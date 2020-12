KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Friday (December 18, 2020).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 Scirocco Disc. Mogas Apline Marine 15-12-2020 Service OP-2 Merapi Disc. Mogas Apline Marine 17-12-2020 Service SAPTL-4 Erving Dis. Load CMA CGM 16-12-2020 Container Pakistan B-1 Mahavir Disc. Mogas Apline Marine 16-12-2020 Service B-1/B-2 Navig8 Disc. Base Gac Pakistan 18-12-2020 Sirius Oil B-2/B-3 Bright Disc. Wheat North Star 30-11-2020 Venture International B-2 Zhe Hai 520 Load Crystal Sea 18-12-2020 Clinkers Services B-4 Union Trader Disc. Rock Wma Shipcare 11-12-2020 Phosphate Services B-4 Ksl Xinyang Disc. Legend 18-12-2020 General Cargo Shipping & Logistics B-5 Courageous Disc. DAP Bulk Shipping A 12-12-2020 B-5 Glovis Maple Load Ocean Services 18-12-2020 Clinkers B-6/B-7 X-press Disc/Load X-press Feeders 16-12-2020 Bardsey Container Shipping B-6/B-7 Cosco Disc/Load Cosco Saeed 18-12-2020 Rotterdam Containers Karachi B-8/B-9 Mol Grandeur Disc/Load Ocean Network 17-12-2020 Containers Express B-11/B-10 Chrysanthi S Disc. Wheat North Star 05-12-2020 International B-11/B/12 Mega Benefit Disc. Soya Ocean 17-12-2020 Bean Seeds Services B-13/B-14 Athos Disc. Wheat Eastwind 14-12-2020 Shipping B-14/B/15 Cic epos Disc. Wheat Ocean Pride 09-12-2020 Shipping B-16/B-17 Star Cleo Disc. Wheat Asia Marine 09-12-2020 ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-19 Evolution Load Barite Crystal Sea 13-12-2020 Lumps Service B/21 Jin Yun Load Ocean Services 17-12-2020 Clinkers B-24 Team Load Rice Asia Marine 05-12-2020 Challenge B-25 Nilufer Disc. White Alpine Marine 17-12-2020 Sulter Spirit Services B-27/B-26 Ym Excellence Dis. Load In shipping 15-12-2020 Container (Pvt.) Ltd B-28/B-29 Ever Dainty Disc/Load Greenpak 18-12-2020 Container Shipping ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Northern 18-12-2020 D/L Container Hapag Lloyd Pakistan Dedication Msc Hina 18-12-2020 D/L Container Msc Agency Pakistan Ince Kastamonu 18-12-2020 D/54750 Wheat Crystal Sea Services Ince Anadolu 18-12-2020 D/56500 Wheat Eastwind Shipping Al Mahboobah 19-12-2020 D/18825 Chemical Wilhelmsen Ship Service Bhairavi 19-12-2020 D/4000 Chemical Alpine Marine Services As Sicilia 19-12-2020 D/L Container Eastwind Shipping ============================================================================= SHIPS DEPARTURES ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Mahavir 18-12-2020 Tanker Alpine Marine Services Bright Venture 18-12-2020 Wheat North Star International Courageous 18-12-2020 Fertilizer Bulk Shipping Agencies Union Trader 18-12-2020 Rock Phosphate WMA Shipcare Service X-Press Bardsey 18-12-2020 Container Ship N/A YM Excellence 18-12-2020 Container Ship N/A ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Spinel Steel Asia Marine 16.12.2020 Product MW-2 Orhan Rice GSA 17.12.2020 MW-4 African Term Coal Wilhelmsen 16.12.2020 ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINERS TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT CMA CGM Containers CMA CGM 17.12.2020 Medea ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Gas Arma LPG Ocean World 14.12.2020 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Gas Zeus LPG M. International 16.12.2020 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Shao Shan-5 Wheat Ocean World 18.12.2020 NCC Najd Palm Oil Alpine -do- Voyager-1 Furnace Oil Alpine -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Spinel Steel Coil Asia Maritime 18.12.2020 CMA CGM Media Containers CMA CGM -do- Gas Armo LPG Ocean World -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Maersk Jalan Containers Maersk Pak 18.12.2020 Belgian Express Containers Hapag -do- The Black Smith Bitumen Trans Marine -do- Star Sirius Canola Alpine -do- Ce Zhuangh-He Coal Wilhelmsen -do- Bochem Palm Oil Alpine -do- Singapore Glory Harvest LPG M. International -do- Epic Bermuda LPG Ocean Services Waiting for berth Gas Amazon LPG M. International - New Spirit Coal GAC - Gemco Pyrenees Coal East Wind - Jal Kamal Coal East Wind - Maritime Palm Oil Alpine - Suzanne Atlantic Pride Palm Oil Alpine - CT Frontier Palm Oil Alpine - Silver Mille Palm Oil Alpine - FCL London Palm Oil Alpine - Jupiter Ace Palm Kernel Alpine - BW Donube Mogas Alpine - Popi-S Wheat Asia Marine - Bregagila Canola East Wind - Orhan Rice GSA - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Cape Male Containers 18.12.2020 Maersk Jalalan Containers Maersk Pak -do- Espercnza-N Containers 19.12.2020 =============================================================================

