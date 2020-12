KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (December 29, 2020).

============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- OP-1 M.T Karachi Disc. Crude PNSC 27-12-2020 Oil OP-2 CT Disc. Palm Alpine Marine 27-12-2020 Confidence Oil Services SAPTL-3 APL Columbus Disc/Load CMA CGM Pakistan 28-12-2020 Container SAPTL-4 Cosco Disc/Load Cosco Saeed 27-12-2020 Taicang Container Karachi B-1 Mahavir Disc. Mogas Alpine Marine 28-12-2020 B-3/B-2 Mega Benefit Disc. Soya Ocean Services 17-12-2020 Beans Seed B-5 Smart Tina Disc. General Seahawks 26-12-2020 Cargo Pvt. Limited B-6/B-7 Wan Hai 613 Disc/Load Rahmat Shipping 25-12-2020 Container B-6/B-7 Xin Qing Dao Disc/Load Cosco Saeed 29-12-2020 Container Karachi B-8/B-9 Harrier Disc/Load Sharaf Shipping 27-12-2020 Hunter Container Agency B-11/B-10 Port Star Disc. Wheat North Star 23-12-2020 International B-11/B-12 Ince Disc. Wheat Crystal Sea 28-12-2020 Kastamonu Services B-13/B-14 Union Load Crystal Sea 26-12-2020 Explorer Clinkers Services B-14/B-15 Star Antares Disc. Wheat Bulk Shipping & 23-12-2020 Trading B-16/B-17 Cic Epos Disc Wheat Ocean Pride 09-12-2020 Shipping NMB-1 Al Hijrat Load Rice N.S Shipping Line - ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-20/B-21 Wooyang Disc. Golden Shipping 28-12-2020 Elite General Cargo B-24/B-25 Captain Disc. Rock Wma Shipcare 28-12-2020 Cherif Phosphate Service B-28/B-29 Diyala Disc./Load X-press Feeders 27-12-2020 Container Shipping ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Oriental Cosmos 29-12-2020 D/2500 Eastwind Shipping Chemical AMI 29-12-2020 D/2200 White Wilhelmsen Ship Services Spirit Paxi 28-12-2020 D/L Container Hapag Lloyd Pakistan Ubena 29-12-2020 D/L Container Golden Shipping Lines Heilan Rasing 29-12-2020 D/30611 General Cargo Seahawks Pvt Panagia Korona 29-12-2020 L/55000 Clinkers Seatrade Shipping Asvari 30-12-2020 D/2000 Chemical Alpine Marine Service Southampton 30-12-2020 D/L Container Hapag Lloyd Pakistan Express Botany Bay 30-12-2020 D/L Container Riazeda Pvt. Limited Barbara 30-12-2020 D/L Container X-Press Feeders Shipping OOCL Guangzhou 30-12-2020 D/L Container OOCL Pakistan ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Expected of Expected of Cargo Agent Vessel Sailing ============================================================================= APL Columbus 29-12-2020 Disc/Load Container CMA CGM Pakistan Wooyang Elite 29-12-2020 Disc. General Cargo Golden Shipping Lines ============================================================================= SHIPS DEPARTURES ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Cosco Taicang 29-12-2020 Container Ship N/A Wan Hai 613 29-12-2020 Container Ship N/A Smart Tina 29-12-2020 General Cargo N/A Diyala 29-12-2020 Container Ship N/A Seahope II 29-12-2020 Wheat N/A Harrier Hunter 29-12-2020 Container Ship N/A ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Jupiter Ace Palm Kernel Alpine 23.12.2020 MW-2 Best Harmony Cement Shabir Shipping 20.20.2020 MW-4 New Horizon Coal Wilhelmsen 27.12.2020 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT SBI Gemini Coal Wilhelmsen 26.12.2020 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Silver Palm Oil Alpine 28.12.2020 Ebaling ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Sphene Containers Maersk 28.12.2020 QICT MSC Rania Containers MSC Pak 28.12.2020 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Meltemi Gas Oil Trans Marine 28.12.2020 ----------------------------------------------------------------------------- Grain & Fertilizer Terminal ----------------------------------------------------------------------------- FAP Popl-S Wheat Asia Marine 24.12.2020 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Gas Athena LPG Mix M. International 28.12.2020 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Popi-S Wheat Asia Marine 29.12.2020 SBI Gemini Coal Water Link -do- MSC Rania Container MSC Pak -do- ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Expected Departure Date ============================================================================= Silver Ebalina Palm Oil Alpine 29.12.2020 ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= LNG Duhail LNG GSA 29.12.2020 Bregaglia Canola East Wind -do- GW Elena Coal Eastwind -do- MSC Asya Containers MSC Pak -do- Stelia Eagle Coal Sinotrans -do- Tiger Summer MEG East Wind -do- Maersk Kinloss Containers Maersk -do- Epic Bermuda LPG Ocean Services Waiting for Berthing Horizon Palm oil Alpine - African Terri Cement Global Maritime - Emmaris-2 Wheat Asia Marine - SN Harmony Steel Coil Serius - Gas Athena LPG M. International - Aristidis Palm Oil Alpine - Navig-8 Saph Palm Oil Alpine - Ageri Coal Wilhelmsen - Blue Cat Rice Ocean World - Chipal Brok Sun G. Cargo Sino Trans - Songa Chall NGE Palm Oil Alpine - VSC Poseidon Wheat Pak Linker - White Pur LPG Mix M. International - Stena Impeceable Palm Oil Alpine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Maersk Kinloss Containers Maersk 29.12.2020 =============================================================================

