ANL 29.81 Increased By ▲ 0.55 (1.88%)
ASC 16.16 Decreased By ▼ -0.22 (-1.34%)
ASL 23.96 Decreased By ▼ -0.63 (-2.56%)
AVN 103.22 Increased By ▲ 4.20 (4.24%)
BOP 9.31 Decreased By ▼ -0.10 (-1.06%)
BYCO 9.21 Decreased By ▼ -0.07 (-0.75%)
DGKC 116.94 Decreased By ▼ -2.74 (-2.29%)
EPCL 47.80 Decreased By ▼ -2.50 (-4.97%)
FCCL 24.16 Decreased By ▼ -0.77 (-3.09%)
FFBL 26.82 Decreased By ▼ -0.55 (-2.01%)
FFL 17.54 Decreased By ▼ -0.48 (-2.66%)
HASCOL 11.22 Decreased By ▼ -1.08 (-8.78%)
HUBC 90.93 Increased By ▲ 0.13 (0.14%)
HUMNL 6.75 Decreased By ▼ -0.13 (-1.89%)
JSCL 28.31 Decreased By ▼ -0.39 (-1.36%)
KAPCO 43.30 Increased By ▲ 0.15 (0.35%)
KEL 4.46 Decreased By ▼ -0.09 (-1.98%)
LOTCHEM 15.20 Decreased By ▼ -0.08 (-0.52%)
MLCF 44.62 Decreased By ▼ -0.81 (-1.78%)
PAEL 41.33 Increased By ▲ 0.38 (0.93%)
PIBTL 13.02 Decreased By ▼ -0.25 (-1.88%)
POWER 11.19 Decreased By ▼ -0.16 (-1.41%)
PPL 94.08 Decreased By ▼ -0.04 (-0.04%)
PRL 28.52 Increased By ▲ 0.52 (1.86%)
PTC 9.13 Decreased By ▼ -0.17 (-1.83%)
SILK 1.52 Decreased By ▼ -0.03 (-1.94%)
SNGP 43.78 Decreased By ▼ -0.69 (-1.55%)
TRG 123.61 Increased By ▲ 10.59 (9.37%)
UNITY 35.36 Increased By ▲ 0.08 (0.23%)
WTL 1.23 Increased By ▲ 0.11 (9.82%)
BR100 4,989 Decreased By ▼ -19.39 (-0.39%)
BR30 25,711 Increased By ▲ 36.48 (0.14%)
KSE100 46,722 Decreased By ▼ -183.92 (-0.39%)
KSE30 19,500 Decreased By ▼ -76.14 (-0.39%)
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Feb 09, 2021 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Lahore Grain Market Rates

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (February 8, 2021)...
Recorder Report 09 Feb 2021

LAHORE: Grain and other commodity rates in rupees on Akbari Mandi on Monday (February 8, 2021)

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Per 100 kg
=======================================
Sugar                         9000-9100
Gur                         10000-11000
Shakar                      11000-12500
Ghee (16 kg)                  3850-4200
Almond (Kaghzi)             30000-42000
Almond (Simple)             12500-15000
Sogi                        25000-28000
Dry Date                    14000-20000
Chilli (Sabat)              26400-32000
Chilli (Pissi)              25000-31250
Turmeric                    15500-16500
Darchini (large)            26000-28000
Mong (Sabat)                18000-19000
Dal Mong (Chilka)           17500-19500
Dal Mong (Washed)           18000-20000
Dal Mash (Sabat)            17000-19000
Dal Mash (Chilka)           20000-22000
Dal Mash (Washed)           20000-24000
Dal Masoor (Local)          15000-16000
Dal Masoor (impor)          12500-14000
Masoor (salam-impor)        10000-12700
Masoor (salam-local)        14500-15000
Gram White                  10000-12500
Gram Black                  11400-12500
Dal Chana (Thin)            11800-12500
Dal Chana (Thick)           13000-14000
White Kidney Beans (Lobia)  17000-17500
Red Kidney Beans (Lobia)    21000-25000
---------------------------------------
Rice (per 100 kg)
---------------------------------------
Basmati Super (Old)         12500-16000
Basmati Super (new)         11000-13500
Kainat 1121                 11000-12500
Rice Basmati (386)           8500-10000
Basmati broken                6000-8500
---------------------------------------
Tea (per 1 kg)
---------------------------------------
Tea (Black)                     350-550
Tea (Green)                    900-1300
=======================================

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Lahore Grain Market

Lahore Grain Market Rates

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