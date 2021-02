KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (February 1, 2021).

============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- OP-1 Theodosia Disc. Mogas Alpine Marine 28-01-2021 Services OP-2 M.T Shalamar Disc. PNSC 31-01-2021 Crude OIl SAPTL-3 Conti Disc/Load Cma Cgm 31-01-2021 Courage Container Pakistan SAPTL-4 Cma Cgm Disc/Load Cma Cgm 01-02-2021 Titus Container Pakistan B-2 Sky Ploeg Disc/Low Eastwind 01-02-2021 Sulpher Shipping Diesel Oil B-5/B-4 Darya Aun Disc. Soya Alpine Marine 16-01-2021 Beans Seeds Services B-6/B-7 As Sicilia Disc./Load Eastwind 31-01-2021 Container Shipping B-10/B-11 Scarlet Lady Disc. Wheat North Star 24-01-2021 International B-14/B-15 Blue Ridge Disc. Canola Ocean Services 20-01-2021 ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-21 Marianna Disc. Rock Costal Shipping 26-01-2021 Phosphate ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Cosco Rotterdam 01-02-2021 D/L Container Cosco Saeed Karachi Kota Nilam 01-02-2021 D/L Container Pacific Delta Shipping Teera Bhum 01-02-2021 D/L Container Cosco Saeed Karachi Lime Galaxy 02-02-2021 D/2500 Chemical Alpine Marine Services Glenda Melanie 02-02-2021 D/30000 Mogas Alpine Marine Services Edison 02-02-2021 D/L Container Cma Cgm Pakistan X-Press Bardsey 02-02-2021 D/L Container X-Press Feeders Shipping Oel Kedarnath 02-02-2021 D/L Container Eastwind Shipping Lian Hua Song 02-02-2021 L/20000 Iron Ore Cosco Saeed Karachi ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Marianna 01-02-2021 Disc. Rock Phosphate Costal Shipping Conti Courage 01-02-2021 Disc/Load Container Cma Cgm Pakistan Blue Ridge 02-02-2021 Disc. Canola Ocean Services ============================================================================= SHIPS DEPARTURES ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Haein Hope 01-02-2021 Tanker N/A Lmz Phoebe 01-02-2021 General Cargo N/A Hai Nam 89 01-02-2021 General Cargo N/A Nordspring 01-02-2021 Container Ship N/A Mol Grandeur 01-02-2021 Container Ship N/A Polo 01-02-2021 Container Ship N/A Ksl Deyang 01-02-2021 General Cargo N/A Regina 01-02-2021 Tanker N/A MP The 01-02-2021 Container Ship N/A Belichick Leo Paramount 01-02-2021 Container Ship N/A Kmtc Dubai 01-02-2021 Container Ship N/A Ithomi 01-02-2021 Wheat N/A Tiger Integrity 01-02-2021 Tanker N/A ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 NIL MW-2 Neptune Palm Kernel Alpine 24.01.2021 MW-4 NIL ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT ML Swallow Coal Ocean World 30.01.2021 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MOL Grandeur Containers Ocean Network 31.01.2021 QICT Teera Bhum Containers Cosco 31.01.2021 ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT APL Containers CMA CGM 31.01.2021 Chong Qing ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Dias Wheat Transmarine 29.01.2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date Singapore Steel Coil Sharf Shipping 01.02.2021 ============================================================================= Mulker ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= MOL Grandeur Containers Ocean Network 01.02.2021 Teera Bhum Containers Cosco -do- APL Chong Qing Containers CMA CGM -do- Nepture Palm Kernel Alpine -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Al-Ghashamiya Natural Gas 01.02.2021 Century Project - -do- Cargo K-Marine Oslo Coal -do- BTG Kallash Soya Bean Ocean Services Waiting For Berth Farah Louise Soya Bean Alpine - MG Kronos Soya Bean Alpine - African Loon Cement Global - Serene Ocean Steel Coil GAC - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= MSC Qingdao Containers MSC Pak 01.02.2021 Maersk Brooklyn Containers Maersk Pak -do- Maersk Detroit Containers Maersk Pak 02.02.2021 =============================================================================

