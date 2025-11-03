Automart: car prices in Karachi

KARACHI: The prices of different makes and models of cars prevailing in Karachi in the week ended Sunday (November 02, 2025).
=================================================================================
Prices
Product Description Fully
Standard A/C Loaded
Model Model Model
=================================================================================
SUZUKI
---------------------------------------------------------------------------------
Suzuki Alto VXR AGS Upgraded 3,166,480 -
Suzuki Alto VXL AGS Upgraded 3,326,450 -
Suzuki Alto VXR Upgraded 2,944,860 -
Suzuki Cultus VXR 4,089,490 -
Suzuki Cultus VXL 4,359,160 -
Suzuki Cultus Auto Gear Shift 4,591,460 -
Suzuki Ravi Euro ll 2,075,560 -
Suzuki Ravi Deckless 1,899,810 -
Suzuki Swift GL Manual 4,460,160 -
Suzuki Swift GL CVT 4,605,600 -
Suzuki Every VX 2,912,230 -
Suzuki Every VXR 2,965,200 -
Suzuki Swift GLX CVT 4,766,190 -
---------------------------------------------------------------------------------
Honda
---------------------------------------------------------------------------------
Honda BR-V i-VTEC S 6,429,000 -
Honda City 1.2L M/T 4,696,000 -
Honda City 1.2L CVT 4,737,000 -
Honda City 1.5L CVT 5,439,000 -
Honda City 1.5L ASPIRE M/T 5,649,000 -
Honda City 1.5L ASPIRE CVT 6,069,000 -
Honda City 1.5L ASPIRE S CVT 6,149,000 -
Honda HR-V e:HEC 8,999,000 -
Honda HR-V VTi 7,549,000 -
Honda HR-V VTi-S 7,799,000 -
Honda Civic Oriel 8,834,000 -
Honda Civic RS 10,100,000 -
---------------------------------------------------------------------------------
Toyota
---------------------------------------------------------------------------------
Toyota Yaris Sedan GLI MT 1.3 4,649,000 -
Toyota Yaris Sedan ATIV MT 1.3 4,829,000 -
Toyota Yaris Sedan GLI CVT 1.3 4,809,000 -
Toyota Yaris Sedan ATIV X CVT 1.5
Black Interior 6,449,000 -
Toyota Yaris Sedan ATIV X CVT 1.5
Beige Interior 6,389,000 -
Toyota Yaris Sedan ATIV CVT 1.3 5,719,000 -
Toyota Corolla Altis X Manual 1.6 6,099,000 -
Toyota Corolla Altis 1.6 X CVT-i 6,699,000 -
Toyota Corolla Altis X CVT-i 1.8 7,029,000 -
Toyota Corolla Altis 1.6 X CVT-i
Special Edition 7,339,000 -
Toyota Corolla Altis Grande X CVT-i 1.8
Beige Interior 7,669,000 -
Toyota Corolla Altis Grande X CVT-i 1.8
Black Interior 7,709,000 -
Toyota Hilux Revo G 2.8 12,329,000 -
Toyota Hilux Revo V Automatic 2.8 14,279,000 -
Toyota Hilux Revo G Automatic 2.8 12,939,000 -
Toyota Hilux E 11,379,000 -
Toyota Hilux Revo Rocco 14,869,000 -
Toyota Hilux Revo GR-S 15,839,000 -
Toyota Fortuner 2.7 G 14,939,000 -
Toyota Fortuner 2.8 Sigma 4 18,539,000 -
Toyota Fortuner 2.7 V 17,509,000 -
Toyota Fortuner Legender 19,569,000 -
Toyota Fortuner GR-S 20,499,000 -
Toyota Corolla Cross 1.8 HEV 8,535,000 -
Toyota Corolla Cross 1.8 7,235,000 -
Toyota Corolla Cross 1.8 X 7,935,000 -
Toyota Corolla Cross 1.8 HEV X 8,935,000 -
Toyota Hiace Standard Roof 13,069,000 -
Toyota Hiace High Roof Commuter 14,959,000 -
Toyota Hiace High Roof Tourer 17,059,000 -
Toyota Hiace Luxury Wagon High Grade 21,029,000 -
Toyota Coaster 29 Seater F/L 26,789,000 -
Toyota Prado TX 2.7L 55,000,000 -
Toyota Prado VX 2.8L D 60,000,000 -
Toyota Land Cruiser ZX Gasoline 3.5L 95,000,000 -
---------------------------------------------------------------------------------
Kia
---------------------------------------------------------------------------------
Kia SPORTAGE L ALPHA 8,899,000 -
Kia SPORTAGE L FWD 10,499,000 -
Kia SPORTAGE L HEV 11,599,000 -
Kia Picanto 1.0 AT 4,090,000 -
Kia Shehzore K2700 Grand Cabin 7,499,000 -
Kia Shehzore K2700 King Cabin 4,479,000 -
Kia Shehzore K2700 Standard Cabin 4,259,000 -
Kia Stonic EX+ 5,999,000 -
Kia Stonic EX 4,862,000 -
Kia Sorento 3.5 FWD 13,899,000 -
Kia Sorento 1.6T HEV FWD 15,299,000 -
Kia Sorento 1.6T HEV AWD 16,699,000 -
Kia EV5 AIR 18,500,000 -
Kia EV5 EARTH 23,500,000 -
Kia EV9 GT LINE 43,200,000 -
Kia Carnival 3.5L V6 18,200,000 -
---------------------------------------------------------------------------------
Hyundai
---------------------------------------------------------------------------------
Hyundai H-100 Deckless 4,345,000 -
Hyundai H-100 Flat Deck 4,365,000 -
Hyundai H-100 High Deck 4,385,000 -
Hyundai Elantra Hybrid 9,895,000 -
Hyundai Tucson Hybrid Signature 12,240,000 -
Hyundai Tucson Hybrid Smart 11,220,000 -
Hyundai Sonata 2.0 10,330,000 -
Hyundai Sonata 2.5 11,545,000 -
Hyundai Sonata N Line 2.5 Turbo 16,521,000 -
Hyundai Santa Fe Signature 14,295,000 -
Hyundai Santa Fe Smart 12,850,000 -
Hyundai Ioniq 5 EV 24,999,000 -
Hyundai Ioniq 6 EV 23,000,000 -
---------------------------------------------------------------------------------
Isuzu
---------------------------------------------------------------------------------
Isuzu D-Max Hi Rider M/T 10,990,000 -
Isuzu D-Max X Terrain 13,390,000 -
Isuzu D-Max V-Auto Plus Double
Cab High Ride 10,790,000 -
Isuzu D-Max V-Cross G A/T 12,490,000 -
Isuzu D-Max V-Cross G M/T 11,890,000 -
---------------------------------------------------------------------------------
Changan
---------------------------------------------------------------------------------
Changan M9 Sherpa Power 1.2L 2,349,000 -
Changan Karvaan Plus 1.2 3,299,000 -
Changan Alsvin 1.3L MT Comfort 4,189,000 -
Changan Alsvin 1.5L DCT Lumiere 4,899,000 -
Changan Alsvin Black Edition 4,999,000 -
Changan Oshan X7 FutureSense 7 Seat 9,299,000 -
Changan Oshan X7 Comfort 8,474,000 -
Changan Oshan X7 FutureSense 9,149,000 -
---------------------------------------------------------------------------------
DFSK
---------------------------------------------------------------------------------
DFSK Glory 580 1.5 CVT 5,610,000 -
DFSK Glory 580 1.8 CVT 5,806,000 -
DFSK Glory 580 Pro 6,790,000 -
---------------------------------------------------------------------------------
Prince
---------------------------------------------------------------------------------
Prince K07 S 2,550,000 -
Prince K01 S 2,070,000 -
---------------------------------------------------------------------------------
Haval
---------------------------------------------------------------------------------
Haval H6 1.5T 9,099,000 -
Haval H6 2.0T AWD 10,449,000 -
Haval H6 HEV 11,749,000 -
Haval H6 PHEV 12,895,000 -
Haval Jolion 1.5 T 7,949,000 -
Haval Jolion 1.5 HEV 9,295,000 -
---------------------------------------------------------------------------------
MG
---------------------------------------------------------------------------------
MG Cyberster GT (Dual) 29,990,000 -
MG Cyberster GT (Single) 26,990,000 -
MG 4 Essence 10,990,000 -
MG 4 Excite 9,799,000 -
MG 5 EV SE Long Range 13,490,000 -
MG HS 2.0T AWD 9,299,000 -
MG HS PHEV 9,899,000 -
MG HS Trophy 8,399,000 -
MG ZS EV MCE Essence 10,990,000 -
MG ZS EV MCE Long Range 14,999,000 -
---------------------------------------------------------------------------------
Audi
---------------------------------------------------------------------------------
Audi e-tron GT Standard 58,000,000 -
Audi e-tron GT RS 81,000,000 -
Audi Q2 1.0 TFS Exclusive Line 7,250,000 -
Audi Q2 1.0 TFS Standard Line 7,050,000 -
Audi Q8 E-Tron 50 quattro (Electric) 38,500,000 -
Audi Q8 E-Tron 55 quattro (Electric) 38,950,000 -
Audi Q8 E-Tron Sportback 50 quattro
(Electric) 42,950,000 -
Audi Q8 E-Tron Sportback 55 quattro
(Electric) 47,500,000 -
=================================================================================
Copyright Business Recorder, 2025
