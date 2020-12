KARACHI: The following transactions member to member subsequently reported on Tuesday (December 15, 2020).

============================================================================================================= MEMBERS HAVE SUBSEQUENTLY REPORTED THE FOLLOWING TRANSACTIONS MEMBER TO MEMBER ============================================================================================================= As on: 15-12-2020 ============================================================================================================= Member Name Member Name Company Turnover Rates Buyer Seller of Shares ============================================================================================================= Spectrum Sec. Topline Sec. Fauji Fert Bin Qa (R 500,000 7.31 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 7.31 Azee Sec. Fikree's (SMC) Ghandhara Ind. Ltd. 2,500 315.67 Total/Weighted Avg. Rate 2,500 315.67 Y.H. Sec. M. M. M. A. Khanani Hascol Petroleum 1,500 16.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,500 16.00 Alfalah Sec. JS Global Cap. Indus Motor 7,400 1,195.00 Total/Weighted Avg. Rate 7,400 1,195.00 Apex Capital MRA Sec. Ittehad Chemic.Ltd 5,000 34.00 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 34.00 ============================================================================================================= Total Turnover 516,400 =============================================================================================================

