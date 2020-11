Mutual Funds Association of Pakistan

KARACHI: Mutual Funds Association has issued open-end funds daily prices for Tuesday (November 17, 2020)

=========================================================================================================================================================== Names Asset Manager Category Offer Repurchase Validity of Fund Price Price (Dates) =========================================================================================================================================================== AKD Aggressive Income AKD Investment Management Ltd Aggressive Fixed Income 52.6965 52.1747 16-Nov-20 Fund (AKD Income Fund) Alfalah GHP Income Multiplier Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Aggressive Fixed Income 56.521 54.6678 17-Nov-20 Askari High Yield Scheme Pak Oman Asset Management Co. Ltd Aggressive Fixed Income 108.0492 105.6613 17-Nov-20 BMA Chundrigar Road Savings Fund BMA Asset Management Co. Ltd Aggressive Fixed Income 8.5147 8.4304 17-Nov-20 Faysal Income & Growth Fund Faysal Asset Management Ltd Aggressive Fixed Income 111.92 109.72 17-Nov-20 Pakistan Income Enhancement Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Aggressive Fixed Income 56.5521 55.3023 16-Nov-20 UBL Growth & Income Fund UBL Fund Managers Ltd Aggressive Fixed Income 88.9242 87.4378 17-Nov-20 (United Growth & Income Fund)-Income Alfalah GHP Value Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Asset Allocation 58.7879 56.8603 16-Nov-20 Allied Finergy Fund ABL Asset Management Co. Ltd Asset Allocation 10.2596 9.9146 17-Nov-20 Askari Asset Allocation Fund-B Pak Oman Asset Management Co. Ltd Asset Allocation 40.7977 39.6768 17-Nov-20 AWT Asset Allocation Fund AWT Investments Ltd Asset Allocation 92.21 89.18 17-Nov-20 (Primus Investment Management Ltd) Faysal Asset Allocation Fund Faysal Asset Management Ltd Asset Allocation 54.8 53.2 17-Nov-20 Faysal Financial Value Fund Faysal Asset Management Ltd Asset Allocation 114.36 111.02 17-Nov-20 First Habib Asset Allocation Fund AL Habib Asset Management Ltd Asset Allocation 99.4766 97.5261 17-Nov-20 (Habib Asset Management Ltd) Lakson Asset Allocation Lakson Investments Ltd Asset Allocation 154.026 150.2692 16-Nov-20 Developed Markets Fund Lakson Tactical Fund Lakson Investments Ltd Asset Allocation 99.849 97.4136 16-Nov-20 MCB Pakistan Asset Allocation Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Asset Allocation 79.1071 76.5133 16-Nov-20 NBP Sarmaya Izafa Fund NBP Fund Management Ltd Asset Allocation 16.814 16.2627 17-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NIT Asset Allocation Fund National Investment Trust Ltd Asset Allocation 11.3771 11.0996 17-Nov-20 Pak Oman Advantage Pak Oman Asset Management Co. Ltd Asset Allocation 46.9514 45.6615 17-Nov-20 Asset Allocation Fund UBL Asset Allocation Fund UBL Fund Managers Ltd Asset Allocation 151.5303 148.9973 17-Nov-20 HBL Multi Asset Fund HBL Asset Management Ltd Balanced 106.1361 103.7904 17-Nov-20 NBP Balanced Fund NBP Fund Management Ltd Balanced 19.0433 18.4189 16-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Pakistan Capital Market Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Balanced 11.52 11.27 16-Nov-20 Unit Trust of Pakistan JS Investments Ltd Balanced 165.26 159.84 17-Nov-20 ABL Special Saving Fund ABL Asset Management Co. Ltd Capital Protected 0 10.0157 17-Nov-20 (ABL Special Saving Plan I) ABL Special Saving Fund ABL Asset Management Co. Ltd Capital Protected 10.4576 10.2205 17-Nov-20 (ABL Special Saving Plan II) ABL Special Saving Fund ABL Asset Management Co. Ltd Capital Protected 10.3473 10.1127 17-Nov-20 (ABL Special Saving Plan III) ABL Special Saving Fund ABL Asset Management Co. Ltd Capital Protected 0 10.0462 17-Nov-20 (ABL Special Saving Plan IV) UBL Special Savings Plan I UBL Fund Managers Ltd Capital Protected-Income 108.5928 108.2931 17-Nov-20 UBL Special Savings Plan II UBL Fund Managers Ltd Capital Protected-Income 108.7446 107.8513 17-Nov-20 UBL Special Savings Plan III UBL Fund Managers Ltd Capital Protected-Income 112.7505 111.8243 17-Nov-20 UBL Special Savings Plan IV UBL Fund Managers Ltd Capital Protected-Income 107.9733 107.2553 17-Nov-20 UBL Special Savings Plan V UBL Fund Managers Ltd Capital Protected-Income 100.9364 98.6552 17-Nov-20 UBL Special Savings Plan VI UBL Fund Managers Ltd Capital Protected-Income 105.3027 104.6024 17-Nov-20 UBL Special Savings Plan VIII UBL Fund Managers Ltd Capital Protected-Income 102.1761 100.4442 17-Nov-20 ABL Stock Fund ABL Asset Management Co. Ltd Equity 14.277 13.9533 17-Nov-20 AKD Opportunity Fund AKD Investment Management Ltd Equity 97.45 94.6 16-Nov-20 Alfalah GHP Alpha Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Equity 66.38 64.2 17-Nov-20 Alfalah GHP Stock Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Equity 115.7176 112.5384 17-Nov-20 Atlas Stock Market Fund Atlas Asset Management Ltd Equity 644.4621 630.2191 17-Nov-20 AWT Stock Fund AWT Investments Ltd Equity 91.16 89.14 17-Nov-20 (Primus Investment Management Ltd) Faysal Stock Fund Faysal Asset Management Ltd Equity 53.76 52.19 17-Nov-20 First Capital Mutual Fund-B First Capital Investments Ltd Equity 0 7.311 17-Nov-20 First Habib Stock Fund AL Habib Asset Management Ltd Equity 82.8568 81.2322 17-Nov-20 (Habib Asset Management Ltd) Golden Arrow Stock Fund AKD Investment Management Ltd Equity 11.0722 10.7497 16-Nov-20 (Golden Arrow Selected Stocks Fund)-B HBL Energy Fund HBL Asset Management Ltd Equity 10.7553 10.5176 17-Nov-20 HBL Equity Fund HBL Asset Management Ltd Equity 122.2582 119.5562 17-Nov-20 HBL Growth Fund Class A HBL Asset Management Ltd Equity 0 0 17-Nov-20 (Formerly PICIC Growth Fund)-A HBL Growth Fund Class B HBL Asset Management Ltd Equity 0 17.1818 17-Nov-20 (Formerly PICIC Growth Fund)-B HBL Investment Fund Class B HBL Asset Management Ltd Equity 0 8.8791 17-Nov-20 (Formerly PICIC Investment Fund)-B HBL Investment Fund Class A HBL Asset Management Ltd Equity 0 0 17-Nov-20 (Formerly PICIC Investment Fund)-A HBL Stock Fund HBL Asset Management Ltd Equity 100.4616 97.7015 17-Nov-20 JS Growth Fund-A JS Investments Ltd Equity 173.41 167.72 17-Nov-20 JS Large Cap Fund JS Investments Ltd Equity 125.73 121.6 17-Nov-20 JS Value Fund-A JS Investments Ltd Equity 202.19 195.56 17-Nov-20 Lakson Equity Fund Lakson Investments Ltd Equity 104.2325 101.1966 16-Nov-20 MCB Pakistan Stock Market Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Equity 92.8336 89.7897 16-Nov-20 National Investment Unit Trust National Investment Trust Ltd Equity 66.5 64.54 17-Nov-20 NBP Financial Sector Fund NBP Fund Management Ltd Equity 9.2131 8.911 17-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NBP Stock Fund NBP Fund Management Ltd Equity 14.8014 14.3161 17-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) UBL Financial Sector Fund UBL Fund Managers Ltd Equity 81.8839 79.1991 17-Nov-20 UBL Stock Advantage Fund UBL Fund Managers Ltd Equity 73.57 71.55 17-Nov-20 ABL Financial Planning ABL Asset Management Co. Ltd Fund of Funds 101.9353 99.624 17-Nov-20 Fund (Active Plan) ABL Financial Planning ABL Asset Management Co. Ltd Fund of Funds 116.2708 113.6345 17-Nov-20 Fund (Conservative Plan) ABL Financial Planning ABL Asset Management Co. Ltd Fund of Funds 0 104.2294 17-Nov-20 Fund (Strategic Allocation Plan) Alfalah GHP Prosperity Planning Alfalah GHP Investment Management Ltd Fund of Funds 114.7729 112.2364 16-Nov-20 Fund (Alfalah GHP Active Allocation Plan) Alfalah GHP Prosperity Planning Alfalah GHP Investment Management Ltd Fund of Funds 108.7885 107.5729 16-Nov-20 Fund (Alfalah GHP Conservative Allocation Plan) Alfalah GHP Prosperity Planning Alfalah GHP Investment Management Ltd Fund of Funds 107.3727 105.5831 16-Nov-20 Fund (Alfalah GHP Moderate Allocation Plan) HBL Financial Planning HBL Asset Management Ltd Fund of Funds 105.2304 102.9048 17-Nov-20 Fund (Active Allocation Plan) HBL Financial Planning HBL Asset Management Ltd Fund of Funds 114.6637 112.1296 17-Nov-20 Fund (Conservative Allocation Plan) HBL Financial Planning HBL Asset Management Ltd Fund of Funds 0 105.8467 17-Nov-20 Fund (Special Income Plan) JS Fund of Funds JS Investments Ltd Fund of Funds 61.07 59.06 16-Nov-20 Faysal Financial Planning Fund Faysal Asset Management Ltd Fund of Funds-CPPI 0 105 16-Nov-20 (Faysal Active Principal Preservation Plan) UBL Active Principal Preservation Plan II UBL Fund Managers Ltd Fund of Funds-CPPI 103.7255 103.7255 16-Nov-20 UBL Active Principal Preservation Plan III UBL Fund Managers Ltd Fund of Funds-CPPI 103.4283 103.4283 16-Nov-20 ABL Government Securities Fund-B ABL Asset Management Co. Ltd Income 10.3282 10.1516 17-Nov-20 ABL Income Fund ABL Asset Management Co. Ltd Income 10.3765 10.199 17-Nov-20 Alfalah GHP Income Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Income 116.992 115.6848 16-Nov-20 Alfalah GHP Sovereign Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Income 110.5243 109.2893 17-Nov-20 Askari Sovereign Yield Enhancer Pak Oman Asset Management Co. Ltd Income 103.7545 102.3094 17-Nov-20 Atlas Income Fund Atlas Asset Management Ltd Income 534.9342 534.9342 17-Nov-20 Atlas Sovereign Fund Atlas Asset Management Ltd Income 103.0485 103.0485 17-Nov-20 AWT Income Fund AWT Investments Ltd Income 109.96 108.73 17-Nov-20 (Primus Investment Management Ltd) Faysal Financial Sector Opportunity Fund Faysal Asset Management Ltd Income 106.54 104.45 17-Nov-20 Faysal Government Securities Fund Faysal Asset Management Ltd Income 104.17 102.12 17-Nov-20 Faysal MTS Fund Faysal Asset Management Ltd Income 105.94 103.86 17-Nov-20 Faysal Savings Growth Fund Faysal Asset Management Ltd Income 107.39 105.28 17-Nov-20 First Habib Income Fund AL Habib Asset Management Ltd Income 103.6694 102.643 17-Nov-20 (Habib Asset Management Ltd) HBL Government Securities Fund-C HBL Asset Management Ltd Income 113.8665 113.8665 17-Nov-20 HBL Income Fund HBL Asset Management Ltd Income 113.5367 111.6443 17-Nov-20 JS Income Fund JS Investments Ltd Income 100.3385 98.1209 17-Nov-20 Lakson Income Fund Lakson Investments Ltd Income 104.8071 103.2582 17-Nov-20 MCB DCF Income Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Income 111.4516 109.594 16-Nov-20 MCB Pakistan Sovereign Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Income 55.26 54.34 16-Nov-20 NBP Financial Sector Income Fund NBP Fund Management Ltd Income 10.7494 10.6293 17-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NBP Government Securities Plan I NBP Fund Management Ltd Income 10.2522 10.2266 17-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NBP Government Securities Savings Fund NBP Fund Management Ltd Income 10.5922 10.4738 17-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NBP Income Opportunity Fund NBP Fund Management Ltd Income 11.2221 11.0967 16-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NBP Mahana Amdani Fund NBP Fund Management Ltd Income 10.5861 10.4678 16-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NBP Savings Fund NBP Fund Management Ltd Income 10.1796 10.0659 17-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NIT Government Bond Fund National Investment Trust Ltd Income 10.0249 9.9256 17-Nov-20 NIT Income Fund National Investment Trust Ltd Income 10.3532 10.2507 17-Nov-20 Pak Oman Government Securities Fund Pak Oman Asset Management Co. Ltd Income 10.8025 10.8025 17-Nov-20 Pakistan Income Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Income 56.982 55.7227 16-Nov-20 UBL Government Securities Fund UBL Fund Managers Ltd Income 107.2289 106.0308 17-Nov-20 UBL Income Opportunity Fund UBL Fund Managers Ltd Income 114.3957 112.4835 17-Nov-20 (UIOF) (UBL Financial Sector Bond Fund) AKD Index Tracker Fund AKD Investment Management Ltd Index Tracker 13.05 12.91 16-Nov-20 ABL Cash Fund ABL Asset Management Co. Ltd Money Market 10.271 10.1824 18-Nov-20 AKD Cash Fund AKD Investment Management Ltd Money Market 51.7956 51.7956 16-Nov-20 Alfalah GHP Cash Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Money Market 513.9988 509.6793 17-Nov-20 Alfalah GHP Money Market Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Money Market 99.5949 98.4821 17-Nov-20 Askari Sovereign Cash Fund Pak Oman Asset Management Co. Ltd Money Market 102.4557 102.4557 18-Nov-20 Atlas Money Market Fund Atlas Asset Management Ltd Money Market 507.603 507.603 17-Nov-20 BMA Empress Cash Fund BMA Asset Management Co. Ltd Money Market 10.4785 10.3748 17-Nov-20 Faysal Money Market Fund Faysal Asset Management Ltd Money Market 104.4153 102.3679 18-Nov-20 First Habib Cash Fund AL Habib Asset Management Ltd Money Market 100.5684 100.5684 17-Nov-20 (Habib Asset Management Ltd) HBL Cash Fund-C HBL Asset Management Ltd Money Market 101.3206 101.3206 18-Nov-20 HBL Money Market Fund HBL Asset Management Ltd Money Market 106.1336 104.9477 18-Nov-20 JS Cash Fund JS Investments Ltd Money Market 103.3624 102.2074 18-Nov-20 Lakson Money Market Fund Lakson Investments Ltd Money Market 100.92 100.92 18-Nov-20 MCB Cash Management Optimizer MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Money Market 100.9994 100.9994 17-Nov-20 NBP Government Securities Liquid Fund NBP Fund Management Ltd Money Market 10.3554 10.2397 17-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NBP Money Market Fund NBP Fund Management Ltd Money Market 10.0303 9.9182 16-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NIT Money Market Fund National Investment Trust Ltd Money Market 9.7171 9.7171 18-Nov-20 (NIT Government Treasury Fund) Pakistan Cash Management Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Money Market 52.0096 51.4285 17-Nov-20 UBL Cash Fund UBL Fund Managers Ltd Money Market 102.6152 101.4556 18-Nov-20 UBL Liquidity Plus Fund-C UBL Fund Managers Ltd Money Market 101.1392 101.1392 18-Nov-20 UBL Money Market Fund UBL Fund Managers Ltd Money Market 104.1429 102.9792 18-Nov-20 Al Ameen Islamic Aggressive UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant 103.4772 102.321 17-Nov-20 Income Fund-Income Aggressive Fixed Income Al Ameen Islamic Aggressive Income Plan I UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant 103.6938 103.4017 17-Nov-20 Aggressive Fixed Income ABL Islamic Asset Allocation Fund ABL Asset Management Co. Ltd Shariah Compliant 10.5432 10.1886 17-Nov-20 Asset Allocation Al Ameen Islamic Asset Allocation Fund UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant 127.3071 123.1329 16-Nov-20 Asset Allocation Alfalah GHP Islamic Value Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Shariah Compliant 91.9093 91.1369 17-Nov-20 Asset Allocation Alhamra Islamic Asset Allocation Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Shariah Compliant 71.7591 69.4062 16-Nov-20 (Pak. Intl. Element Islamic Asset Allocation Fund) Asset Allocation Faysal Islamic Asset Faysal Asset Management Ltd Shariah Compliant 69.5 67.47 17-Nov-20 Allocation Fund Asset Allocation HBL Islamic Asset HBL Asset Management Ltd Shariah Compliant 111.0951 108.6398 17-Nov-20 Allocation Fund Asset Allocation HBL Islamic Asset HBL Asset Management Ltd Shariah Compliant 102.7992 102.2216 17-Nov-20 Allocation Fund Plan I Asset Allocation Lakson Islamic Tactical Fund Lakson Investments Ltd Shariah Compliant 93.6686 91.384 16-Nov-20 Asset Allocation Meezan Asset Allocation Fund Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 42.8146 41.4108 17-Nov-20 Asset Allocation NBP Islamic Regular Income Fund NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 9.7868 9.4659 17-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Asset Allocation NBP Islamic Sarmaya Izafa Fund NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 16.2589 15.7258 16-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Asset Allocation Pak Oman Islamic Asset Pak Oman Asset Management Co. Ltd Shariah Compliant 46.9246 45.6354 17-Nov-20 Allocation Fund Asset Allocation Meezan Balanced Fund Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 15.2673 14.9299 17-Nov-20 Balanced Fund Al Ameen Special Savings UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant 101.4403 99.7209 17-Nov-20 Fund (AISSP II) Capital Protected-Income NAFA Islamic Principal NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 110.721 110.721 17-Nov-20 Protected Fund II (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Capital Protected-Income Meezan Gold Fund Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 91.3398 87.5716 16-Nov-20 Commodities ABL Islamic Stock Fund ABL Asset Management Co. Ltd Shariah Compliant Equity 14.7687 14.4338 17-Nov-20 AKD Islamic Stock Fund AKD Investment Management Ltd Shariah Compliant Equity 39.0663 37.9284 16-Nov-20 Al Ameen Islamic Energy Fund UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant Equity 87.3633 84.4988 17-Nov-20 Al Ameen Shariah Stock Fund UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant Equity 146.2 142.18 16-Nov-20 Al Meezan Mutual Fund Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant Equity 15.7227 15.3753 17-Nov-20 Alfalah GHP Islamic Stock Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Shariah Compliant Equity 48.7804 47.181 16-Nov-20 Alhamra Islamic Stock Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Shariah Compliant Equity 10.28 9.94 16-Nov-20 (MCB Pakistan Islamic Stock Fund) Atlas Islamic Stock Fund Atlas Asset Management Ltd Shariah Compliant Equity 550.7792 538.6067 17-Nov-20 AWT Islamic Stock Fund AWT Investments Ltd Shariah Compliant Equity 91.4 90.37 17-Nov-20 (Primus Investment Management Ltd) Faysal Islamic Stock Fund Faysal Asset Management Ltd Shariah Compliant Equity 109.67 106.47 17-Nov-20 First Habib Islamic Stock Fund AL Habib Asset Management Ltd Shariah Compliant Equity 80.8762 79.2904 17-Nov-20 (Habib Asset Management Ltd) HBL Islamic Equity Fund HBL Asset Management Ltd Shariah Compliant Equity 91.2391 89.2227 17-Nov-20 HBL Islamic Stock Fund HBL Asset Management Ltd Shariah Compliant Equity 110.0216 107.5901 17-Nov-20 JS Islamic Fund JS Investments Ltd Shariah Compliant Equity 93.86 90.78 17-Nov-20 Meezan Energy Fund Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant Equity 31.8941 30.8484 17-Nov-20 Meezan Islamic Fund Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant Equity 55.8899 54.6548 17-Nov-20 NBP Islamic Energy Fund NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant Equity 9.1229 8.8238 17-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NBP Islamic Stock Fund NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant Equity 11.6952 11.3117 17-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NIT Islamic Equity Fund National Investment Trust Ltd Shariah Compliant Equity 8.41 8.41 17-Nov-20 ABL Islamic Financial Planning ABL Asset Management Co. Ltd Shariah Compliant 108.192 105.7389 16-Nov-20 Fund (Active Allocation Plan) Fund of Funds ABL Islamic Financial Planning ABL Asset Management Co. Ltd Shariah Compliant 109.8869 107.3953 16-Nov-20 Fund (Aggressive Allocation Plan) Fund of Funds ABL Islamic Financial Planning ABL Asset Management Co. Ltd Shariah Compliant 122.9581 120.1702 16-Nov-20 Fund (Conservative Allocation Plan) Fund of Funds ABL Islamic Financial Planning ABL Asset Management Co. Ltd Shariah Compliant 0 111.6419 16-Nov-20 Fund (Strategic Allocation Plan III) Fund of Funds ABL Islamic Financial Planning ABL Asset Management Co. Ltd Shariah Compliant 0 109.9349 16-Nov-20 Fund (Strategic Allocation Plan) Fund of Funds Al Ameen Islamic Active UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant 112.583 112.583 16-Nov-20 Allocation Plan X Fund of Funds Al Ameen Islamic Active UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant 120.5758 118.1643 16-Nov-20 Allocation Plan XI Fund of Funds Alfalah GHP Islamic Prosperity Planning Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 99.4309 16-Nov-20 (Alfalah GHP Islamic Active Allocation Plan II) Fund of Funds Alfalah GHP Islamic Prosperity Planning Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 88.6214 17-Nov-20 (Alfalah GHP Islamic Active Allocation Plan III) Fund of Funds Alfalah GHP Islamic Prosperity Planning Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Shariah Compliant 105.5219 104.0522 16-Nov-20 (Alfalah GHP Islamic Balance Allocation Plan) Fund of Funds Alfalah GHP Islamic Prosperity Planning Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Shariah Compliant 109.595 106.584 17-Nov-20 (Alfalah GHP Islamic Moderate Allocation Plan) Fund of Funds Alhamra Islamic Active Allocation Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Shariah Compliant 0 0 16-Nov-20 Fund of Funds Alhamra Islamic Active Allocation Fund II MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Shariah Compliant 0 0 16-Nov-20 Fund of Funds Atlas Islamic Fund of Funds Atlas Asset Management Ltd Shariah Compliant 557.4315 545.112 17-Nov-20 (Atlas Aggressive Allocation Islamic Plan) Fund of Funds Atlas Islamic Fund of Funds Atlas Asset Management Ltd Shariah Compliant 565.0263 552.5389 17-Nov-20 (Atlas Conservative Allocation Islamic Plan) Fund of Funds Atlas Islamic Fund of Funds Atlas Asset Management Ltd Shariah Compliant 560.996 548.5977 17-Nov-20 (Atlas Moderate Allocation Islamic Plan) Fund of Funds HBL Islamic Financial Planning HBL Asset Management Ltd Shariah Compliant 105.1372 102.8136 17-Nov-20 Fund (Active Allocation Plan) Fund of Funds HBL Islamic Financial Planning HBL Asset Management Ltd Shariah Compliant 113.2723 110.7689 17-Nov-20 Fund (Conservative Allocation Plan) Fund of Funds JS Islamic Hybrid JS Investments Ltd Shariah Compliant 45.37 43.88 16-Nov-20 Fund of Funds (Mufeed) Fund of Funds JS Islamic Hybrid JS Investments Ltd Shariah Compliant 65.68 65.3 16-Nov-20 Fund of Funds (Mustahkem) Fund of Funds JS Islamic Hybrid JS Investments Ltd Shariah Compliant 78.06 78.06 7-Nov-20 Fund of Funds (Mustanad) Fund of Funds JS Islamic Hybrid JS Investments Ltd Shariah Compliant 71.08 68.74 16-Nov-20 Fund of Funds (Mutanasib) Fund of Funds Meezan Financial Planning Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 71.0632 69.4927 16-Nov-20 Fund of Funds (Aggressive) Fund of Funds Meezan Financial Planning Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 65.0602 64.3333 16-Nov-20 Fund of Funds (Conservative) Fund of Funds Meezan Financial Planning Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 55.9568 16-Nov-20 Fund of Funds (MAAP I) Fund of Funds Meezan Financial Planning Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 65.9597 64.8604 16-Nov-20 Fund of Funds (Moderate) Fund of Funds Meezan Strategic Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 41.2386 16-Nov-20 Allocation Fund (MSAP I) Fund of Funds Meezan Strategic Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 41.0909 16-Nov-20 Allocation Fund (MSAP II) Fund of Funds Meezan Strategic Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 39.8921 16-Nov-20 Allocation Fund (MSAP III) Fund of Funds Meezan Strategic Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 40.6043 16-Nov-20 Allocation Fund (MSAP IV) Fund of Funds Meezan Strategic Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 47.3005 16-Nov-20 Allocation Fund (MSAP V) Fund of Funds NAFA Islamic Active NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 123.6955 123.6955 16-Nov-20 Allocation Plan I (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds NAFA Islamic Active NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 121.5635 121.5635 17-Nov-20 Allocation Plan II (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds NAFA Islamic Active NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 114.2703 114.2703 16-Nov-20 Allocation Plan III (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds NAFA Islamic Active NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 103.1887 103.1887 17-Nov-20 Allocation Plan IV (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds NAFA Islamic Active NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 94.6497 94.6497 17-Nov-20 Allocation Plan V (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds NAFA Islamic Active NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 92.7202 92.7202 17-Nov-20 Allocation Plan VI (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds NAFA Islamic Active NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 97.5551 97.5551 17-Nov-20 Allocation Plan VII (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds NAFA Islamic Active NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 112.137 112.137 17-Nov-20 Allocation Plan VIII (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds ABL Islamic Financial Planning ABL Asset Management Co. Ltd Shariah Compliant 0 107.6494 16-Nov-20 Fund (Capital Preservation Plan I) Fund of Funds-CPPI Al Ameen Islamic Active UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant 107.7213 107.7213 16-Nov-20 Principal Preservation Plan II Fund of Funds-CPPI Al Ameen Islamic Active UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant 108.3444 108.3444 16-Nov-20 Principal Preservation Plan III Fund of Funds-CPPI Al Ameen Islamic Active UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant 116.1844 113.8607 16-Nov-20 Principal Preservation Plan IV Fund of Funds-CPPI Alfalah GHP Islamic Prosperity Planning Alfalah GHP Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 102.5312 16-Nov-20 Fund (Capital Preservation Plan IV) Fund of Funds-CPPI Alfalah GHP Islamic Prosperity Planning Alfalah GHP Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 102.5011 16-Nov-20 Fund (Capital Preservation Plan V) Fund of Funds-CPPI Atlas Islamic Fund of Funds Atlas Asset Management Ltd Shariah Compliant 0 513.9143 17-Nov-20 (Atlas Islamic Capital Preservation Plan) Fund of Funds-CPPI Faysal Islamic Financial Planning Fund Faysal Asset Management Ltd Shariah Compliant 0 106.91 16-Nov-20 (Faysal Sharia Capital Preservation Plan III) Fund of Funds-CPPI Faysal Islamic Financial Planning Fund Faysal Asset Management Ltd Shariah Compliant 0 101.85 16-Nov-20 (Faysal Sharia Capital Preservation Plan IV) Fund of Funds-CPPI Faysal Islamic Financial Planning Fund Faysal Asset Management Ltd Shariah Compliant 0 97.36 16-Nov-20 (Faysal Sharia Capital Preservation Plan V) Fund of Funds-CPPI Faysal Sharia Planning Fund Faysal Asset Management Ltd Shariah Compliant 0 107.65 16-Nov-20 (Faysal Sharia Capital Preservation Plan II) Fund of Funds-CPPI Faysal Sharia Planning Fund Faysal Asset Management Ltd Shariah Compliant 0 105.09 16-Nov-20 (Faysal Sharia Capital Preservation Plan) Fund of Funds-CPPI JS Islamic Hybrid Fund of Funds JS Investments Ltd Shariah Compliant 91.63 88.62 16-Nov-20 (JS Islamic Capital Preservation Allocation Plan VIII) Fund of Funds-CPPI JS Islamic Hybrid Fund of Funds III JS Investments Ltd Shariah Compliant 96.96 93.78 16-Nov-20 (JS Islamic Capital Preservation Allocation Plan VI) Fund of Funds-CPPI JS Islamic Hybrid Fund of Funds II JS Investments Ltd Shariah Compliant 101.6 98.26 25-Sep-20 (JS Islamic Capital Preservation Allocation Plan III) Fund of Funds-CPPI JS Islamic Hybrid Fund of Funds II JS Investments Ltd Shariah Compliant 101.28 97.95 16-Nov-20 (JS Islamic Capital Preservation Allocation Plan IV) Fund of Funds-CPPI JS Islamic Hybrid Fund of Funds II JS Investments Ltd Shariah Compliant 98.42 95.19 16-Nov-20 (JS Islamic Capital Preservation Allocation Plan V) Fund of Funds-CPPI JS Islamic Hybrid Fund of Funds III JS Investments Ltd Shariah Compliant 107.79 104.25 16-Nov-20 (JS Islamic Capital Preservation Allocation Plan IX) Fund of Funds-CPPI JS Islamic Hybrid Fund of Funds III JS Investments Ltd Shariah Compliant 96.83 93.65 16-Nov-20 (JS Islamic Capital Preservation Allocation Plan VII) Fund of Funds-CPPI Meezan Strategic Allocation Fund Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 52.5596 16-Nov-20 (Meezan Capital Preservation Plan III) Fund of Funds-CPPI Meezan Strategic Allocation Fund II Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 51.4794 16-Nov-20 (Meezan Capital Preservation Plan IV) Fund of Funds-CPPI Meezan Strategic Allocation Fund II Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 52.038 16-Nov-20 (Meezan Capital Preservation Plan V) Fund of Funds-CPPI Meezan Strategic Allocation Fund II Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 51.8024 16-Nov-20 (Meezan Capital Preservation Plan VI) Fund of Funds-CPPI Meezan Strategic Allocation Fund II Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 50.8453 16-Nov-20 (Meezan Capital Preservation Plan VII) Fund of Funds-CPPI Meezan Strategic Allocation Fund II Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 50.6967 16-Nov-20 (Meezan Capital Preservation Plan VIII) Fund of Funds-CPPI Meezan Strategic Allocation Fund III Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 0 52.4092 16-Nov-20 (Meezan Capital Preservation Plan IX) Fund of Funds-CPPI NAFA Islamic Capital Preservation Plan I NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 108.1853 108.1853 17-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds-CPPI NAFA Islamic Capital Preservation Plan II NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 104.9887 104.9887 17-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds-CPPI NAFA Islamic Capital Preservation Plan III NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 101.8042 101.8042 16-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds-CPPI NAFA Islamic Capital Preservation Plan IV NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 100.8034 100.8034 16-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds-CPPI NBP Islamic Capital Preservation Plan V NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 100.1094 100.1094 16-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Fund of Funds-CPPI Atlas Islamic Fund of Funds Atlas Asset Management Ltd Shariah Compliant 500 500 17-Nov-20 (Atlas Islamic Dividend Plan) Fund of Funds-Income 786 Smart Fund (Dawood Income Fund) 786 Investments Ltd Shariah Compliant Income 83.2307 82.4066 16-Nov-20 (Dawood Capital Management Ltd) ABL Islamic Income Fund ABL Asset Management Co. Ltd Shariah Compliant Income 10.6331 10.4512 17-Nov-20 (ABL Islamic Cash Fund) AKD Islamic Income Fund AKD Investment Management Ltd Shariah Compliant Income 52.0292 51.5141 16-Nov-20 Al Ameen Islamic Sovereign Fund-C UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant Income 104.4923 103.3247 16-Nov-20 Alfalah GHP Islamic Income Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Shariah Compliant Income 103.5211 102.3644 17-Nov-20 Alhamra Daily Dividend Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Shariah Compliant Income 101.13 100 17-Nov-20 Alhamra Islamic Income Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Shariah Compliant Income 106.0863 104.3181 16-Nov-20 (MCB Islamic Income Fund)-A Atlas Islamic Income Fund Atlas Asset Management Ltd Shariah Compliant Income 515.7615 515.7615 17-Nov-20 AWT Islamic Income Fund AWT Investments Ltd Shariah Compliant Income 108.12 105.73 17-Nov-20 (Primus Investment Management Ltd) Faysal Islamic Savings Growth Fund Faysal Asset Management Ltd Shariah Compliant Income 107.84 105.72 17-Nov-20 First Habib Islamic Income Fund AL Habib Asset Management Ltd Shariah Compliant Income 101.533 100.5277 17-Nov-20 (Habib Asset Management Ltd) HBL Islamic Income Fund HBL Asset Management Ltd Shariah Compliant Income 105.0114 103.2611 17-Nov-20 JS Islamic Income Fund JS Investments Ltd Shariah Compliant Income 106.0254 104.8406 17-Nov-20 Meezan Islamic Income Fund-B Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant Income 53.175 52.8763 17-Nov-20 Meezan Sovereign Fund Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant Income 53.6626 53.3612 17-Nov-20 NBP Active Allocation Riba Free Savings Fund NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant Income 10.2206 10.2206 16-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NBP Islamic Income Fund NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant Income 10.1646 10.051 17-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NBP Islamic Mahana Amdani Fund NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant Income 10.4071 10.2908 17-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NBP Islamic Savings Fund NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant Income 9.8458 9.7358 17-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NBP Riba Free Savings Fund NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant Income 10.6141 10.4955 16-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NIT Islamic Income Fund National Investment Trust Ltd Shariah Compliant Income 9.7599 9.7599 17-Nov-20 Pak Oman Advantage Islamic Income Fund Pak Oman Asset Management Co. Ltd Shariah Compliant Income 54.378 53.7704 17-Nov-20 KSE Meezan Index Fund Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 64.1747 62.6034 17-Nov-20 Index Tracker ABL Islamic Cash Fund ABL Asset Management Co. Ltd Shariah Compliant 10.116 10 17-Nov-20 Money Market Al Ameen Islamic Cash Fund UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant 100.7114 100.7114 18-Nov-20 Money Market Al Ameen Islamic Cash Plan I UBL Fund Managers Ltd Shariah Compliant 100 100 17-Nov-20 Money Market Alfalah Islamic Rozana Amdani Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd Shariah Compliant 100.565 100 17-Nov-20 Money Market Alhamra Islamic Money Market Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd Shariah Compliant 101.417 100.2838 17-Nov-20 (MCB Pakistan Frequent Payout Fund) Money Market Faysal Halal Amdani Fund Faysal Asset Management Ltd Shariah Compliant 104.7205 102.6671 18-Nov-20 Money Market Faysal Islamic Cash Fund Faysal Asset Management Ltd Shariah Compliant 102 99 17-Nov-20 Money Market HBL Islamic Money Market Fund HBL Asset Management Ltd Shariah Compliant 102.4684 101.3234 18-Nov-20 Money Market JS Islamic Daily Dividend Fund JS Investments Ltd Shariah Compliant 101.13 100 17-Nov-20 Money Market Meezan Cash Fund Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 51.6104 51.6104 17-Nov-20 Money Market Meezan Rozana Amdani Fund Al Meezan Investment Management Ltd Shariah Compliant 50 50 17-Nov-20 Money Market NBP Islamic Daily Dividend Fund NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 10.113 10 17-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Money Market NBP Islamic Money Market Fund NBP Fund Management Ltd Shariah Compliant 10.3822 10.2662 17-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) Money Market =========================================================================================================================================================== PENSION FUNDS (OPEN-END FUNDS): =========================================================================================================================================================== Name of Funds Asset Manager Net Asset Validity Value (Dates) =========================================================================================================================================================== NIT Pension Fund National Investment Trust Ltd 16.8245 16-Nov-20 UBL Retirement Saving Fund UBL Fund Managers Ltd 160.6 16-Nov-20 ABL Pension Fund ABL Asset Management Co. Ltd 180.6001 16-Nov-20 Alfalah GHP Pension Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd 128.5956 16-Nov-20 Atlas Pension Fund Atlas Asset Management Ltd 316.86 17-Nov-20 HBL Pension Fund HBL Asset Management Ltd 206.8374 17-Nov-20 JS Pension Savings Fund JS Investments Ltd 298.2 17-Nov-20 NAFA Pension Fund NBP Fund Management Ltd 190.6933 17-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NIT Pension Fund National Investment Trust Ltd 15.3164 17-Nov-20 Pakistan Pension Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd 306.31 16-Nov-20 UBL Retirement Saving Fund UBL Fund Managers Ltd 271.7626 17-Nov-20 ABL Pension Fund ABL Asset Management Co. Ltd 152.5367 17-Nov-20 Alfalah GHP Pension Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd 77.0101 17-Nov-20 Atlas Pension Fund Atlas Asset Management Ltd 529.62 17-Nov-20 HBL Pension Fund HBL Asset Management Ltd 371.6949 17-Nov-20 JS Pension Savings Fund JS Investments Ltd 437.99 17-Nov-20 NAFA Pension Fund NBP Fund Management Ltd 320.907 17-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NIT Pension Fund National Investment Trust Ltd 9.3341 17-Nov-20 Pakistan Pension Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd 512.44 16-Nov-20 UBL Retirement Saving Fund UBL Fund Managers Ltd 708.4468 17-Nov-20 ABL Pension Fund ABL Asset Management Co. Ltd 144.9888 17-Nov-20 Alfalah GHP Pension Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd 127.2144 16-Nov-20 Atlas Pension Fund Atlas Asset Management Ltd 291.21 17-Nov-20 HBL Pension Fund HBL Asset Management Ltd 180.9553 17-Nov-20 JS Pension Savings Fund JS Investments Ltd 240.91 17-Nov-20 NAFA Pension Fund NBP Fund Management Ltd 165.2695 17-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NIT Pension Fund National Investment Trust Ltd 14.1912 17-Nov-20 Pakistan Pension Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd 270.69 16-Nov-20 UBL Retirement Saving Fund UBL Fund Managers Ltd 215.1421 16-Nov-20 Meezan Tahaffuz Pension Fund Al Meezan Investment Management Ltd 168.0974 16-Nov-20 ABL Islamic Pension Fund ABL Asset Management Co. Ltd 131.3724 17-Nov-20 Al Ameen Islamic UBL Fund Managers Ltd 194.7417 17-Nov-20 Retirement Savings Fund Alfalah GHP Islamic Pension Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd 118.7843 16-Nov-20 Alhamra Islamic Pension Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd 234.32 16-Nov-20 (Pakistan Islamic Pension Fund) Atlas Pension Islamic Fund Atlas Asset Management Ltd 242.44 17-Nov-20 HBL Islamic Pension Fund HBL Asset Management Ltd 166.4507 17-Nov-20 JS Islamic Pension Savings Fund JS Investments Ltd 241.08 17-Nov-20 Meezan Tahaffuz Pension Fund Al Meezan Investment Management Ltd 271.8448 17-Nov-20 NAFA Islamic Pension Fund NBP Fund Management Ltd 151.2586 17-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NIT Islamic Pension Fund National Investment Trust Ltd 13.0914 17-Nov-20 ABL Islamic Pension Fund ABL Asset Management Co. Ltd 160.3648 17-Nov-20 Al Ameen Islamic UBL Fund Managers Ltd 691.0903 17-Nov-20 Retirement Savings Fund Alfalah GHP Islamic Pension Fund Alfalah GHP Investment Management Ltd 82.6113 17-Nov-20 Alhamra Islamic Pension Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd 552.94 16-Nov-20 (Pakistan Islamic Pension Fund) Atlas Pension Islamic Fund Atlas Asset Management Ltd 638.73 17-Nov-20 HBL Islamic Pension Fund HBL Asset Management Ltd 399.1535 17-Nov-20 JS Islamic Pension Savings Fund JS Investments Ltd 602.29 17-Nov-20 Meezan Tahaffuz Pension Fund Al Meezan Investment Management Ltd 467.5011 17-Nov-20 NAFA Islamic Pension Fund NBP Fund Management Ltd 315.7497 17-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NIT Islamic Pension Fund National Investment Trust Ltd 9.9307 17-Nov-20 ABL Islamic Pension Fund ABL Asset Management Co. Ltd 127.2302 17-Nov-20 Al Ameen Islamic UBL Fund Managers Ltd 188.1299 17-Nov-20 Retirement Savings Fund Alfalah GHP Islamic Alfalah GHP Investment Management Ltd 117.5983 17-Nov-20 Pension Fund Alhamra Islamic Pension Fund MCB-Arif Habib Savings & Investments Ltd 211.86 16-Nov-20 (Pakistan Islamic Pension Fund) Atlas Pension Islamic Fund Atlas Asset Management Ltd 256.43 17-Nov-20 HBL Islamic Pension Fund HBL Asset Management Ltd 163.1017 17-Nov-20 JS Islamic Pension Savings Fund JS Investments Ltd 210.8 17-Nov-20 Meezan Tahaffuz Pension Fund Al Meezan Investment Management Ltd 262.1132 17-Nov-20 NAFA Islamic Pension Fund NBP Fund Management Ltd 154.5793 17-Nov-20 (NBP Fullerton Asset Management Ltd) NIT Islamic Pension Fund National Investment Trust Ltd 13.1544 17-Nov-20 ===========================================================================================================================================================

