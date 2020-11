Mutual Funds Association of Pakistan

KARACHI: Mutual Funds Association has issued open-end funds daily prices for Monday (November 23, 2020)

=========================================================================================================================================================== Names Asset Manager Category Offer Repurchase Validity of Fund Price Price (Dates) =========================================================================================================================================================== AKD Aggressive Income AKD Investment Management Ltd Aggressive Fixed Income 52.7532 52.2308 23-Nov-20 Fund (AKD Income Fund) Alfalah GHP Income Multiplier Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Aggressive Fixed Income 56.5751 54.7201 23-Nov-20 Askari High Yield Scheme Pak Oman Asset Management Co. Ltd Aggressive Fixed Income 108.1664 105.7759 23-Nov-20 BMA Chundrigar Road Savings Fund BMA Asset Management Co. Ltd Aggressive Fixed Income 8.5214 8.437 23-Nov-20 Faysal Income & Growth Fund Faysal Asset Management Ltd Aggressive Fixed Income 112.01 109.81 23-Nov-20 Pakistan Income Enhancement Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Aggressive Fixed Income 56.6396 55.3878 23-Nov-20 UBL Growth & Income Fund UBL Fund Managers Ltd Aggressive Fixed Income 89.0191 87.5311 23-Nov-20 (United Growth & Income Fund)-Income Alfalah GHP Value Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Asset Allocation 57.9409 56.0411 23-Nov-20 Allied Finergy Fund ABL Asset Management Co. Ltd Asset Allocation 10.0403 9.7026 23-Nov-20 Askari Asset Allocation Fund-B Pak Oman Asset Management Co. Ltd Asset Allocation 40.2526 39.1467 23-Nov-20 AWT Asset Allocation Fund AWT Investments Ltd Asset Allocation 91.83 88.81 23-Nov-20 (Primus Investment Management Ltd) Faysal Asset Allocation Fund Faysal Asset Management Ltd Asset Allocation 52.7 51.16 23-Nov-20 Faysal Financial Value Fund Faysal Asset Management Ltd Asset Allocation 114.5 111.16 23-Nov-20 First Habib Asset Allocation Fund AL Habib Asset Management Ltd Asset Allocation 97.909 95.9892 23-Nov-20 (Habib Asset Management Ltd) Lakson Asset Allocation Lakson Investments Ltd Asset Allocation 154.5475 150.778 21-Nov-20 Developed Markets Fund Lakson Tactical Fund Lakson Investments Ltd Asset Allocation 98.6499 96.2438 23-Nov-20 MCB Pakistan Asset Allocation Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Asset Allocation 77.747 75.1978 23-Nov-20 NBP Sarmaya Izafa Fund NBP Fund Management Ltd Asset Allocation 16.7489 16.1997 22-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NIT Asset Allocation Fund National Investment Trust Ltd Asset Allocation 11.184 10.9112 23-Nov-20 Pak Oman Advantage Pak Oman Asset Management Co. Ltd Asset Allocation 46.3026 45.0305 23-Nov-20 Asset Allocation Fund UBL Asset Allocation Fund UBL Fund Managers Ltd Asset Allocation 149.8851 147.3796 23-Nov-20 HBL Multi Asset Fund HBL Asset Management Ltd Balanced 104.3119 102.0066 23-Nov-20 NBP Balanced Fund NBP Fund Management Ltd Balanced 18.9039 18.2841 23-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Pakistan Capital Market Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Balanced 11.39 11.14 23-Nov-20 Unit Trust of Pakistan JS Investments Ltd Balanced 162.15 156.83 23-Nov-20 ABL Special Saving Fund ABL Asset Management Co. Ltd Capital Protected 0 10.0188 23-Nov-20 (ABL Special Saving Plan I) ABL Special Saving Fund ABL Asset Management Co. Ltd Capital Protected 10.4683 10.2309 23-Nov-20 (ABL Special Saving Plan II) ABL Special Saving Fund ABL Asset Management Co. Ltd Capital Protected 10.359 10.1241 23-Nov-20 (ABL Special Saving Plan III) ABL Special Saving Fund ABL Asset Management Co. Ltd Capital Protected 0 10.0584 23-Nov-20 (ABL Special Saving Plan IV) UBL Special Savings Plan I UBL Fund Managers Ltd Capital Protected-Income 108.688 108.388 23-Nov-20 UBL Special Savings Plan II UBL Fund Managers Ltd Capital Protected-Income 108.8451 107.9509 23-Nov-20 UBL Special Savings Plan III UBL Fund Managers Ltd Capital Protected-Income 112.8474 111.9204 23-Nov-20 UBL Special Savings Plan IV UBL Fund Managers Ltd Capital Protected-Income 108.0582 107.3396 23-Nov-20 UBL Special Savings Plan V UBL Fund Managers Ltd Capital Protected-Income 101.0577 98.7738 23-Nov-20 UBL Special Savings Plan VI UBL Fund Managers Ltd Capital Protected-Income 105.4043 104.7034 23-Nov-20 UBL Special Savings Plan VIII UBL Fund Managers Ltd Capital Protected-Income 102.264 100.5306 23-Nov-20 ABL Stock Fund ABL Asset Management Co. Ltd Equity 13.9101 13.5947 23-Nov-20 AKD Opportunity Fund AKD Investment Management Ltd Equity 93.9 91.15 23-Nov-20 Alfalah GHP Alpha Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Equity 64.71 62.59 23-Nov-20 Alfalah GHP Stock Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Equity 112.6423 109.5476 23-Nov-20 Atlas Stock Market Fund Atlas Asset Management Ltd Equity 628.1187 614.2369 23-Nov-20 AWT Stock Fund AWT Investments Ltd Equity 89.26 87.28 23-Nov-20 (Primus Investment Management Ltd) Faysal Stock Fund Faysal Asset Management Ltd Equity 51.77 50.26 23-Nov-20 First Capital Mutual Fund-B First Capital Investments Ltd Equity 0 7.0943 23-Nov-20 First Habib Stock Fund AL Habib Asset Management Ltd Equity 81.0574 79.468 23-Nov-20 (Habib Asset Management Ltd) Golden Arrow Stock Fund AKD Investment Management Ltd Equity 10.7685 10.4549 23-Nov-20 (Golden Arrow Selected Stocks Fund)-B HBL Energy Fund HBL Asset Management Ltd Equity 10.3822 10.1527 23-Nov-20 HBL Equity Fund HBL Asset Management Ltd Equity 118.9466 116.3178 23-Nov-20 HBL Growth Fund Class A HBL Asset Management Ltd Equity 0 0 23-Nov-20 (Formerly PICIC Growth Fund)-A HBL Growth Fund Class B HBL Asset Management Ltd Equity 0 16.764 23-Nov-20 (Formerly PICIC Growth Fund)-B HBL Investment Fund Class B HBL Asset Management Ltd Equity 0 8.6598 23-Nov-20 (Formerly PICIC Investment Fund)-B HBL Investment Fund Class A HBL Asset Management Ltd Equity 0 0 23-Nov-20 (Formerly PICIC Investment Fund)-A HBL Stock Fund HBL Asset Management Ltd Equity 97.9326 95.242 23-Nov-20 JS Growth Fund-A JS Investments Ltd Equity 169.09 163.54 23-Nov-20 JS Large Cap Fund JS Investments Ltd Equity 122.44 118.42 23-Nov-20 JS Value Fund-A JS Investments Ltd Equity 196.84 190.38 23-Nov-20 Lakson Equity Fund Lakson Investments Ltd Equity 102.2505 99.2723 23-Nov-20 MCB Pakistan Stock Market Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Equity 91.0665 88.0806 23-Nov-20 National Investment Unit Trust National Investment Trust Ltd Equity 64.95 63.05 23-Nov-20 NBP Financial Sector Fund NBP Fund Management Ltd Equity 8.9686 8.6745 23-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NBP Stock Fund NBP Fund Management Ltd Equity 14.4261 13.9531 23-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) UBL Financial Sector Fund UBL Fund Managers Ltd Equity 79.8035 77.1869 23-Nov-20 UBL Stock Advantage Fund UBL Fund Managers Ltd Equity 72.67 70.67 20-Nov-20 ABL Financial Planning ABL Asset Management Co. Ltd Fund of Funds 101.0051 98.7149 20-Nov-20 Fund (Active Plan) ABL Financial Planning ABL Asset Management Co. Ltd Fund of Funds 116.1597 113.5259 20-Nov-20 Fund (Conservative Plan) ABL Financial Planning ABL Asset Management Co. Ltd Fund of Funds 0 103.2734 20-Nov-20 Fund (Strategic Allocation Plan) Alfalah GHP Prosperity Planning Alfalah GHP Investment Management Ltd Fund of Funds 113.4661 110.9584 23-Nov-20 Fund (Alfalah GHP Active Allocation Plan) Alfalah GHP Prosperity Planning Alfalah GHP Investment Management Ltd Fund of Funds 108.6834 107.469 23-Nov-20 Fund (Alfalah GHP Conservative Allocation Plan) Alfalah GHP Prosperity Planning Alfalah GHP Investment Management Ltd Fund of Funds 106.8977 105.116 23-Nov-20 Fund (Alfalah GHP Moderate Allocation Plan) HBL Financial Planning HBL Asset Management Ltd Fund of Funds 103.913 101.6165 23-Nov-20 Fund (Active Allocation Plan) HBL Financial Planning HBL Asset Management Ltd Fund of Funds 114.182 111.6585 23-Nov-20 Fund (Conservative Allocation Plan) HBL Financial Planning HBL Asset Management Ltd Fund of Funds 0 105.9481 23-Nov-20 Fund (Special Income Plan) JS Fund of Funds JS Investments Ltd Fund of Funds 60.79 58.79 21-Nov-20 Faysal Financial Planning Fund Faysal Asset Management Ltd Fund of Funds-CPPI 0 104.15 20-Nov-20 (Faysal Active Principal Preservation Plan) UBL Active Principal Preservation Plan II UBL Fund Managers Ltd Fund of Funds-CPPI 103.7886 103.7886 21-Nov-20 UBL Active Principal Preservation Plan III UBL Fund Managers Ltd Fund of Funds-CPPI 103.4897 103.4897 21-Nov-20 ABL Government Securities Fund-B ABL Asset Management Co. Ltd Income 10.3394 10.1626 23-Nov-20 ABL Income Fund ABL Asset Management Co. Ltd Income 10.3832 10.2056 23-Nov-20 Alfalah GHP Income Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Income 117.1264 115.8177 23-Nov-20 Alfalah GHP Sovereign Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Income 110.6327 109.3965 23-Nov-20 Askari Sovereign Yield Enhancer Pak Oman Asset Management Co. Ltd Income 103.8624 102.4158 23-Nov-20 Atlas Income Fund Atlas Asset Management Ltd Income 535.4004 535.4004 23-Nov-20 Atlas Sovereign Fund Atlas Asset Management Ltd Income 103.1658 103.1658 23-Nov-20 AWT Income Fund AWT Investments Ltd Income 110.07 108.84 23-Nov-20 (Primus Investment Management Ltd) Faysal Financial Sector Opportunity Fund Faysal Asset Management Ltd Income 106.66 104.56 23-Nov-20 Faysal Government Securities Fund Faysal Asset Management Ltd Income 104.28 102.23 23-Nov-20 Faysal MTS Fund Faysal Asset Management Ltd Income 106.04 103.96 23-Nov-20 Faysal Savings Growth Fund Faysal Asset Management Ltd Income 107.49 105.38 23-Nov-20 First Habib Income Fund AL Habib Asset Management Ltd Income 103.7914 102.7638 23-Nov-20 (Habib Asset Management Ltd) HBL Government Securities Fund-C HBL Asset Management Ltd Income 113.9617 113.9617 23-Nov-20 HBL Income Fund HBL Asset Management Ltd Income 113.6523 111.758 23-Nov-20 JS Income Fund JS Investments Ltd Income 100.4682 98.2478 23-Nov-20 Lakson Income Fund Lakson Investments Ltd Income 104.9282 103.3775 23-Nov-20 MCB DCF Income Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Income 111.5968 109.7368 23-Nov-20 MCB Pakistan Sovereign Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Income 55.31 54.39 23-Nov-20 NBP Financial Sector Income Fund NBP Fund Management Ltd Income 10.7598 10.6396 22-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NBP Government Securities Plan I NBP Fund Management Ltd Income 10.2603 10.2346 22-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NBP Government Securities Savings Fund NBP Fund Management Ltd Income 10.6031 10.4846 23-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NBP Income Opportunity Fund NBP Fund Management Ltd Income 11.2355 11.11 22-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NBP Mahana Amdani Fund NBP Fund Management Ltd Income 10.5992 10.4808 23-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NBP Savings Fund NBP Fund Management Ltd Income 10.1899 10.076 23-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NIT Government Bond Fund National Investment Trust Ltd Income 10.0354 9.936 23-Nov-20 NIT Income Fund National Investment Trust Ltd Income 10.3646 10.262 23-Nov-20 Pak Oman Government Securities Fund Pak Oman Asset Management Co. Ltd Income 10.8068 10.8068 23-Nov-20 Pakistan Income Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Income 57.0571 55.7961 23-Nov-20 UBL Government Securities Fund UBL Fund Managers Ltd Income 107.3409 106.1415 23-Nov-20 UBL Income Opportunity Fund UBL Fund Managers Ltd Income 114.5184 112.6041 23-Nov-20 (UIOF) (UBL Financial Sector Bond Fund) AKD Index Tracker Fund AKD Investment Management Ltd Index Tracker 12.77 12.63 23-Nov-20 ABL Cash Fund ABL Asset Management Co. Ltd Money Market 10.2817 10.193 24-Nov-20 AKD Cash Fund AKD Investment Management Ltd Money Market 51.8555 51.8555 23-Nov-20 Alfalah GHP Cash Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Money Market 514.5554 510.2312 23-Nov-20 Alfalah GHP Money Market Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Money Market 99.7001 98.5861 23-Nov-20 Askari Sovereign Cash Fund Pak Oman Asset Management Co. Ltd Money Market 102.5624 102.5624 24-Nov-20 Atlas Money Market Fund Atlas Asset Management Ltd Money Market 508.1292 508.1292 23-Nov-20 BMA Empress Cash Fund BMA Asset Management Co. Ltd Money Market 10.4881 10.3843 23-Nov-20 Faysal Money Market Fund Faysal Asset Management Ltd Money Market 104.5266 102.477 24-Nov-20 First Habib Cash Fund AL Habib Asset Management Ltd Money Market 102.6927 100.6791 23-Nov-20 (Habib Asset Management Ltd) HBL Cash Fund-C HBL Asset Management Ltd Money Market 101.4282 101.4282 24-Nov-20 HBL Money Market Fund HBL Asset Management Ltd Money Market 106.2442 105.0571 24-Nov-20 JS Cash Fund JS Investments Ltd Money Market 103.4745 102.3183 24-Nov-20 Lakson Money Market Fund Lakson Investments Ltd Money Market 101.0297 101.0297 24-Nov-20 MCB Cash Management Optimizer MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Money Market 100.8734 100.8734 24-Nov-20 NBP Government Securities Liquid Fund NBP Fund Management Ltd Money Market 10.3657 10.2499 23-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NBP Money Market Fund NBP Fund Management Ltd Money Market 10.0423 9.9301 23-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NIT Money Market Fund National Investment Trust Ltd Money Market 9.7276 9.7276 24-Nov-20 (NIT Government Treasury Fund) Pakistan Cash Management Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Money Market 52.0658 51.484 23-Nov-20 UBL Cash Fund UBL Fund Managers Ltd Money Market 102.7289 101.5681 24-Nov-20 UBL Liquidity Plus Fund-C UBL Fund Managers Ltd Money Market 100.9957 100.9957 24-Nov-20 UBL Money Market Fund UBL Fund Managers Ltd Money Market 104.2441 103.0793 24-Nov-20 Al Ameen Islamic UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant 103.5409 102.384 23-Nov-20 Aggressive Income Fund-Income Aggressive Fixed Income Al Ameen Islamic UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant 103.7894 103.497 23-Nov-20 Aggressive Income Plan I Aggressive Fixed Income ABL Islamic Asset ABL Asset Management Co. Ltd Shariah Compliant 10.5564 10.2014 23-Nov-20 Allocation Fund Asset Allocation Al Ameen Islamic Asset UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant 126.3348 122.1925 23-Nov-20 Allocation Fund Asset Allocation Alfalah GHP Islamic Value Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Shariah Compliant 92.0149 91.2416 23-Nov-20 Asset Allocation Alhamra Islamic Asset Allocation Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Shariah Compliant 70.4738 68.1631 23-Nov-20 (Pak. Intl. Element Islamic Asset Allocation Fund) Asset Allocation Faysal Islamic Asset Allocation Fund Faysal Asset Management Ltd Shariah Compliant 69.58 67.55 23-Nov-20 Asset Allocation HBL Islamic Asset Allocation Fund HBL Asset Management Ltd Shariah Compliant 110.354 107.9151 23-Nov-20 Asset Allocation HBL Islamic Asset Allocation Fund Plan I HBL Asset Management Ltd Shariah Compliant 102.9147 102.3365 23-Nov-20 Asset Allocation Lakson Islamic Tactical Fund Lakson Investments Ltd Shariah Compliant 92.5445 90.2873 23-Nov-20 Asset Allocation Meezan Asset Allocation Fund Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 41.9563 40.5807 23-Nov-20 Asset Allocation NBP Islamic Regular Income Fund NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 9.648 9.3317 23-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Asset Allocation NBP Islamic Sarmaya Izafa Fund NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 16.2159 15.6842 22-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Asset Allocation Pak Oman Islamic Pak Oman Asset Management Co. Ltd Shariah Compliant 46.4224 45.147 23-Nov-20 Asset Allocation Fund Asset Allocation Meezan Balanced Fund Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 15.1043 14.7705 23-Nov-20 Balanced Fund Al Ameen Special Savings UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant 101.4943 99.774 23-Nov-20 Fund (AISSP II) Capital Protected-Income NAFA Islamic Principal NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 109.9142 109.9142 23-Nov-20 Protected Fund II (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Capital Protected Fund Meezan Gold Fund Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 90.6172 86.8788 21-Nov-20 Commodities ABL Islamic Stock Fund ABL Asset Management Co. Ltd Shariah Compliant Equity 14.4113 14.0845 23-Nov-20 AKD Islamic Stock Fund AKD Investment Management Ltd Shariah Compliant Equity 37.5002 36.408 23-Nov-20 Al Ameen Islamic Energy Fund UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant Equity 85.0791 82.2895 23-Nov-20 Al Ameen Shariah Stock Fund UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant Equity 143.45 139.5 23-Nov-20 Al Meezan Mutual Fund Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant Equity 15.3675 15.0279 23-Nov-20 Alfalah GHP Islamic Stock Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Shariah Compliant Equity 47.6954 46.1315 23-Nov-20 Alhamra Islamic Stock Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Shariah Compliant Equity 10.08 9.75 23-Nov-20 (MCB Pakistan Islamic Stock Fund) Atlas Islamic Stock Fund Atlas Asset Management Ltd Shariah Compliant Equity 536.6451 524.785 23-Nov-20 AWT Islamic Stock Fund AWT Investments Ltd Shariah Compliant Equity 89.4 88.4 23-Nov-20 (Primus Investment Management Ltd) Faysal Islamic Stock Fund Faysal Asset Management Ltd Shariah Compliant Equity 105.78 102.69 23-Nov-20 First Habib Islamic Stock Fund AL Habib Asset Management Ltd Shariah Compliant Equity 78.9912 77.4424 23-Nov-20 (Habib Asset Management Ltd) HBL Islamic Equity Fund HBL Asset Management Ltd Shariah Compliant Equity 89.0027 87.0357 23-Nov-20 HBL Islamic Stock Fund HBL Asset Management Ltd Shariah Compliant Equity 107.1586 104.7903 23-Nov-20 JS Islamic Fund JS Investments Ltd Shariah Compliant Equity 91.26 88.26 23-Nov-20 Meezan Energy Fund Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant Equity 30.8769 29.8645 23-Nov-20 Meezan Islamic Fund Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant Equity 54.6081 53.4013 23-Nov-20 NBP Islamic Energy Fund NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant Equity 8.847 8.5569 23-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NBP Islamic Stock Fund NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant Equity 11.4075 11.0335 23-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NIT Islamic Equity Fund National Investment Trust Ltd Shariah Compliant Equity 8.22 8.22 23-Nov-20 ABL Islamic Financial Planning ABL Asset Management Co. Ltd Shariah Compliant 107.75 105.3069 20-Nov-20 Fund (Active Allocation Plan) Fund of Funds ABL Islamic Financial Planning ABL Asset Management Co. Ltd Shariah Compliant 109.529 107.0455 20-Nov-20 Fund (Aggressive Allocation Plan) Fund of Funds ABL Islamic Financial Planning ABL Asset Management Co. Ltd Shariah Compliant 122.9026 120.1159 20-Nov-20 Fund (Conservative Allocation Plan) Fund of Funds ABL Islamic Financial Planning ABL Asset Management Co. Ltd Shariah Compliant 0 111.2942 20-Nov-20 Fund (Strategic Allocation Plan III) Fund of Funds ABL Islamic Financial Planning ABL Asset Management Co. Ltd Shariah Compliant 0 109.561 20-Nov-20 Fund (Strategic Allocation Plan) Fund of Funds Al Ameen Islamic Active UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant 112.2197 112.2197 20-Nov-20 Allocation Plan X Fund of Funds Al Ameen Islamic Active UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant 120.1663 117.763 20-Nov-20 Allocation Plan XI Fund of Funds Alfalah GHP Islamic Prosperity Planning Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 98.2956 23-Nov-20 (Alfalah GHP Islamic Active Allocation Plan II) Fund of Funds Alfalah GHP Islamic Prosperity Planning Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 87.3992 23-Nov-20 (Alfalah GHP Islamic Active Allocation Plan III) Fund of Funds Alfalah GHP Islamic Prosperity Planning Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Shariah Compliant 105.4276 103.9592 23-Nov-20 (Alfalah GHP Islamic Balance Allocation Plan) Fund of Funds Alfalah GHP Islamic Prosperity Planning Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Shariah Compliant 108.9694 105.9756 23-Nov-20 (Alfalah GHP Islamic Moderate Allocation Plan) Fund of Funds Alhamra Islamic MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Shariah Compliant 0 0 20-Nov-20 Active Allocation Fund Fund of Funds Alhamra Islamic MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Shariah Compliant 0 0 20-Nov-20 Active Allocation Fund II Fund of Funds Atlas Islamic Fund of Funds Atlas Asset Management Ltd Shariah Compliant 547.2659 535.171 23-Nov-20 (Atlas Aggressive Allocation Islamic Plan) Fund of Funds Atlas Islamic Fund of Funds Atlas Asset Management Ltd Shariah Compliant 561.4477 549.0394 23-Nov-20 (Atlas Conservative Allocation Islamic Plan) Fund of Funds Atlas Islamic Fund of Funds Atlas Asset Management Ltd Shariah Compliant 553.923 541.681 23-Nov-20 (Atlas Moderate Allocation Islamic Plan) Fund of Funds HBL Islamic Financial Planning Fund HBL Asset Management Ltd Shariah Compliant 103.7908 101.497 23-Nov-20 (Active Allocation Plan) Fund of Funds HBL Islamic Financial Planning Fund HBL Asset Management Ltd Shariah Compliant 112.65 110.1604 23-Nov-20 (Conservative Allocation Plan) Fund of Funds JS Islamic Hybrid JS Investments Ltd Shariah Compliant 45.29 43.8 21-Nov-20 Fund of Funds (Mufeed) Fund of Funds JS Islamic Hybrid JS Investments Ltd Shariah Compliant 65.72 65.34 21-Nov-20 Fund of Funds (Mustahkem) Fund of Funds JS Islamic Hybrid JS Investments Ltd Shariah Compliant 78.06 78.06 07-Nov-20 Fund of Funds (Mustanad) Fund of Funds JS Islamic Hybrid JS Investments Ltd Shariah Compliant 70.95 68.62 21-Nov-20 Fund of Funds (Mutanasib) Fund of Funds Meezan Financial Planning Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 70.9462 69.3783 21-Nov-20 Fund of Funds (Aggressive) Fund of Funds Meezan Financial Planning Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 65.0524 64.3256 21-Nov-20 Fund of Funds (Conservative) Fund of Funds Meezan Financial Planning Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 55.8639 21-Nov-20 Fund of Funds (MAAP I) Fund of Funds Meezan Financial Planning Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 65.8954 64.7971 21-Nov-20 Fund of Funds (Moderate) Fund of Funds Meezan Strategic Allocation Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 41.1712 21-Nov-20 Fund (MSAP I) Fund of Funds Meezan Strategic Allocation Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 41.016 21-Nov-20 Fund (MSAP II) Fund of Funds Meezan Strategic Allocation Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 39.8178 21-Nov-20 Fund (MSAP III) Fund of Funds Meezan Strategic Allocation Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 40.5209 21-Nov-20 Fund (MSAP IV) Fund of Funds Meezan Strategic Allocation Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 47.2157 21-Nov-20 Fund (MSAP V) Fund of Funds NAFA Islamic NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 122.1414 122.1414 23-Nov-20 Active Allocation Plan I (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds NAFA Islamic NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 119.6873 119.6873 23-Nov-20 Active Allocation Plan II (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds NAFA Islamic NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 112.8372 112.8372 23-Nov-20 Active Allocation Plan III (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds NAFA Islamic NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 101.5929 101.5929 23-Nov-20 Active Allocation Plan IV (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds NAFA Islamic NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 94.0589 94.0589 22-Nov-20 Active Allocation Plan V (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds NAFA Islamic NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 91.2903 91.2903 23-Nov-20 Active Allocation Plan VI (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds NAFA Islamic NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 96.0703 96.0703 23-Nov-20 Active Allocation Plan VII (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds NAFA Islamic NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 110.4362 110.4362 23-Nov-20 Active Allocation Plan VIII (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds ABL Islamic Financial Planning ABL Asset Management Co. Ltd Shariah Compliant 0 107.4847 20-Nov-20 Fund (Capital Preservation Plan I) Fund of Funds-CPPI Al Ameen Islamic Active UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant 107.7782 107.7782 20-Nov-20 Principal Preservation Plan II Fund of Funds-CPPI Al Ameen Islamic Active UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant 108.388 108.388 20-Nov-20 Principal Preservation Plan III Fund of Funds-CPPI Al Ameen Islamic Active UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant 116.1986 113.8746 20-Nov-20 Principal Preservation Plan IV Fund of Funds-CPPI Alfalah GHP Islamic Prosperity Planning Alfalah GHP Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 102.6733 23-Nov-20 Fund (Capital Preservation Plan IV) Fund of Funds-CPPI Alfalah GHP Islamic Prosperity Planning Alfalah GHP Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 102.6424 23-Nov-20 Fund (Capital Preservation Plan V) Fund of Funds-CPPI Atlas Islamic Fund of Funds Atlas Asset Management Ltd Shariah Compliant 0 511.7684 23-Nov-20 (Atlas Islamic Capital Preservation Plan) Fund of Funds-CPPI Faysal Islamic Financial Planning Fund Faysal Asset Management Ltd Shariah Compliant 0 106.49 20-Nov-20 (Faysal Sharia Capital Preservation Plan III) Fund of Funds-CPPI Faysal Islamic Financial Planning Fund Faysal Asset Management Ltd Shariah Compliant 0 101.03 20-Nov-20 (Faysal Sharia Capital Preservation Plan IV) Fund of Funds-CPPI Faysal Islamic Financial Planning Fund Faysal Asset Management Ltd Shariah Compliant 0 96.79 20-Nov-20 (Faysal Sharia Capital Preservation Plan V) Fund of Funds-CPPI Faysal Sharia Planning Fund Faysal Asset Management Ltd Shariah Compliant 0 107.28 20-Nov-20 (Faysal Sharia Capital Preservation Plan II) Fund of Funds-CPPI Faysal Sharia Planning Fund Faysal Asset Management Ltd Shariah Compliant 0 104.24 20-Nov-20 (Faysal Sharia Capital Preservation Plan) Fund of Funds-CPPI JS Islamic Hybrid Fund of Funds JS Investments Ltd Shariah Compliant 91.69 88.68 21-Nov-20 (JS Islamic Capital Preservation Allocation Plan VIII) Fund of Funds-CPPI JS Islamic Hybrid Fund of Funds III JS Investments Ltd Shariah Compliant 97.03 93.84 21-Nov-20 (JS Islamic Capital Preservation Allocation Plan VI) Fund of Funds-CPPI JS Islamic Hybrid Fund of Funds II JS Investments Ltd Shariah Compliant 101.6 98.26 25-Sep-20 (JS Islamic Capital Preservation Allocation Plan III) Fund of Funds-CPPI JS Islamic Hybrid Fund of Funds II JS Investments Ltd Shariah Compliant 101.35 98.02 21-Nov-20 (JS Islamic Capital Preservation Allocation Plan IV) Fund of Funds-CPPI JS Islamic Hybrid Fund of Funds II JS Investments Ltd Shariah Compliant 98.48 95.25 21-Nov-20 (JS Islamic Capital Preservation Allocation Plan V) Fund of Funds-CPPI JS Islamic Hybrid Fund of Funds III JS Investments Ltd Shariah Compliant 107.79 104.25 21-Nov-20 (JS Islamic Capital Preservation Allocation Plan IX) Fund of Funds-CPPI JS Islamic Hybrid Fund of Funds III JS Investments Ltd Shariah Compliant 96.88 93.7 21-Nov-20 (JS Islamic Capital Preservation Allocation Plan VII) Fund of Funds-CPPI Meezan Strategic Allocation Fund Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 52.5931 21-Nov-20 (Meezan Capital Preservation Plan III) Fund of Funds-CPPI Meezan Strategic Allocation Fund II Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 51.4715 21-Nov-20 (Meezan Capital Preservation Plan IV) Fund of Funds-CPPI Meezan Strategic Allocation Fund II Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 52.07 21-Nov-20 (Meezan Capital Preservation Plan V) Fund of Funds-CPPI Meezan Strategic Allocation Fund II Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 51.8353 21-Nov-20 (Meezan Capital Preservation Plan VI) Fund of Funds-CPPI Meezan Strategic Allocation Fund II Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 50.8772 21-Nov-20 (Meezan Capital Preservation Plan VII) Fund of Funds-CPPI Meezan Strategic Allocation Fund II Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 50.7287 21-Nov-20 (Meezan Capital Preservation Plan VIII) Fund of Funds-CPPI Meezan Strategic Allocation Fund III Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 52.376 21-Nov-20 (Meezan Capital Preservation Plan IX) Fund of Funds-CPPI NAFA Islamic Capital NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 107.0476 107.0476 23-Nov-20 Preservation Plan I (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds-CPPI NAFA Islamic Capital NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 104.3496 104.3496 23-Nov-20 Preservation Plan II (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds-CPPI NAFA Islamic Capital NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 101.5653 101.5653 23-Nov-20 Preservation Plan III (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds-CPPI NAFA Islamic Capital NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 100.8995 100.8995 23-Nov-20 Preservation Plan IV (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds-CPPI NBP Islamic Capital NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 100.1949 100.1949 23-Nov-20 Preservation Plan V (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds-CPPI Atlas Islamic Fund of Funds Atlas Asset Management Ltd Shariah Compliant 500 500 23-Nov-20 (Atlas Islamic Dividend Plan) Fund of Funds-Income 786 Smart Fund 786 Investments Ltd Shariah Compliant Income 83.3004 82.4756 23-Nov-20 (Dawood Income Fund) (Dawood Capital Management Ltd) ABL Islamic Income Fund ABL Asset Management Co. Ltd Shariah Compliant Income 10.6421 10.4601 23-Nov-20 (ABL Islamic Cash Fund) AKD Islamic Income Fund AKD Investment Management Ltd Shariah Compliant Income 52.0857 51.57 23-Nov-20 Al Ameen Islamic Sovereign Fund-C UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant Income 104.5912 103.4225 23-Nov-20 Alfalah GHP Islamic Income Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Shariah Compliant Income 103.6623 102.504 23-Nov-20 Alhamra Daily Dividend Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Shariah Compliant Income 101.13 100 23-Nov-20 Alhamra Islamic Income Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Shariah Compliant Income 106.2871 104.5156 23-Nov-20 (MCB Islamic Income Fund)-A Atlas Islamic Income Fund Atlas Asset Management Ltd Shariah Compliant Income 516.394 516.394 23-Nov-20 AWT Islamic Income Fund AWT Investments Ltd Shariah Compliant Income 108.19 105.79 23-Nov-20 (Primus Investment Management Ltd) Faysal Islamic Savings Growth Fund Faysal Asset Management Ltd Shariah Compliant Income 107.96 105.84 23-Nov-20 First Habib Islamic Income Fund AL Habib Asset Management Ltd Shariah Compliant Income 101.6564 100.6499 23-Nov-20 (Habib Asset Management Ltd) HBL Islamic Income Fund HBL Asset Management Ltd Shariah Compliant Income 105.0881 103.3365 23-Nov-20 JS Islamic Income Fund JS Investments Ltd Shariah Compliant Income 106.1442 104.9582 23-Nov-20 Meezan Islamic Income Fund-B Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant Income 53.2285 52.9295 23-Nov-20 Meezan Sovereign Fund Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant Income 53.7152 53.4135 23-Nov-20 NBP Active Allocation NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant Income 10.2296 10.2296 23-Nov-20 Riba Free Savings Fund (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NBP Islamic Income Fund NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant Income 10.173 10.0593 22-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NBP Islamic Mahana Amdani Fund NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant Income 10.4158 10.2994 22-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NBP Islamic Savings Fund NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant Income 9.8556 9.7455 24-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NBP Riba Free Savings Fund NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant Income 10.6245 10.5058 23-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NIT Islamic Income Fund National Investment Trust Ltd Shariah Compliant Income 9.7692 9.7692 23-Nov-20 Pak Oman Advantage Pak Oman Asset Management Co. Ltd Shariah Compliant Income 54.4278 53.8196 23-Nov-20 Islamic Income Fund KSE Meezan Index Fund Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 62.3889 60.8613 23-Nov-20 Index Tracker ABL Islamic Cash Fund ABL Asset Management Co. Ltd Shariah Compliant 10.116 10 23-Nov-20 Money Market Al Ameen Islamic Cash Fund UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant 100.5734 100.5734 24-Nov-20 Money Market Al Ameen Islamic Cash Plan I UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant 100 100 23-Nov-20 Money Market Alfalah Islamic Rozana Amdani Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Shariah Compliant 100.565 100 23-Nov-20 Money Market Alhamra Islamic Money Market Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Shariah Compliant 100.6345 99.51 23-Nov-20 (MCB Pakistan Frequent Payout Fund) Money Market Faysal Halal Amdani Fund Faysal Asset Management Ltd Shariah Compliant 104.8359 102.7802 24-Nov-20 Money Market Faysal Islamic Cash Fund Faysal Asset Management Ltd Shariah Compliant 102 99 23-Nov-20 Money Market HBL Islamic Money Market Fund HBL Asset Management Ltd Shariah Compliant 102.5707 101.4246 24-Nov-20 Money Market JS Islamic Daily Dividend Fund JS Investments Ltd Shariah Compliant 101.13 100 23-Nov-20 Money Market Meezan Cash Fund Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 51.6556 51.6556 23-Nov-20 Money Market Meezan Rozana Amdani Fund Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 50 50 23-Nov-20 Money Market NBP Islamic Daily Dividend Fund NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 10.113 10 23-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Money Market NBP Islamic Money Market Fund NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 10.3926 10.2765 23-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Money Market =========================================================================================================================================================== PENSION FUNDS (OPEN-END FUNDS): =========================================================================================================================================================== Name of Funds Asset Manager Net Asset Validity Value (Dates) =========================================================================================================================================================== NIT Pension Fund National Investment Trust Ltd 16.6991 21-Nov-20 UBL Retirement Saving Fund UBL Fund Managers Ltd 159.51 21-Nov-20 ABL Pension Fund ABL Asset Management Co. Ltd 180.81 23-Nov-20 Alfalah GHP Pension Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd 128.724 23-Nov-20 Atlas Pension Fund Atlas Asset Management Ltd 317.18 23-Nov-20 HBL Pension Fund HBL Asset Management Ltd 206.9666 23-Nov-20 JS Pension Savings Fund JS Investments Ltd 298.57 23-Nov-20 NAFA Pension Fund NBP Fund Management Ltd 190.8668 23-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NIT Pension Fund National Investment Trust Ltd 15.3347 23-Nov-20 Pakistan Pension Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd 306.83 20-Nov-20 UBL Retirement Saving Fund UBL Fund Managers Ltd 271.9951 23-Nov-20 ABL Pension Fund ABL Asset Management Co. Ltd 149.0264 23-Nov-20 Alfalah GHP Pension Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd 75.1445 23-Nov-20 Atlas Pension Fund Atlas Asset Management Ltd 516.55 23-Nov-20 HBL Pension Fund HBL Asset Management Ltd 362.5971 23-Nov-20 JS Pension Savings Fund JS Investments Ltd 426.33 23-Nov-20 NAFA Pension Fund NBP Fund Management Ltd 313.5124 23-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NIT Pension Fund National Investment Trust Ltd 9.1083 23-Nov-20 Pakistan Pension Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd 509.43 20-Nov-20 UBL Retirement Saving Fund UBL Fund Managers Ltd 690.5214 23-Nov-20 ABL Pension Fund ABL Asset Management Co. Ltd 145.0924 23-Nov-20 Alfalah GHP Pension Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd 127.334 23-Nov-20 Atlas Pension Fund Atlas Asset Management Ltd 291.49 23-Nov-20 HBL Pension Fund HBL Asset Management Ltd 181.1101 23-Nov-20 JS Pension Savings Fund JS Investments Ltd 241.15 23-Nov-20 NAFA Pension Fund NBP Fund Management Ltd 165.4094 23-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NIT Pension Fund National Investment Trust Ltd 14.2056 23-Nov-20 Pakistan Pension Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd 270.85 20-Nov-20 UBL Retirement Saving Fund UBL Fund Managers Ltd 215.3587 23-Nov-20 Meezan Tahaffuz Pension Fund Al Meezan Investment Management Ltd 166.8558 21-Nov-20 ABL Islamic Pension Fund ABL Asset Management Co. Ltd 131.4536 23-Nov-20 Al Ameen Islamic UBL Fund Managers Ltd 194.8858 23-Nov-20 Retirement Savings Fund Alfalah GHP Islamic Pension Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd 118.8815 23-Nov-20 Alhamra Islamic Pension Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd 234.57 20-Nov-20 (Pakistan Islamic Pension Fund) Atlas Pension Islamic Fund Atlas Asset Management Ltd 242.72 23-Nov-20 HBL Islamic Pension Fund HBL Asset Management Ltd 166.5721 23-Nov-20 JS Islamic Pension Savings Fund JS Investments Ltd 241.3 23-Nov-20 Meezan Tahaffuz Pension Fund Al Meezan Investment Management Ltd 272.0786 23-Nov-20 NAFA Islamic Pension Fund NBP Fund Management Ltd 151.3753 23-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NIT Islamic Pension Fund National Investment Trust Ltd 13.1017 23-Nov-20 ABL Islamic Pension Fund ABL Asset Management Co. Ltd 156.4913 23-Nov-20 Al Ameen Islamic UBL Fund Managers Ltd 675.6764 23-Nov-20 Retirement Savings Fund Alfalah GHP Islamic Pension Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd 80.5628 23-Nov-20 Alhamra Islamic Pension Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd 549.39 20-Nov-20 (Pakistan Islamic Pension Fund) Atlas Pension Islamic Fund Atlas Asset Management Ltd 622.39 23-Nov-20 HBL Islamic Pension Fund HBL Asset Management Ltd 389.4953 23-Nov-20 JS Islamic Pension Savings Fund JS Investments Ltd 585.95 23-Nov-20 Meezan Tahaffuz Pension Fund Al Meezan Investment Management Ltd 456.6184 23-Nov-20 NAFA Islamic Pension Fund NBP Fund Management Ltd 308.7018 23-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NIT Islamic Pension Fund National Investment Trust Ltd 9.7088 23-Nov-20 ABL Islamic Pension Fund ABL Asset Management Co. Ltd 127.2756 23-Nov-20 Al Ameen Islamic UBL Fund Managers Ltd 188.2622 23-Nov-20 Retirement Savings Fund Alfalah GHP Islamic Pension Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd 117.6735 23-Nov-20 Alhamra Islamic Pension Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd 211.97 20-Nov-20 (Pakistan Islamic Pension Fund) Atlas Pension Islamic Fund Atlas Asset Management Ltd 256.63 23-Nov-20 HBL Islamic Pension Fund HBL Asset Management Ltd 163.2054 23-Nov-20 JS Islamic Pension Savings Fund JS Investments Ltd 210.98 23-Nov-20 Meezan Tahaffuz Pension Fund Al Meezan Investment Management Ltd 262.3004 23-Nov-20 NAFA Islamic Pension Fund NBP Fund Management Ltd 154.6882 23-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NIT Islamic Pension Fund National Investment Trust Ltd 13.1642 23-Nov-20 ===========================================================================================================================================================

