 (1.24%)
KSE30 19,347 Increased By ▲ 242.61 (1.27%)
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Feb 16, 2021 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (February 15, 2021)...
Recorder Report 16 Feb 2021

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (February 15, 2021)

=======================================
Per 100 kg
=======================================
Sugar                         9150-9200
Gur                         10000-11000
Shakar                      11000-12500
Ghee (16 kg)                  3850-4220
Almond (Kaghzi)             30000-42000
Almond (Simple)             12500-15000
Sogi                        25000-28000
Dry Date                    14000-20000
Chilli (Sabat)              26400-32000
Chilli (Pissi)              25000-31250
Turmeric                    15500-16500
Darchini (large)            26000-28000
Mong (Sabat)                18000-19000
Dal Mong (Chilka)           17500-19500
Dal Mong (Washed)           18000-20000
Dal Mash (Sabat)            17000-19000
Dal Mash (Chilka)           20000-22000
Dal Mash (Washed)           20000-24000
Dal Masoor (Local)          15000-16000
Dal Masoor (impor)          12500-14000
Masoor (salam-impor)        10000-12700
Masoor (salam-local)        14500-15000
Gram White                  10000-12500
Gram Black                  11400-12500
Dal Chana (Thin)            11800-12500
Dal Chana (Thick)           13000-14000
White Kidney Beans (Lobia)  17000-17500
Red Kidney Beans (Lobia)    21000-25000
---------------------------------------
Rice (per 100 kg)
---------------------------------------
Basmati Super (Old)         12500-16000
Basmati Super (new)         11000-13500
Kainat 1121                 11000-12500
Rice Basmati (386)           8500-10000
Basmati broken                6000-8500
---------------------------------------
Tea (per 1 kg)
---------------------------------------
Tea (Black)                     350-550
Tea (Green)                    900-1300
=======================================

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