ISLAMABAD: Pakistan Mercantile Exchange - PMEX (Formerly National Commodity Exchange Limited - NCEL) Trading Summary on Tuesday (January 05, 2021).

================================================================================================================= Trading Date Contract Open High Low Close Trade Settlement Date Volume Price ================================================================================================================= 04/01/2021 TOLAGOLD 112856 114404 112737 111897 2 117305 04/01/2021 TOLAGOLD 114920 114950 114650 114926 30 117875 04/01/2021 GO100OZ 1948 1948.2 1943.5 1948 19 1947 04/01/2021 GO10OZ 1948 1948.2 1943.5 1948 6 1947 04/01/2021 GO1OZ 1948 1948.2 1943.5 1948 132 1947 04/01/2021 SL10 27.412 27.452 27.272 27.412 153 27.396 04/01/2021 SL100OZ 27.412 27.452 27.272 27.412 18 27.396 04/01/2021 SL500OZ 27.412 27.452 27.272 27.412 4 27.396 04/01/2021 CRUDE10 47.98 47.98 47.15 47.97 48 47.38 04/01/2021 CRUDE100 47.97 47.98 47.15 47.97 4 47.38 04/01/2021 ICOTTON 78.39 79.82 78.29 77.92 4 79 04/01/2021 ICOTTON50K 78.39 79.82 78.29 77.92 2 79 04/01/2021 SL5000OZ 27.412 27.452 27.272 27.412 2 27.396 04/01/2021 COPPER 3.56 3.5665 3.554 3.56 31 3.5658 04/01/2021 COPPER25K 3.56 3.5665 3.554 3.56 7 3.5658 04/01/2021 SL100OZID 27.416 27.456 27.276 27.416 12 27.396 04/01/2021 SL10ID 27.416 27.456 27.276 27.416 156 27.396 04/01/2021 SL500OZID 27.416 27.456 27.276 27.416 4 27.396 04/01/2021 GO100OZID 1948 1948.2 1943.5 1948 1 1947 04/01/2021 GO10OZID 1948.1 1948.3 1943.6 1948.1 40 1947 04/01/2021 GO1OZID 1948.1 1948.3 1943.6 1948.1 189 1947 04/01/2021 DJ 30029 30154 29917 30028 5 30120 04/01/2021 NSDQ100 12672 12707 12605.75 12671.75 3 12684.75 04/01/2021 SP500 3689 3697.75 3669.25 3689 13 3695.75 04/01/2021 CRUDE1000 47.98 47.98 47.15 47.97 1 47.38 04/01/2021 CRUDE10ID 47.98 47.99 47.16 47.98 39 47.38 04/01/2021 CRUDE100ID 47.98 47.99 47.16 47.98 23 47.38 04/01/2021 NGAS10K 2.574 2.609 2.566 2.574 19 2.604 04/01/2021 NGAS1K 2.575 2.609 2.566 2.574 5 2.604 04/01/2021 PLATINUM5 1077.8 1080.2 1071.9 1077.8 25 1078.6 04/01/2021 GOLDAUDCAD 0.9793 0.9801 0.9782 0.9792 1 0.9802 04/01/2021 GOLDAUDJPY 79.087 79.12 78.943 79.086 8 79.082 04/01/2021 GOLDAUDUSD 0.7667 0.7668 0.7652 0.7666 11 0.7666 04/01/2021 GOLDCHFJPY 117.026 117.093 116.977 117.024 2 117.067 04/01/2021 GOLDEURAUD 1.5969 1.599 1.5963 1.5969 5 1.5976 04/01/2021 GOLDEURCAD 1.5642 1.5658 1.5638 1.5642 2 1.5659 04/01/2021 GOLDEURCHF 1.0791 1.0792 1.0785 1.0791 1 1.0793 04/01/2021 GOLDEURGBP 0.9031 0.9035 0.9014 0.903 2 0.9031 04/01/2021 GOLDEURJPY 126.34 126.38 126.24 126.33 5 126.345 04/01/2021 GOLDEURUSD 1.2249 1.2251 1.2239 1.2249 2 1.2247 04/01/2021 GOLDGBPCHF 1.1947 1.1964 1.1931 1.1946 6 1.1951 04/01/2021 GOLDGBPJPY 139.86 140.06 139.74 139.86 4 139.915 04/01/2021 GOLDGBPUSD 1.3561 1.3577 1.3548 1.3561 45 1.3561 04/01/2021 GOLDUSDCAD 1.2768 1.2787 1.2766 1.2768 1 1.2786 04/01/2021 GOLDUSDCHF 0.8808 0.8813 0.8802 0.8807 16 0.8813 04/01/2021 GOLDUSDJPY 103.119 103.184 103.09 103.118 2 103.18 04/01/2021 GOLDEURUSDID 1.225 1.2252 1.224 1.225 13 1.2247 04/01/2021 GOLDGBPUSDID 1.3562 1.3578 1.3549 1.3562 91 1.3561 =================================================================================================================

Note: Traded Volume reflects the trades from 05:00 am of previous day to 02:00 am of current day.

Copyright Business Recorder, 2021