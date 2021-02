ISLAMABAD: Pakistan Mercantile Exchange - PMEX (Formerly National Commodity Exchange Limited - NCEL) Trading Summary on Monday (February 8, 2021).

================================================================================================================= Trading Date Symbol Open High Low Close Trade Settlement Volume Price ================================================================================================================= 05/02/2021 GO1OZ 1811.2 1814.9 1810.4 1811.1 153 1813.1 05/02/2021 SL100OZ 26.936 27.031 26.901 26.936 94 26.978 05/02/2021 SL10 26.932 27.027 26.897 26.932 87 26.978 05/02/2021 TOLAGOLD 106833 107092 106789 106838 30 109957 05/02/2021 SL100OZ 26.937 27.027 26.897 26.932 27 26.978 05/02/2021 NGAS1K 2.884 2.904 2.849 2.883 26 2.874 05/02/2021 CRUDE10 56.81 57.08 56.7 56.8 19 56.98 05/02/2021 SP500 3878.25 3884.25 3874.25 3878.25 19 3884.5 05/02/2021 GO10OZID 1811.3 1815 1810.5 1811.2 19 1813.1 05/02/2021 GO10OZ 1811.2 1814.9 1810.4 1811.1 18 1813.1 05/02/2021 GOLDEURUSD 1.2042 1.2049 1.2037 1.2041 11 1.2049 05/02/2021 GOLDEURGBP 0.8773 0.8774 0.8765 0.8772 10 0.877 05/02/2021 GOLDGBPUSD 1.3721 1.3738 1.3719 1.372 10 1.3738 05/02/2021 CRUDE100 56.81 57.09 56.71 56.81 9 56.98 05/02/2021 SL500OZ 26.937 27.027 26.897 26.932 8 26.978 05/02/2021 GOLDGBPJPY 144.61 144.78 144.59 144.6 8 144.78 05/02/2021 SL10 26.936 27.031 26.901 26.936 7 26.978 05/02/2021 GOLDAUDUSD 0.7662 0.7676 0.766 0.7662 7 0.7675 05/02/2021 GO1OZID 1811.3 1815 1810.5 1811.2 6 1813.1 05/02/2021 COPPER 3.627 3.6375 3.623 3.627 5 3.637 05/02/2021 COPPER25K 3.6275 3.6375 3.623 3.627 5 3.637 05/02/2021 GOLDEURCAD 1.5374 1.538 1.5359 1.5374 5 1.538 05/02/2021 GOLDEURUSD 1.2041 1.2048 1.2036 1.204 5 1.2049 05/02/2021 CRUDE10 56.81 57.09 56.71 56.81 5 56.98 05/02/2021 PLATINUM50 1131.5 1136.6 1131.4 1131.4 4 1136 05/02/2021 GOLDGBPCHF 1.2342 1.2353 1.2336 1.234 4 1.2352 05/02/2021 DJ 31030 31083 30997 31030 3 31072 05/02/2021 PLATINUM5 1131.5 1136.6 1131.4 1131.4 3 1136 05/02/2021 GOLDGBPUSD 1.372 1.3737 1.3718 1.3719 3 1.3738 05/02/2021 GOLDUSDJPY 105.378 105.435 105.299 105.378 3 105.388 05/02/2021 TOLAGOLD 106828 107087 106784 106833 2 109952 05/02/2021 ICOTTON 84.36 84.79 82.65 84.47 2 82.86 05/02/2021 ICOTTON50K 84.36 84.79 82.65 84.47 2 82.86 05/02/2021 SL5000OZ 26.937 27.027 26.897 26.932 2 26.978 05/02/2021 SL5000OZ 26.932 27.027 26.897 26.932 2 26.978 05/02/2021 GO100OZ 1811.2 1814.9 1810.4 1811.1 2 1813.1 05/02/2021 JPYEQTY1 28770 28800 28720 28770 2 28795 05/02/2021 NSDQ100 13587 13613 13567.75 13587 2 13601.25 05/02/2021 NGAS10K 2.883 2.904 2.849 2.883 2 2.874 05/02/2021 GOLDAUDJPY 80.772 80.909 80.758 80.772 2 80.878 05/02/2021 GOLDCHFJPY 117.134 117.214 117.126 117.132 2 117.217 05/02/2021 GOLDEURJPY 126.9 126.99 126.86 126.89 2 126.97 05/02/2021 GOLDUSDCHF 0.8993 0.8994 0.8979 0.8993 2 0.8991 05/02/2021 CRUDE100 56.81 57.08 56.7 56.8 1 56.98 05/02/2021 SL500OZ 26.936 27.031 26.901 26.936 1 26.978 05/02/2021 CRUDE1000 56.8 57.08 56.7 56.8 1 56.98 05/02/2021 GOLDAUDCAD 0.9786 0.9797 0.9782 0.9785 1 0.9797 05/02/2021 GOLDEURAUD 1.5707 1.5709 1.5683 1.5707 1 1.5701 05/02/2021 GOLDEURCHF 1.083 1.0832 1.0823 1.0829 1 1.0833 05/02/2021 GOLDUSDCAD 1.2766 1.277 1.2749 1.2765 1 1.2765 05/02/2021 CRUDE1000 56.81 57.09 56.71 56.81 1 56.98 =================================================================================================================

Note: Traded Volume reflects the trades from 05:00 am of previous day to 02:00 am of current day

