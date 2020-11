Mutual Funds Association of Pakistan

KARACHI: Mutual Funds Association has issued open-end funds daily prices for Thursday (November 26, 2020)

=========================================================================================================================================================== Names Asset Manager Category Offer Repurchase Validity of Fund Price Price (Dates) =========================================================================================================================================================== AKD Aggressive Income AKD Investment Management Ltd Aggressive Fixed Income 52.7715 52.2489 25-Nov-20 Fund (AKD Income Fund) Alfalah GHP Income Multiplier Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Aggressive Fixed Income 56.601 54.7451 26-Nov-20 Askari High Yield Scheme Pak Oman Asset Management Co. Ltd Aggressive Fixed Income 108.2049 105.8135 26-Nov-20 BMA Chundrigar Road Savings Fund BMA Asset Management Co. Ltd Aggressive Fixed Income 8.5248 8.4404 26-Nov-20 Faysal Income & Growth Fund Faysal Asset Management Ltd Aggressive Fixed Income 112.06 109.86 26-Nov-20 Pakistan Income Enhancement Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Aggressive Fixed Income 56.6637 55.4114 25-Nov-20 UBL Growth & Income Fund UBL Fund Managers Ltd Aggressive Fixed Income 89.0492 87.5607 26-Nov-20 (United Growth & Income Fund)-Income Alfalah GHP Value Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Asset Allocation 59.5687 57.6155 26-Nov-20 Allied Finergy Fund ABL Asset Management Co. Ltd Asset Allocation 10.3939 10.0444 26-Nov-20 Askari Asset Allocation Fund-B Pak Oman Asset Management Co. Ltd Asset Allocation 41.1778 40.0465 26-Nov-20 AWT Asset Allocation Fund AWT Investments Ltd Asset Allocation 91.94 88.92 26-Nov-20 (Primus Investment Management Ltd) Faysal Asset Allocation Fund Faysal Asset Management Ltd Asset Allocation 55.82 54.19 26-Nov-20 Faysal Financial Value Fund Faysal Asset Management Ltd Asset Allocation 114.54 111.2 25-Nov-20 First Habib Asset Allocation Fund AL Habib Asset Management Ltd Asset Allocation 100.399 98.4304 26-Nov-20 (Habib Asset Management Ltd) Lakson Asset Allocation Lakson Investments Ltd Asset Allocation 154.608 150.837 25-Nov-20 Developed Markets Fund Lakson Tactical Fund Lakson Investments Ltd Asset Allocation 100.6684 98.213 26-Nov-20 MCB Pakistan Asset Allocation Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Asset Allocation 78.4429 75.8709 25-Nov-20 NBP Sarmaya Izafa Fund NBP Fund Management Ltd Asset Allocation 16.9239 16.369 26-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NIT Asset Allocation Fund National Investment Trust Ltd Asset Allocation 11.4607 11.1812 26-Nov-20 Pak Oman Advantage Asset Allocation Fund Pak Oman Asset Management Co. Ltd Asset Allocation 47.4599 46.156 26-Nov-20 UBL Asset Allocation Fund UBL Fund Managers Ltd Asset Allocation 151.2619 148.7334 25-Nov-20 HBL Multi Asset Fund HBL Asset Management Ltd Balanced 106.7928 104.4326 26-Nov-20 NBP Balanced Fund NBP Fund Management Ltd Balanced 19.2127 18.5827 26-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Pakistan Capital Market Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Balanced 11.49 11.24 25-Nov-20 Unit Trust of Pakistan JS Investments Ltd Balanced 166.39 160.93 26-Nov-20 ABL Special Saving Fund ABL Asset Management Co. Ltd Capital Protected 0 10.027 26-Nov-20 (ABL Special Saving Plan I) ABL Special Saving Fund ABL Asset Management Co. Ltd Capital Protected 10.4739 10.2364 26-Nov-20 (ABL Special Saving Plan II) ABL Special Saving Fund ABL Asset Management Co. Ltd Capital Protected 10.3661 10.1311 26-Nov-20 (ABL Special Saving Plan III) ABL Special Saving Fund ABL Asset Management Co. Ltd Capital Protected 0 10.0586 26-Nov-20 (ABL Special Saving Plan IV) UBL Special Savings Plan I UBL Fund Managers Ltd Capital Protected-Income 108.7156 108.4155 25-Nov-20 UBL Special Savings Plan II UBL Fund Managers Ltd Capital Protected-Income 108.8752 107.9808 25-Nov-20 UBL Special Savings Plan III UBL Fund Managers Ltd Capital Protected-Income 112.8694 111.9422 25-Nov-20 UBL Special Savings Plan IV UBL Fund Managers Ltd Capital Protected-Income 108.0866 107.3678 25-Nov-20 UBL Special Savings Plan V UBL Fund Managers Ltd Capital Protected-Income 101.0831 98.7986 25-Nov-20 UBL Special Savings Plan VI UBL Fund Managers Ltd Capital Protected-Income 105.4277 104.7266 25-Nov-20 UBL Special Savings Plan VIII UBL Fund Managers Ltd Capital Protected-Income 102.2815 100.5478 26-Nov-20 ABL Stock Fund ABL Asset Management Co. Ltd Equity 14.4627 14.1348 26-Nov-20 AKD Opportunity Fund AKD Investment Management Ltd Equity 95.85 93 25-Nov-20 Alfalah GHP Alpha Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Equity 67.32 65.11 26-Nov-20 Alfalah GHP Stock Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Equity 117.1333 113.9152 26-Nov-20 Atlas Stock Market Fund Atlas Asset Management Ltd Equity 652.2193 637.8049 26-Nov-20 AWT Stock Fund AWT Investments Ltd Equity 92.66 90.61 26-Nov-20 (Primus Investment Management Ltd) Faysal Stock Fund Faysal Asset Management Ltd Equity 52.78 51.24 25-Nov-20 First Capital Mutual Fund-B First Capital Investments Ltd Equity 0 7.4197 26-Nov-20 First Habib Stock Fund AL Habib Asset Management Ltd Equity 83.8648 82.2204 26-Nov-20 (Habib Asset Management Ltd) Golden Arrow Stock Fund AKD Investment Management Ltd Equity 10.9611 10.6418 25-Nov-20 (Golden Arrow Selected Stocks Fund)-B HBL Energy Fund HBL Asset Management Ltd Equity 10.953 10.7109 26-Nov-20 HBL Equity Fund HBL Asset Management Ltd Equity 121.5628 118.8762 26-Nov-20 HBL Growth Fund Class A HBL Asset Management Ltd Equity 0 0 26-Nov-20 (Formerly PICIC Growth Fund)-A HBL Growth Fund Class B HBL Asset Management Ltd Equity 0 17.2871 26-Nov-20 (Formerly PICIC Growth Fund)-B HBL Investment Fund Class B HBL Asset Management Ltd Equity 0 8.9287 26-Nov-20 (Formerly PICIC Investment Fund)-B HBL Investment Fund Class A HBL Asset Management Ltd Equity 0 0 26-Nov-20 (Formerly PICIC Investment Fund)-A HBL Stock Fund HBL Asset Management Ltd Equity 101.0303 98.2546 26-Nov-20 JS Growth Fund-A JS Investments Ltd Equity 174.79 169.05 26-Nov-20 JS Large Cap Fund JS Investments Ltd Equity 126.75 122.59 26-Nov-20 JS Value Fund-A JS Investments Ltd Equity 203.88 197.19 26-Nov-20 Lakson Equity Fund Lakson Investments Ltd Equity 105.4904 102.4178 26-Nov-20 MCB Pakistan Stock Market Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Equity 92.4916 89.4589 25-Nov-20 National Investment Unit Trust National Investment Trust Ltd Equity 66.85 64.89 26-Nov-20 NBP Financial Sector Fund NBP Fund Management Ltd Equity 9.181 8.88 26-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NBP Stock Fund NBP Fund Management Ltd Equity 14.9805 14.4893 26-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) UBL Financial Sector Fund UBL Fund Managers Ltd Equity 81.41 78.7407 26-Nov-20 UBL Stock Advantage Fund UBL Fund Managers Ltd Equity 74.43 72.38 26-Nov-20 ABL Financial Planning ABL Asset Management Co. Ltd Fund of Funds 101.2822 98.9857 25-Nov-20 Fund (Active Plan) ABL Financial Planning ABL Asset Management Co. Ltd Fund of Funds 116.2807 113.6442 25-Nov-20 Fund (Conservative Plan) ABL Financial Planning Fund ABL Asset Management Co. Ltd Fund of Funds 0 103.5568 25-Nov-20 (Strategic Allocation Plan) Alfalah GHP Prosperity Planning Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Fund of Funds 116.2976 113.7274 26-Nov-20 (Alfalah GHP Active Allocation Plan) Alfalah GHP Prosperity Planning Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Fund of Funds 109.2225 108.0021 26-Nov-20 (Alfalah GHP Conservative Allocation Plan) Alfalah GHP Prosperity Planning Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Fund of Funds 108.1309 106.3286 26-Nov-20 (Alfalah GHP Moderate Allocation Plan) HBL Financial Planning HBL Asset Management Ltd Fund of Funds 105.5856 103.2521 26-Nov-20 Fund (Active Allocation Plan) HBL Financial Planning Fund HBL Asset Management Ltd Fund of Funds 114.9019 112.3625 26-Nov-20 (Conservative Allocation Plan) HBL Financial Planning Fund HBL Asset Management Ltd Fund of Funds 0 106.0007 26-Nov-20 (Special Income Plan) JS Fund of Funds JS Investments Ltd Fund of Funds 60.93 58.93 25-Nov-20 Faysal Financial Planning Fund Faysal Asset Management Ltd Fund of Funds-CPPI 0 104.02 25-Nov-20 (Faysal Active Principal Preservation Plan) UBL Active Principal UBL Fund Managers Ltd Fund of Funds-CPPI 103.8683 103.8683 25-Nov-20 Preservation Plan II UBL Active Principal UBL Fund Managers Ltd Fund of Funds-CPPI 103.5687 103.5687 25-Nov-20 Preservation Plan III ABL Government Securities Fund-B ABL Asset Management Co. Ltd Income 10.3403 10.1635 26-Nov-20 ABL Income Fund ABL Asset Management Co. Ltd Income 10.3851 10.2075 26-Nov-20 Alfalah GHP Income Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Income 117.1832 115.8738 26-Nov-20 Alfalah GHP Sovereign Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Income 110.6865 109.4497 26-Nov-20 Askari Sovereign Yield Enhancer Pak Oman Asset Management Co. Ltd Income 103.8631 102.4165 26-Nov-20 Atlas Income Fund Atlas Asset Management Ltd Income 535.559 535.559 26-Nov-20 Atlas Sovereign Fund Atlas Asset Management Ltd Income 103.1922 103.1922 26-Nov-20 AWT Income Fund AWT Investments Ltd Income 110.13 108.89 26-Nov-20 (Primus Investment Management Ltd) Faysal Financial Sector Opportunity Fund Faysal Asset Management Ltd Income 106.71 104.61 26-Nov-20 Faysal Government Securities Fund Faysal Asset Management Ltd Income 104.35 102.3 26-Nov-20 Faysal MTS Fund Faysal Asset Management Ltd Income 106.07 103.99 25-Nov-20 Faysal Savings Growth Fund Faysal Asset Management Ltd Income 107.54 105.43 26-Nov-20 First Habib Income Fund AL Habib Asset Management Ltd Income 103.8286 102.8006 26-Nov-20 (Habib Asset Management Ltd) HBL Government Securities Fund-C HBL Asset Management Ltd Income 113.9754 113.9754 26-Nov-20 HBL Income Fund HBL Asset Management Ltd Income 113.7037 111.8085 26-Nov-20 JS Income Fund JS Investments Ltd Income 100.5221 98.3004 26-Nov-20 Lakson Income Fund Lakson Investments Ltd Income 104.9757 103.4243 26-Nov-20 MCB DCF Income Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Income 111.6323 109.7717 25-Nov-20 MCB Pakistan Sovereign Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Income 55.33 54.41 25-Nov-20 NBP Financial Sector Income Fund NBP Fund Management Ltd Income 10.7681 10.6478 26-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NBP Government Securities Plan I NBP Fund Management Ltd Income 10.2643 10.2386 25-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NBP Government Securities Savings Fund NBP Fund Management Ltd Income 10.606 10.4875 26-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NBP Income Opportunity Fund NBP Fund Management Ltd Income 11.2439 11.1183 26-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NBP Mahana Amdani Fund NBP Fund Management Ltd Income 10.605 10.4865 26-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NBP Savings Fund NBP Fund Management Ltd Income 10.1949 10.081 26-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NIT Government Bond Fund National Investment Trust Ltd Income 10.037 9.9376 26-Nov-20 NIT Income Fund National Investment Trust Ltd Income 10.3683 10.2656 26-Nov-20 Pak Oman Government Securities Fund Pak Oman Asset Management Co. Ltd Income 10.8177 10.8177 26-Nov-20 Pakistan Income Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Income 57.0796 55.8181 25-Nov-20 UBL Government Securities Fund UBL Fund Managers Ltd Income 107.4045 106.2044 26-Nov-20 UBL Income Opportunity Fund UBL Fund Managers Ltd Income 114.5659 112.6508 26-Nov-20 (UIOF) (UBL Financial Sector Bond Fund) AKD Index Tracker Fund AKD Investment Management Ltd Index Tracker 13 12.87 25-Nov-20 ABL Cash Fund ABL Asset Management Co. Ltd Money Market 10.2874 10.1987 27-Nov-20 AKD Cash Fund AKD Investment Management Ltd Money Market 51.8725 51.8725 25-Nov-20 Alfalah GHP Cash Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Money Market 514.8399 510.5133 26-Nov-20 Alfalah GHP Money Market Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Money Market 99.7535 98.6389 26-Nov-20 Askari Sovereign Cash Fund Pak Oman Asset Management Co. Ltd Money Market 102.6183 102.6183 27-Nov-20 Atlas Money Market Fund Atlas Asset Management Ltd Money Market 508.4056 508.4056 26-Nov-20 BMA Empress Cash Fund BMA Asset Management Co. Ltd Money Market 10.4931 10.3892 26-Nov-20 Faysal Money Market Fund Faysal Asset Management Ltd Money Market 103.9886 101.9496 27-Nov-20 First Habib Cash Fund AL Habib Asset Management Ltd Money Market 102.7507 100.736 26-Nov-20 (Habib Asset Management Ltd) HBL Cash Fund-C HBL Asset Management Ltd Money Market 101.4843 101.4843 27-Nov-20 HBL Money Market Fund HBL Asset Management Ltd Money Market 106.2827 105.0951 26-Nov-20 JS Cash Fund JS Investments Ltd Money Market 103.5316 102.3747 27-Nov-20 Lakson Money Market Fund Lakson Investments Ltd Money Market 101.0848 101.0848 27-Nov-20 MCB Cash Management Optimizer MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Money Market 100.9098 100.9098 26-Nov-20 NBP Government Securities Liquid Fund NBP Fund Management Ltd Money Market 10.3192 10.2039 26-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NBP Money Market Fund NBP Fund Management Ltd Money Market 9.996 9.8843 26-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NIT Money Market Fund National Investment Trust Ltd Money Market 9.7328 9.7328 27-Nov-20 (NIT Government Treasury Fund) Pakistan Cash Management Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Money Market 52.0953 51.5132 26-Nov-20 UBL Cash Fund UBL Fund Managers Ltd Money Market 102.7881 101.6266 27-Nov-20 UBL Liquidity Plus Fund-C UBL Fund Managers Ltd Money Market 101.0515 101.0515 27-Nov-20 UBL Money Market Fund UBL Fund Managers Ltd Money Market 104.2976 103.1322 27-Nov-20 Al Ameen Islamic Aggressive UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant 103.5853 102.4279 26-Nov-20 Income Fund-Income Aggressive Fixed Income Al Ameen Islamic UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant 103.8605 103.5679 25-Nov-20 Aggressive Income Plan I Aggressive Fixed Income ABL Islamic Asset ABL Asset Management Co. Ltd Shariah Compliant 10.5632 10.208 26-Nov-20 Allocation Fund Asset Allocation Al Ameen Islamic Asset UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant 128.7534 124.5318 26-Nov-20 Allocation Fund Asset Allocation Alfalah GHP Islamic Alfalah GHP Investment Management Ltd Shariah Compliant 92.1064 91.3324 26-Nov-20 Value Fund Asset Allocation Alhamra Islamic Asset Allocation Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Shariah Compliant 71.6284 69.2798 25-Nov-20 (Pak. Intl. Element Islamic Asset Allocation Fund) Asset Allocation Faysal Islamic Asset Faysal Asset Management Ltd Shariah Compliant 69.63 67.6 26-Nov-20 Allocation Fund Asset Allocation HBL Islamic Asset HBL Asset Management Ltd Shariah Compliant 111.6316 109.1645 26-Nov-20 Allocation Fund Asset Allocation HBL Islamic Asset HBL Asset Management Ltd Shariah Compliant 102.9754 102.3969 26-Nov-20 Allocation Fund Plan I Asset Allocation Lakson Islamic Tactical Fund Lakson Investments Ltd Shariah Compliant 94.7306 92.4201 26-Nov-20 Asset Allocation Meezan Asset Allocation Fund Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 43.6507 42.2195 26-Nov-20 Asset Allocation NBP Islamic Regular Income Fund NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 9.9124 9.5874 26-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Asset Allocation NBP Islamic Sarmaya Izafa Fund NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 16.3279 15.7925 25-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Asset Allocation Pak Oman Islamic Asset Allocation Fund Pak Oman Asset Management Co. Ltd Shariah Compliant 47.2928 45.9935 26-Nov-20 Asset Allocation Meezan Balanced Fund Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 15.4484 15.107 26-Nov-20 Balanced Fund Al Ameen Special Savings Fund (AISSP II) UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant 101.5675 99.8459 25-Nov-20 Capital Protected-Income NAFA Islamic Principal Protected Fund II NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 111.7843 111.7843 26-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Capital Protected Fund Meezan Gold Fund Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 87.9615 84.3327 25-Nov-20 Commodities ABL Islamic Stock Fund ABL Asset Management Co. Ltd Shariah Compliant Equity 15.1368 14.7936 26-Nov-20 AKD Islamic Stock Fund AKD Investment Management Ltd Shariah Compliant Equity 37.9876 36.8812 25-Nov-20 Al Ameen Islamic Energy Fund UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant Equity 91.0903 88.1036 26-Nov-20 Al Ameen Shariah Stock Fund UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant Equity 150.26 146.12 26-Nov-20 Al Meezan Mutual Fund Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant Equity 16.0552 15.7004 26-Nov-20 Alfalah GHP Islamic Stock Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Shariah Compliant Equity 49.9998 48.3604 26-Nov-20 Alhamra Islamic Stock Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Shariah Compliant Equity 10.3 9.96 25-Nov-20 (MCB Pakistan Islamic Stock Fund) Atlas Islamic Stock Fund Atlas Asset Management Ltd Shariah Compliant Equity 563.0301 550.5868 26-Nov-20 AWT Islamic Stock Fund AWT Investments Ltd Shariah Compliant Equity 93.6 92.55 26-Nov-20 (Primus Investment Management Ltd) Faysal Islamic Stock Fund Faysal Asset Management Ltd Shariah Compliant Equity 107.57 104.43 25-Nov-20 First Habib Islamic Stock Fund AL Habib Asset Management Ltd Shariah Compliant Equity 82.693 81.0716 26-Nov-20 (Habib Asset Management Ltd) HBL Islamic Equity Fund HBL Asset Management Ltd Shariah Compliant Equity 92.8387 90.7869 26-Nov-20 HBL Islamic Stock Fund HBL Asset Management Ltd Shariah Compliant Equity 111.6992 109.2306 26-Nov-20 JS Islamic Fund JS Investments Ltd Shariah Compliant Equity 95.49 92.35 26-Nov-20 Meezan Energy Fund Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant Equity 33.1338 32.0474 26-Nov-20 Meezan Islamic Fund Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant Equity 57.1227 55.8603 26-Nov-20 NBP Islamic Energy Fund NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant Equity 9.4329 9.1236 26-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NBP Islamic Stock Fund NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant Equity 11.9354 11.5441 26-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NIT Islamic Equity Fund National Investment Trust Ltd Shariah Compliant Equity 8.58 8.58 26-Nov-20 ABL Islamic Financial Planning ABL Asset Management Co. Ltd Shariah Compliant 108.7235 106.2583 25-Nov-20 Fund (Active Allocation Plan) Fund of Funds ABL Islamic Financial Planning ABL Asset Management Co. Ltd Shariah Compliant 110.3743 107.8717 25-Nov-20 Fund (Aggressive Allocation Plan) Fund of Funds ABL Islamic Financial Planning ABL Asset Management Co. Ltd Shariah Compliant 123.1569 120.3644 25-Nov-20 Fund (Conservative Allocation Plan) Fund of Funds ABL Islamic Financial Planning ABL Asset Management Co. Ltd Shariah Compliant 0 112.1024 25-Nov-20 Fund (Strategic Allocation Plan III) Fund of Funds ABL Islamic Financial Planning ABL Asset Management Co. Ltd Shariah Compliant 0 110.4303 25-Nov-20 Fund (Strategic Allocation Plan) Fund of Funds Al Ameen Islamic Active UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant 113.2301 113.2301 25-Nov-20 Allocation Plan X Fund of Funds Al Ameen Islamic Active UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant 121.3034 118.8773 25-Nov-20 Allocation Plan XI Fund of Funds Alfalah GHP Islamic Prosperity Planning Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 100.9106 26-Nov-20 (Alfalah GHP Islamic Active Allocation Plan II) Fund of Funds Alfalah GHP Islamic Prosperity Planning Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 89.7235 26-Nov-20 (Alfalah GHP Islamic Active Allocation Plan III) Fund of Funds Alfalah GHP Islamic Prosperity Planning Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Shariah Compliant 106.017 104.5404 26-Nov-20 (Alfalah GHP Islamic Balance Allocation Plan) Fund of Funds Alfalah GHP Islamic Prosperity Planning Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Shariah Compliant 110.4019 107.3687 26-Nov-20 (Alfalah GHP Islamic Moderate Allocation Plan) Fund of Funds Alhamra Islamic Active MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Shariah Compliant 0 0 25-Nov-20 Allocation Fund Fund of Funds Alhamra Islamic Active MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Shariah Compliant 0 0 25-Nov-20 Allocation Fund II Fund of Funds Atlas Islamic Fund of Funds Atlas Asset Management Ltd Shariah Compliant 567.4602 554.919 26-Nov-20 (Atlas Aggressive Allocation Islamic Plan) Fund of Funds Atlas Islamic Fund of Funds Atlas Asset Management Ltd Shariah Compliant 569.4601 556.8747 26-Nov-20 (Atlas Conservative Allocation Islamic Plan) Fund of Funds Atlas Islamic Fund of Funds Atlas Asset Management Ltd Shariah Compliant 568.3922 555.8304 26-Nov-20 (Atlas Moderate Allocation Islamic Plan) Fund of Funds HBL Islamic Financial Planning HBL Asset Management Ltd Shariah Compliant 106.085 103.7405 26-Nov-20 Fund (Active Allocation Plan) Fund of Funds HBL Islamic Financial Planning HBL Asset Management Ltd Shariah Compliant 113.5396 111.0303 26-Nov-20 Fund (Conservative Allocation Plan) Fund of Funds JS Islamic Hybrid Fund JS Investments Ltd Shariah Compliant 45.16 43.67 25-Nov-20 of Funds (Mufeed) Fund of Funds JS Islamic Hybrid Fund JS Investments Ltd Shariah Compliant 65.76 65.38 25-Nov-20 of Funds (Mustahkem) Fund of Funds JS Islamic Hybrid Fund JS Investments Ltd Shariah Compliant 78.06 78.06 7-Nov-20 of Funds (Mustanad) Fund of Funds JS Islamic Hybrid Fund JS Investments Ltd Shariah Compliant 70.72 68.4 25-Nov-20 of Funds (Mutanasib) Fund of Funds Meezan Financial Planning Fund Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 71.5199 69.9393 25-Nov-20 of Funds (Aggressive) Fund of Funds Meezan Financial Planning Fund Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 65.244 64.515 25-Nov-20 of Funds (Conservative) Fund of Funds Meezan Financial Planning Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 56.3053 25-Nov-20 Fund of Funds (MAAP I) Fund of Funds Meezan Financial Planning Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 66.2648 65.1604 25-Nov-20 Fund of Funds (Moderate) Fund of Funds Meezan Strategic Allocation Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 41.4939 25-Nov-20 Fund (MSAP I) Fund of Funds Meezan Strategic Allocation Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 41.3409 25-Nov-20 Fund (MSAP II) Fund of Funds Meezan Strategic Allocation Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 40.1373 25-Nov-20 Fund (MSAP III) Fund of Funds Meezan Strategic Allocation Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 40.8443 25-Nov-20 Fund (MSAP IV) Fund of Funds Meezan Strategic Allocation Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 47.5961 25-Nov-20 Fund (MSAP V) Fund of Funds NAFA Islamic Active NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 125.9392 125.9392 26-Nov-20 Allocation Plan I (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds NAFA Islamic Active NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 123.3664 123.3664 26-Nov-20 Allocation Plan II (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds NAFA Islamic Active NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 116.4354 116.4354 26-Nov-20 Allocation Plan III (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds NAFA Islamic Active NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 104.7907 104.7907 26-Nov-20 Allocation Plan IV (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds NAFA Islamic Active NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 94.8049 94.8049 25-Nov-20 Allocation Plan V (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds NAFA Islamic Active NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 94.1765 94.1765 26-Nov-20 Allocation Plan VI (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds NAFA Islamic Active NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 99.0466 99.0466 26-Nov-20 Allocation Plan VII (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds NAFA Islamic Active NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 113.8886 113.8886 26-Nov-20 Allocation Plan VIII (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds ABL Islamic Financial Planning ABL Asset Management Co. Ltd Shariah Compliant 0 107.9927 25-Nov-20 Fund (Capital Preservation Plan I) Fund of Funds-CPPI Al Ameen Islamic Active UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant 107.8512 107.8512 25-Nov-20 Principal Preservation Plan II Fund of Funds-CPPI Al Ameen Islamic Active UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant 108.4895 108.4895 25-Nov-20 Principal Preservation Plan III Fund of Funds-CPPI Al Ameen Islamic Active UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant 116.3759 114.0484 25-Nov-20 Principal Preservation Plan IV Fund of Funds-CPPI Alfalah GHP Islamic Prosperity Alfalah GHP Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 102.7183 26-Nov-20 Planning Fund (Capital Preservation Plan IV) Fund of Funds-CPPI Alfalah GHP Islamic Prosperity Alfalah GHP Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 102.6871 26-Nov-20 Planning Fund (Capital Preservation Plan V) Fund of Funds-CPPI Atlas Islamic Fund of Funds Atlas Asset Management Ltd Shariah Compliant 0 517.0187 26-Nov-20 (Atlas Islamic Capital Preservation Plan) Fund of Funds-CPPI Faysal Islamic Financial Planning Fund Faysal Asset Management Ltd Shariah Compliant 0 106.43 25-Nov-20 (Faysal Sharia Capital Preservation Plan III) Fund of Funds-CPPI Faysal Islamic Financial Planning Fund Faysal Asset Management Ltd Shariah Compliant 0 100.87 25-Nov-20 (Faysal Sharia Capital Preservation Plan IV) Fund of Funds-CPPI Faysal Islamic Financial Planning Fund Faysal Asset Management Ltd Shariah Compliant 0 96.68 25-Nov-20 (Faysal Sharia Capital Preservation Plan V) Fund of Funds-CPPI Faysal Sharia Planning Fund Faysal Asset Management Ltd Shariah Compliant 0 107.23 25-Nov-20 (Faysal Sharia Capital Preservation Plan II) Fund of Funds-CPPI Faysal Sharia Planning Fund Faysal Asset Management Ltd Shariah Compliant 0 104.11 25-Nov-20 (Faysal Sharia Capital Preservation Plan) Fund of Funds-CPPI JS Islamic Hybrid Fund of Funds JS Investments Ltd Shariah Compliant 91.76 88.75 25-Nov-20 (JS Islamic Capital Preservation Allocation Plan VIII) Fund of Funds-CPPI JS Islamic Hybrid Fund of Funds III JS Investments Ltd Shariah Compliant 97.11 93.92 25-Nov-20 (JS Islamic Capital Preservation Allocation Plan VI) Fund of Funds-CPPI JS Islamic Hybrid Fund of Funds II JS Investments Ltd Shariah Compliant 101.6 98.26 25-Sep-20 (JS Islamic Capital Preservation Allocation Plan III) Fund of Funds-CPPI JS Islamic Hybrid Fund of Funds II JS Investments Ltd Shariah Compliant 98.09 98.09 25-Nov-20 (JS Islamic Capital Preservation Allocation Plan IV) Fund of Funds-CPPI JS Islamic Hybrid Fund of Funds II JS Investments Ltd Shariah Compliant 98.58 95.34 25-Nov-20 (JS Islamic Capital Preservation Allocation Plan V) Fund of Funds-CPPI JS Islamic Hybrid Fund of Funds III JS Investments Ltd Shariah Compliant 107.77 104.23 25-Nov-20 (JS Islamic Capital Preservation Allocation Plan IX) Fund of Funds-CPPI JS Islamic Hybrid Fund of Funds III JS Investments Ltd Shariah Compliant 96.96 93.78 25-Nov-20 (JS Islamic Capital Preservation Allocation Plan VII) Fund of Funds-CPPI Meezan Strategic Allocation Fund Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 52.6325 25-Nov-20 (Meezan Capital Preservation Plan III) Fund of Funds-CPPI Meezan Strategic Allocation Fund II Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 51.6347 25-Nov-20 (Meezan Capital Preservation Plan IV) Fund of Funds-CPPI Meezan Strategic Allocation Fund II Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 52.1099 25-Nov-20 (Meezan Capital Preservation Plan V) Fund of Funds-CPPI Meezan Strategic Allocation Fund II Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 51.8743 25-Nov-20 (Meezan Capital Preservation Plan VI) Fund of Funds-CPPI Meezan Strategic Allocation Fund II Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 50.9153 25-Nov-20 (Meezan Capital Preservation Plan VII) Fund of Funds-CPPI Meezan Strategic Allocation Fund II Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 50.7668 25-Nov-20 (Meezan Capital Preservation Plan VIII) Fund of Funds-CPPI Meezan Strategic Allocation Fund III Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 52.6091 25-Nov-20 (Meezan Capital Preservation Plan IX) Fund of Funds-CPPI NAFA Islamic Capital NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 109.4239 109.4239 26-Nov-20 Preservation Plan I (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds-CPPI NAFA Islamic Capital NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 105.7538 105.7538 26-Nov-20 Preservation Plan II (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds-CPPI NAFA Islamic Capital NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 102.3352 102.3352 26-Nov-20 Preservation Plan III (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds-CPPI NAFA Islamic Capital NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 100.9407 100.9407 26-Nov-20 Preservation Plan IV (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds-CPPI NBP Islamic Capital NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 100.2307 100.2307 26-Nov-20 Preservation Plan V (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds-CPPI Atlas Islamic Fund of Funds Atlas Asset Management Ltd Shariah Compliant 500 500 26-Nov-20 (Atlas Islamic Dividend Plan) Fund of Funds-Income 786 Smart Fund 786 Investments Ltd Shariah Compliant Income 83.3104 82.4855 24-Nov-20 (Dawood Income Fund) (Dawood Capital Management Ltd) ABL Islamic Income Fund ABL Asset Management Co. Ltd Shariah Compliant Income 10.6473 10.4652 26-Nov-20 (ABL Islamic Cash Fund) AKD Islamic Income Fund AKD Investment Management Ltd Shariah Compliant Income 52.0977 51.5819 25-Nov-20 Al Ameen Islamic Sovereign Fund-C UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant Income 104.635 103.4658 26-Nov-20 Alfalah GHP Islamic Income Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Shariah Compliant Income 103.7123 102.5534 26-Nov-20 Alhamra Daily Dividend Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Shariah Compliant Income 101.13 100 26-Nov-20 Alhamra Islamic Income Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Shariah Compliant Income 106.331 104.5587 25-Nov-20 (MCB Islamic Income Fund)-A Atlas Islamic Income Fund Atlas Asset Management Ltd Shariah Compliant Income 516.6556 516.6556 26-Nov-20 AWT Islamic Income Fund AWT Investments Ltd Shariah Compliant Income 108.23 105.83 26-Nov-20 (Primus Investment Management Ltd) Faysal Islamic Savings Growth Fund Faysal Asset Management Ltd Shariah Compliant Income 108.02 105.9 26-Nov-20 First Habib Islamic Income Fund AL Habib Asset Management Ltd Shariah Compliant Income 101.7168 100.7097 26-Nov-20 (Habib Asset Management Ltd) HBL Islamic Income Fund HBL Asset Management Ltd Shariah Compliant Income 105.1267 103.3745 26-Nov-20 JS Islamic Income Fund JS Investments Ltd Shariah Compliant Income 106.2193 105.0324 26-Nov-20 Meezan Islamic Income Fund-B Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant Income 53.2546 52.9555 26-Nov-20 Meezan Sovereign Fund Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant Income 53.7411 53.4392 26-Nov-20 NBP Active Allocation NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant Income 10.2335 10.2335 26-Nov-20 Riba Free Savings Fund (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NBP Islamic Income Fund NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant Income 10.1804 10.0666 26-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NBP Islamic Mahana Amdani Fund NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant Income 10.4205 10.3041 25-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NBP Islamic Savings Fund NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant Income 9.8599 9.7497 27-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NBP Riba Free Savings Fund NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant Income 10.6285 10.5097 26-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NIT Islamic Income Fund National Investment Trust Ltd Shariah Compliant Income 9.7728 9.7728 26-Nov-20 Pak Oman Advantage Pak Oman Asset Management Co. Ltd Shariah Compliant Income 54.4945 53.8856 26-Nov-20 Islamic Income Fund KSE Meezan Index Fund Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 65.5808 63.9751 26-Nov-20 Index Tracker ABL Islamic Cash Fund ABL Asset Management Co. Ltd Shariah Compliant 10.116 10 26-Nov-20 Money Market Al Ameen Islamic Cash Fund UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant 100.624 100.624 27-Nov-20 Money Market Al Ameen Islamic Cash Plan I UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant 100 100 26-Nov-20 Money Market Alfalah Islamic Rozana Amdani Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Shariah Compliant 100.565 100 26-Nov-20 Money Market Alhamra Islamic Money Market Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Shariah Compliant 100.6345 99.51 26-Nov-20 (MCB Pakistan Frequent Payout Fund) Money Market Faysal Halal Amdani Fund Faysal Asset Management Ltd Shariah Compliant 104.8893 102.8326 27-Nov-20 Money Market Faysal Islamic Cash Fund Faysal Asset Management Ltd Shariah Compliant 102 99 26-Nov-20 Money Market HBL Islamic Money Market Fund HBL Asset Management Ltd Shariah Compliant 102.6047 101.4582 26-Nov-20 Money Market JS Islamic Daily Dividend Fund JS Investments Ltd Shariah Compliant 101.13 100 26-Nov-20 Money Market Meezan Cash Fund Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 51.6781 51.6781 26-Nov-20 Money Market Meezan Rozana Amdani Fund Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 50 50 26-Nov-20 Money Market NBP Islamic Daily Dividend Fund NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 10.113 10 26-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Money Market NBP Islamic Money Market Fund NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 10.3978 10.2816 26-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Money Market =========================================================================================================================================================== Name of Funds Asset Manager Net Asset Validity Value (Dates) =========================================================================================================================================================== NIT Pension Fund National Investment Trust Ltd 16.2273 25-Nov-20 UBL Retirement Saving Fund UBL Fund Managers Ltd 155.1 25-Nov-20 ABL Pension Fund ABL Asset Management Co. Ltd 180.8382 26-Nov-20 Alfalah GHP Pension Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd 128.7768 26-Nov-20 Atlas Pension Fund Atlas Asset Management Ltd 317.28 26-Nov-20 HBL Pension Fund HBL Asset Management Ltd 206.9228 26-Nov-20 JS Pension Savings Fund JS Investments Ltd 298.66 26-Nov-20 NAFA Pension Fund NBP Fund Management Ltd 190.9129 26-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NIT Pension Fund National Investment Trust Ltd 15.3246 26-Nov-20 Pakistan Pension Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd 307.08 25-Nov-20 UBL Retirement Saving Fund UBL Fund Managers Ltd 272.122 26-Nov-20 ABL Pension Fund ABL Asset Management Co. Ltd 155.1415 26-Nov-20 Alfalah GHP Pension Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd 77.8931 26-Nov-20 Atlas Pension Fund Atlas Asset Management Ltd 536.63 26-Nov-20 HBL Pension Fund HBL Asset Management Ltd 375.2209 26-Nov-20 JS Pension Savings Fund JS Investments Ltd 442.21 26-Nov-20 NAFA Pension Fund NBP Fund Management Ltd 325.3148 26-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NIT Pension Fund National Investment Trust Ltd 9.4014 26-Nov-20 Pakistan Pension Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd 508.24 25-Nov-20 UBL Retirement Saving Fund UBL Fund Managers Ltd 716.141 26-Nov-20 ABL Pension Fund ABL Asset Management Co. Ltd 145.1492 26-Nov-20 Alfalah GHP Pension Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd 127.3865 26-Nov-20 Atlas Pension Fund Atlas Asset Management Ltd 291.63 26-Nov-20 HBL Pension Fund HBL Asset Management Ltd 181.1874 26-Nov-20 JS Pension Savings Fund JS Investments Ltd 241.28 26-Nov-20 NAFA Pension Fund NBP Fund Management Ltd 165.4822 26-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NIT Pension Fund National Investment Trust Ltd 14.2128 26-Nov-20 Pakistan Pension Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd 271.04 25-Nov-20 UBL Retirement Saving Fund UBL Fund Managers Ltd 215.452 26-Nov-20 Meezan Tahaffuz Pension Fund Al Meezan Investment Management Ltd 162.32 25-Nov-20 ABL Islamic Pension Fund ABL Asset Management Co. Ltd 131.475 26-Nov-20 Al Ameen Islamic Retirement Savings Fund UBL Fund Managers Ltd 194.968 26-Nov-20 Alfalah GHP Islamic Pension Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd 118.9178 26-Nov-20 Alhamra Islamic Pension Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd 234.73 25-Nov-20 (Pakistan Islamic Pension Fund) Atlas Pension Islamic Fund Atlas Asset Management Ltd 242.81 26-Nov-20 HBL Islamic Pension Fund HBL Asset Management Ltd 166.6029 26-Nov-20 JS Islamic Pension Savings Fund JS Investments Ltd 241.46 26-Nov-20 Meezan Tahaffuz Pension Fund Al Meezan Investment Management Ltd 272.1888 26-Nov-20 NAFA Islamic Pension Fund NBP Fund Management Ltd 151.4273 26-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NIT Islamic Pension Fund National Investment Trust Ltd 13.1037 26-Nov-20 ABL Islamic Pension Fund ABL Asset Management Co. Ltd 163.8447 26-Nov-20 Al Ameen Islamic Retirement Savings Fund UBL Fund Managers Ltd 704.7915 26-Nov-20 Alfalah GHP Islamic Pension Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd 84.2173 26-Nov-20 Alhamra Islamic Pension Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd 552.58 25-Nov-20 (Pakistan Islamic Pension Fund) Atlas Pension Islamic Fund Atlas Asset Management Ltd 653.99 26-Nov-20 HBL Islamic Pension Fund HBL Asset Management Ltd 406.5311 26-Nov-20 JS Islamic Pension Savings Fund JS Investments Ltd 611.39 26-Nov-20 Meezan Tahaffuz Pension Fund Al Meezan Investment Management Ltd 477.2285 26-Nov-20 NAFA Islamic Pension Fund NBP Fund Management Ltd 322.9124 26-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NIT Islamic Pension Fund National Investment Trust Ltd 10.0707 26-Nov-20 ABL Islamic Pension Fund ABL Asset Management Co. Ltd 127.2892 26-Nov-20 Al Ameen Islamic Retirement Savings Fund UBL Fund Managers Ltd 188.3368 26-Nov-20 Alfalah GHP Islamic Pension Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd 117.7071 26-Nov-20 Alhamra Islamic Pension Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd 212.09 25-Nov-20 (Pakistan Islamic Pension Fund) Atlas Pension Islamic Fund Atlas Asset Management Ltd 256.71 26-Nov-20 HBL Islamic Pension Fund HBL Asset Management Ltd 163.2329 26-Nov-20 JS Islamic Pension Savings Fund JS Investments Ltd 211.07 26-Nov-20 Meezan Tahaffuz Pension Fund Al Meezan Investment Management Ltd 262.3929 26-Nov-20 NAFA Islamic Pension Fund NBP Fund Management Ltd 154.739 26-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NIT Islamic Pension Fund National Investment Trust Ltd 13.1683 26-Nov-20 ===========================================================================================================================================================

